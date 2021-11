I suggerimenti del giorno 7 novembre sono dedicati integralmente alla dodicesima giornata del campionato di Serie A

Domenica 7 novembre, dopo gli anticipi, si giocano le restanti partite della dodicesima giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 350 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Venezia – Roma 2 (ore 12.30)

Lunch match della tredicesima giornata di Serie A. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno a reti bianche a Marassi contro il Genoa e in classifica sono al quindicesimo posto, a pari merito con la Sampdoria, con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte; 8 gol fatti e 17 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Milan e sono quarti, ex aequo con l’Atalanta, a quota 19 punti, con un percorso di 6 partita vinte, 1 pareggiate e 4 perse, con 19 reti realizzate e 12 incassate. In Conference League i giallorossi vengono dal deludente pareggio per 1-1 contro il Bodo/Glimt.

Sampdoria – Roma 1 (ore 15)

Match valido per la tredicesima giornata di Serie A. padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta esterna per 3-0 contro il Torino, che ha fatto seguito a quella contro l’Atalanta, e in classifica sono al quindicesimo posto, a pari merito con il Venezia, con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte; 14 gol fatti e 23 subiti.

Udinese – Sassuolo 1 (ore 15)

Gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. I padroni di casa allenati da Luca Gotti vengono dalla sconfitta netta di San Siro da parte dell’Inter, che si è imposto 2-0 lo scorso 31 ottobre. Attualmente l’Udinese occupa la 14a posizione in classifica, con 11 punti. Dall’altra parte del campo troviamo la formazione allenata da Alessio Dionisi, reduce a sua volta della sconfitta contro l’Empoli per 2-1. Attualmente il Sassuolo occupa la 13a posizione in campionato con 14 punti.

Lazio – Salernitana 1 (ore 15)

Gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa allenati da Maurizio Sarri vengono dal pareggio esterno in Europa League contro l’Olympique Marsiglia, che è terminato per 2-2 lo scorso 4 novembre. Attualmente la Lazio occupa la 6a posizione in classifica, con 18 punti. Dall’altra parte del campo troviamo la formazione allenata da Stefano Colantuono, reduce invece della sconfitta contro Napoli per 1-0. Attualmente i campani occupano la 19a e penultima posizione in classifica.

Napoli – Verona 1 (ore 18)

Incontro valevole per la dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa campani allenati da Luciano Spalletti vengono dalla vittoria esterna in Europa League contro i polacchi del Legia Varsavia, che è terminato per 4-1 lo scorso 4 novembre. Attualmente il Napoli divide la vetta della classifica con il Milan, a sua volta a fermo a quota con 31 punti. Dall’altra parte del campo troviamo la formazione veneta allenata da Igor Tudor, che viene dalla vittoria casalinga contro la Juventus, superata per 2-1 lo scorso 30 ottobre. Attualmente il Verona è 8° in classifica con 15 punti.

Milan – Inter 2 (2.20)

Incontro valevole per la dodicesima giornata di Serie A. . Il Milan viene dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma, ottenuta grazie alle reti di Kessie e Ibrahimovic, ed é in testa alla classifica, alla pari con il Napoli, con 31 punti, frutto di 10 vittorie e un pareggio; 25 gol fatti e 10 subiti. In Champions i rossoneri vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Porto e nella classifica del Girone hanno solo un punto dopo quattro gare con le possibilità di passare il turno appese a un filo. I nerazzurri sono reduci, in campionato, dal successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese e sono terzi a quota 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta; 28 reti realizzate e 12 incassate. In Champions hanno vinto per 1-3 sul campo dello Sheriff Tiraspol con marcature di Brozovic, Skriniar e Sanchez e sono secondi nel Girone.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 novembre 2021

Venezia – Roma 2 (1.55)

Sampdoria – Roma 1 (2.40)

Udinese – Sassuolo 1 (2.35)

Lazio – Salernitana 1 (1.30)

Napoli – Verona 1 (1.40)

Milan – Inter 2 (2.20)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 350 EURO