Champions League, PSG-Manchester United: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di PSG-Manchester United: incontro valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

PARIGI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo PSG e Manchester United nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il PSG con Dani Alves, Draxler e Di Maria alle spalle di Mbappè mentre il Manchester United risponde col 3-4-1-2 con Pereira alle spalle del tandem offensivo formato da Rashford e Lukaku.

PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Verratti, Draxler; Dani Alves, Mbappè, Di Maria. Allenatore: Tuchel

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Smalling, Lindelof; Young, McTominay, Fred, Shaw; Pereira; Rashford, Lukaku. Allenatore: Solskjaer