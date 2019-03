I giallorossi impegnati nella gara di ritorno a Porto. L’altro big match è sta Paris Saint Germain e Manchester United

Mercoledì 6 marzo si é aperto con la CONCACAF Champions League dove ci sono stati successi esterni, sempre per 2-0 di Santo Laguna e Tigres rispettivamente su New York Red Bulls e Houston Dynamo. In Copa Libertadores tre i match disputati. Partiamo dal pareggio senza reti tra Wilstermann e Boca Juniors quindi il poker casalingo della Libertad sullì’U.Catolica mentre vince di misura il Tolima sull’Athletico-PR.

Il programma odierno vivrà il suo momento più interessante in serata le due nuove sfide di Champions League. In campo la Roma contro il Porto nel match di ritorno degli ottavi dove difendere il vantaggio conquistato all’Olimpico. Di Francesco che alla vigilia ha sottolineato l’importanza del passaggio del turno: “Il momento più difficile è sempre quello che deve venire. Il derby ha influito su tanti discorsi, noi dobbiamo pensare a questa partita, come la partita della vita. Dobbiamo impegnarci tutti. Essere supportato per un allenatore è fondamentale, essere sopportato no. Domani deciderò chi mandare in campo e spero che possano ripetere le prestazioni dell’anno passato in Champions”.

L’altro match da non perdere é PGS – Manchester United. I francesi partono dal pesante 2-0 dell’andata ma il tecnico Tuchel ha sottolieneato le insidie che presenta il match: “Dobbiamo dimenticare di avere due gol di vantaggio, dobbiamo cercare di riproporre quanto di buono fatto all’Old Trafford. Non dobbiamo lasciare che il punteggio influenzi la nostra prestazione e la nostra mentalità. Un ottavo di finale va giocato al 100% sia all’andata che al ritorno”.

Tutti e due gli incontri saranno supportati dalla nostra webcronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre. Il quadro del giorno si compone anche dell’AFC Champions League in mattinata oltre a due sfide della Coppa Italia Primavera e tre di Copa Libertadores, quest’ultime in serata.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

