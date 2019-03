PSG-Manchester United 1-3, il tabellino: decisivo Rashford

Il tabellino di PSG-Manchester United 1-3 il risultato finale, incredibile vittoria degli inglesi che passano il turno.

PARIGI – Nel match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League il Manchester United scrive la storia battendo 3-1 il Paris Saint Germain. Match vibrante nella prima frazione di gioco con gli ospiti che passano subito in vantaggio con Lukaku, Bernat pareggia i conti per i padroni di casa ma l’attaccante belga riporta avanti i suoi dopo mezz’ora. Nella seconda frazione partita completamente diversa ma nel finale la squadra inglese trova il gol della qualificazione grazie al calcio di rigore di Rashford assegnato dal VAR. Impresa epocale dei Red Devils che ribaltano un match che sembrava perso, rimpianti eterni per il Paris.

PSG-Manchester United 1-3: il tabellino del match

PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer (70′ Meunier), Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Verratti, Draxler (70′ Paredes); Dani Alves (95′ Cavani), Mbappè, Di Maria. Allenatore: Tuchel

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Bailly (36′ Dalot), Smalling, Lindelof; Young (87′ Greenwood), McTominay, Fred, Shaw; Pereira (80′ Chong); Rashford, Lukaku. Allenatore: Solskjaer

RETI: 2′ Lukaku (M), 12′ Bernat (P), 30′ Lukaku (M), 94′ Rig. Rashford (M)

AMMONIZIONI: Di Maria, Paredes (P)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo

STADIO: Parco dei Principi