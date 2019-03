I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata integralmente all’andata degli ottavi di finale dell’Europa League

I pronostici di giovedì 7 marzo riguardano le gare di andata degli ottavi di finale dell’Europa League. In campo anche Inter e Napoli. Sono state scelte sei partite che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno

Valencia – Krasnodar 1 (ore 21)

Il Valencia è stato retrocesso dalla Champions League mentre il Krasnodar si è classificato al secondo posto nel Gruppo J alle spalle del Siviglia. Nei sedicesimi di finale hanno eliminato, rispettivamente, Celtic e Leverkusen.

Siviglia – Slavia Praga over 2,5 (ore 18.55)

Il Siviglia ha vinto il Gruppo J mentre lo Slavia Praga è arrivato secondo nel Girone C dietro lo Zenit San Pietroburgo. Nei sedicesimi di finale hanno eliminato, rispettivamente, Lazio e Genk.

Eintracht Francoforte – Inter (ore 18.55)

I nerazzurri sono stati retrocessi dalla Champions League, non avendo superato la fase a gironi e nei sedicesimi di finale di questa competizione hanno avuto la meglio sul Rapid Vienna. In campionato provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cagliari, che è costato loro il terzo posto in classifica.

Napoli – Salisburgo 1 (ore 21)

I partenopei sono stati retrocessi dalla Champions League, non avendo superato la fase a gironi e nei sedicesimi di finale di questa competizione hanno avuto la meglio sullo Zurigo. In campionato provengono dalla sconfitta rimediata in casa dalla capolista Juventus, che ha portato a sedici le lunghezze che li separano dai bianconeri.

Rennes – Arsenal 2 (ore 18.55)

Il Rennes si è piazzato secondo nel Girone K dietro la Dynamo Kyev mentre l’Arsenal ha vinto il Gruppo E davanti allo Sporting Lisbona. Nei sedicesimi di finale hanno eliminato, rispettivamente, Betis Siviglia e Bate.

Chelsea- Dynamo Kyev 1 (ore 21)

Il Chelsea ha vinto il Girone L davanti al Bate, la Dynamo Kiev Gruppo K davanti al Rennes. Nei sedicesimi di finale hanno eliminato, rispettivamente, Betis Siviglia e Bate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 marzo 2019

Valencia – Krasnodar 1 (1,45)

Siviglia – Slavia Praga over 2,5 (1,60)

Eintracht Francoforte – Inter 1 (2,35)

Napoli – Salisburgo 1 (1,48)

Rennes – Arsenal 2 (2,00)

Chelsea- Dynamo Kyev 1 (1,30)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 210 euro