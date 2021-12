I suggerimenti del giorno 9 dicembre sono dedicati integralmente alla sesta giornata della fase a gironi della Europa League 2021/2022

Giovedì 9 dicembre si gioca la sesta giornata della fase a gironi della Europa League 2021/2022. In campo anche Napoli e Lazio, impegnate, rispettivamente, contro Leicester e Galatasaray. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 300 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i consigli di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Napoli – Leicester 1 (ore 18.45)

Match valido per il Gruppo C. Un sfida da dentro-fuori. Gli azzurri sono obbligati a vincere ma, contemporaneamente guardare al risultato dello Spartak Mosca: si qualificherebbero per gli ottavi di finale della competizione, infatti, solo in caso di uno stop dei russi ma, qualora questi ultimi dovessero imporsi, la squadra di Spalletti sarebbe costretta a passare dagli spareggi con una terza retrocessa dalla Champions League. La gara di andata, lo scorso 16 settembre, si é chiusa sul risultato di 2-2. Il Napoli, nel Girone C, é secondo, a pari merito con lo Spartak Mosca e a -1 dalla capolista Leicester, con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In campionato, dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Atalanta, complici le contestuali vittorie di Milan e Inter, sono scesi al terzo posto con 34 punti e con un cammino di undici partite vinte, tre pareggiate e due perse; 34 gol fatti e 12 subiti. Il Leicester, come detto, é primo nel raggruppamento con 8 punti; in Premier League é soltanto decimo, a pari merito con l’Aston Villa, con 15 punti dopo quindici giornate ed é reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro l’Aston Villa.

Lazio – Galatasaray 1 (ore 18.45)

Match valido per il Girone E. I biancocelesti hanno bisogno dei tre punti per conquistare il primo posto del Gruppo E e qualificarsi per gli ottavi di Europa League; In caso contrario, sarebbero costretti a passare dagli spareggi con una terza retrocessa dalla Champions League. Le due compagini hanno la stessa differenza reti (7 gol fatti e 3 subiti) e dunque in caso di successo sarebbero i biancocelesti a volare direttamente agli ottavi. La squadra di Sarri, infatti, é seconda, a -3 dai turchi, con 8 punti, frutto di due vittorie contro la Lokomotiv Mosca, due pareggi contro il Marsiglia e la sconfitta all’esordio proprio contro il Galatasaray. In campionato, dopo il successo esterno a Marassi contro la Sampdoria, occupa la settima posizione, a pari merito con la Roma, a quota 25 punti, con un cammino di sette partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse e con 32 gol fatti e 30 subiti. Tre vittorie e due pareggi nel Girone per il Galatasaray, che nel massimo campionato turco é soltanto settimo con 23 punti dopo quindici turni ed é reduce da due pareggi di fila: 0-0 sul campo dello Yeni Malatyaspor e 2-2 in casa contro l’Altay.

Marsiglia – Lokomotiv 1 (ore 21)

Gara valida per il Gruppo E. Ricordiamo che nell’ultimo match, disputato il 16 settembre 2021 lo stesso era terminato con il punteggio di 1-1 . Sarà l’arbitro Collum a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Stade Vélodrome . I bookmakers ripongono molta fiducia nel Marsiglia, quotando la vittoria a 1.40. Il Marsiglia ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 e subendone 6 . La Lokomotiv Mosca é reduce da 0 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 3 reti e subito 10.

Genk – Rapid Vienna 1 (1.70)

Incontro valevole il Gruppo H. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 16 settembre 2021 dove la Genk si è imposta per 0-1. L’incontro si giocherà allo stadio Cegeka Arena e sarà diretto dall’arbitro portoghese Tiago Martins che sarà coadiuvato dagli assistenti Luis Campos e Pedro Almeida; quarto ufficiale Helder Malheiro mentre al VAR/AVAR Luis Godinho e Fabio Verissimo. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Genk e ne quotano la vittoria a 1.74 . Il Genk , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte; ha segnato 7 e ha subito 11 . Il bilancio del Rapid Vienna é invece di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 5 reti fatte e 9 subite.

Braga – Stella Rossa 1 (ore 21)

Incontro valevole per il Gruppo F. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa lusitani allenati dal commissario tecnico Carlos Carvalhal. SC Braga che, seconda con 9 punti alle spalle della Stella Rossa, si gioca l’ultima possibilità di qualificarsi al secondo turno senza dover passare per i play-off. Dall’altra parte del campo troviamo proprio la formazione serba allenata da Dejan Stankovic. La formazione belgradese attualmente occupa la prima posizione nel raggruppamento con 10 punti, e allo stesso modo dovrà cercare di mettere in sicurezza il proprio punteggio, guardandosi anche dal Midtjylland, terzo a quota 8 punti e quindi ancora in corsa.

Real Sociedad – PSV Eindhoven 1 (ore 21)

Incontro valevole per il Gruppo B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa baschi allenati dal commissario tecnico Imanol Alguacil. Real Sociedad che, terza e penultima in classifica a quota 6 punti, non è ancora fuori dalla lotta per i play-off. Dall’altra parte del campo troviamo la formazione olandese allenata da Roger Schmidt. Il PSV attualmente occupa la seconda posizione nel raggruppamento con 8 punti, e allo stesso modo è in corsa per il secondo turno. In vetta e in fondo al Girone B ci sono invece il Monaco e lo Sportklub Sturm Graz, rispettivamente con 11 e 1 punto: quest’ultima è l’unica squadra del girone che non può più sperare di qualificarsi.

