PSG – Manchester United: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di PSG – Manchester United: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per il ritorno degli ottavi di Champions, calcio d’inizio alle ore 21

PARIGI – Mercoledì 6 marzo alle ore 21 andrà in scena PSG – Manchester United, incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dallo 0-2 dell’andata in favore della formazione parigina. Da una parte, dunque, ci sono proprio i francesi che vengono dall’ennesimo successo in campionato ed in classifica sono ampiamente al primo posto con 71 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine inglese che è reduce dalla preziosa vittoria casalinga contro il Southampton ed in classifica è salita in quarta posizione con 58 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 6 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PSG – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Buffon in porta, pacchetto difensivo composto da Thiago Silva, Kimpempè e Kehrer. A centrocampo Marquinhos e Verratti in cabina di regia con Meuier e Dani Alves sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al trio composto da Di Maria, Mbappé e Draxler.

QUI MANCHESTER UNITED – I Red Devils dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con De Gea tra i pali, pacchetto difensivo composto da Young e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo Smalling e Lindelof. A centrocampo McTominay in cabina di regia con Pereira e Pogba mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Rashford, Lukaku e Sanchez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro PSG – Manchester United, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di PSG – Manchester United

PSG (3-4-3): Buffon; Thiago Silva, Kimpembé, Kehrer; Meunier, Marquinhos, Verratti, Dani Alves, Di Maria, Mbappé, Draxler. Allenatore: Tuchel

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Pereira, McTominay, Pogba, Rashford, Lukaku, Sanchez. Allenatore: Solskjaer

STADIO: Parco dei Principi