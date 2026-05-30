PSG-Arsenal 5-4 dcr: la Coppa resta a Parigi!

Diretta PSG-Arsenal di Sabato 30 maggio 2026: Diretta PSG-Arsenal di Sabato 30 maggio 2026: match deciso ai rigori dopo l’1-1 dei 180′. Fatale l’errore di Gabriel

BUDAPEST – Il PSG di Luis Enrique si aggiudica la Champions league per il secondo ano consecutivo. La partita si è decisa soltanto ai calci di rigore, al termine di una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo secondo. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, con due reti arrivate nei momenti chiave del match: il vantaggio immediato firmato da Havertz al 6’, bravo a sfruttare un inserimento perfetto e a battere il portiere con freddezza, e il pareggio di Dembélé al 65’, arrivato su calcio di rigore dopo un episodio che aveva acceso le proteste in campo e sugli spalti.

Per approfondire: cronaca partita.

Dopo il pareggio, la gara ha cambiato ritmo: le due squadre hanno provato a superarsi, ma senza scoprirsi troppo. Occasioni da una parte e dall’altra, ma nessun gol nei minuti finali. Si è così arrivati ai supplementari, dove la stanchezza ha iniziato a pesare e le squadre hanno preferito gestire piuttosto che rischiare. Anche nei trenta minuti aggiuntivi, però, il risultato non si è sbloccato, rimandando tutto alla fase più crudele e spettacolare del calcio: i rigori decisivi. Fatale agli inglesi l’errore dal dischetto di Gabriiel.

Tabellino in tempo reale

PSG: Safonov M., Hakimi A., Marquinhos (dal 1' sts Zabarnyi I.), Pacho W., Mendes N., Neves J., Vitinha (dal 1' sts Beraldo L.), Ruiz F. (dal 5' pts Zaire-Emery W.), Doue D., Dembele O. (dal 45'+6 st Ramos G.), Kvaratskhelia K. (dal 38' st Barcola B.). A disposizione: Barcola B., Beraldo L., Chevalier L., Fernandez D., Hernandez L., Lee Kang-In, Marin R., Mayulu S., Mbaye I., Ramos G., Zabarnyi I., Zaire-Emery W. Allenatore: Luis Enrique.



ARSENAL: Raya D., Mosquera C. (dal 21' st Timber J.), Saliba W., Gabriel, Hincapie P., Rice D., Lewis-Skelly M. (dal 1' pts Zubimendi M.), Saka B. (dal 38' st Madueke N.), Odegaard M. (dal 21' st Gyökeres V.), Trossard L. (dal 38' st Martinelli G.), Havertz K. (dal 1' pts Eze E.). A disposizione: Arrizabalaga K., Calafiori R., Dowman M., Eze E., Gabriel Jesus, Gyökeres V., Madueke N., Martinelli G., Merino M., Norgaard C., Timber J., Zubimendi M. Allenatore: Arteta M..



Reti: al 20' st Dembele O. (PSG) al 6' pt Havertz K. (Arsenal) .



Ammonizioni: al 45'+6 st Neves J. (PSG), al 13' sts Mendes N. (PSG) al 1' st Mosquera C. (Arsenal), al 9' st Saka B. (Arsenal), al 8' pts Gyökeres V. (Arsenal), al 13' pts Rice D. (Arsenal), al 13' pts Arteta M. (Arsenal).



Sequenza rigori: [1] Ramos G. gol (PSG), [2] Doue D. gol (PSG), [3] Mendes N. fallito (PSG), [4] Hakimi A. gol (PSG), [5] Beraldo L. gol (PSG) [1] Gyökeres V. gol (Arsenal), [2] Eze E. fallito (Arsenal), [3] Rice D. gol (Arsenal), [4] Martinelli G. gol (Arsenal), [5] Gabriel fallito (Arsenal).

Safonov M., Hakimi A., Marquinhos (dal 1' sts Zabarnyi I.), Pacho W., Mendes N., Neves J., Vitinha (dal 1' sts Beraldo L.), Ruiz F. (dal 5' pts Zaire-Emery W.), Doue D., Dembele O. (dal 45'+6 st Ramos G.), Kvaratskhelia K. (dal 38' st Barcola B.).Barcola B., Beraldo L., Chevalier L., Fernandez D., Hernandez L., Lee Kang-In, Marin R., Mayulu S., Mbaye I., Ramos G., Zabarnyi I., Zaire-Emery W.Luis Enrique.Raya D., Mosquera C. (dal 21' st Timber J.), Saliba W., Gabriel, Hincapie P., Rice D., Lewis-Skelly M. (dal 1' pts Zubimendi M.), Saka B. (dal 38' st Madueke N.), Odegaard M. (dal 21' st Gyökeres V.), Trossard L. (dal 38' st Martinelli G.), Havertz K. (dal 1' pts Eze E.).Arrizabalaga K., Calafiori R., Dowman M., Eze E., Gabriel Jesus, Gyökeres V., Madueke N., Martinelli G., Merino M., Norgaard C., Timber J., Zubimendi M.Arteta M..al 20' st Dembele O. (PSG) al 6' pt Havertz K. (Arsenal) .al 45'+6 st Neves J. (PSG), al 13' sts Mendes N. (PSG) al 1' st Mosquera C. (Arsenal), al 9' st Saka B. (Arsenal), al 8' pts Gyökeres V. (Arsenal), al 13' pts Rice D. (Arsenal), al 13' pts Arteta M. (Arsenal).[1] Ramos G. gol (PSG), [2] Doue D. gol (PSG), [3] Mendes N. fallito (PSG), [4] Hakimi A. gol (PSG), [5] Beraldo L. gol (PSG) [1] Gyökeres V. gol (Arsenal), [2] Eze E. fallito (Arsenal), [3] Rice D. gol (Arsenal), [4] Martinelli G. gol (Arsenal), [5] Gabriel fallito (Arsenal).

La presentazione del match

La finale della UEFA Champions League mette di fronte Luis Enrique contro e Mikel Arteta, maestro e allievo. Ddue visioni del calcio che si ritrovano una di fronte all’altra nel momento più alto della stagione.

Il confronto tra PSG e Arsenal arriva dopo un percorso europeo che ha messo in luce due anime opposte. L’Arsenal ha attraversato la Champions con una continuità quasi irreale, costruendo il proprio cammino sulla solidità difensiva e su un controllo del gioco che ha lasciato pochissimo agli avversari. La squadra di Arteta ha dominato la League Phase con un impressionante otto su otto, chiudendo al primo posto assoluto e mostrando una maturità tattica che ha trovato conferma anche nelle fasi a eliminazione diretta: il Bayer Leverkusen superato con lucidità, lo Sporting CP domato con un doppio confronto pragmatico, e infine l’Atlético Madrid, battuto grazie alla capacità di gestire i momenti chiave. In tutto il torneo, i Gunners hanno concesso appena sei gol, un dato che racconta meglio di qualsiasi analisi la loro identità.

Il PSG, al contrario, ha vissuto una Champions fatta di scosse, sofferenze e reazioni. La League Phase lo aveva relegato all’11° posto, costringendolo a passare dai playoff. Da lì, però, la squadra di Luis Enrique ha mostrato un carattere feroce: prima il derby francese con il Monaco, vinto con un complessivo 5-4 che ha messo in evidenza la fragilità difensiva ma anche la capacità di colpire nei momenti decisivi; poi il doppio confronto travolgente con il Chelsea, chiuso con un 8-2 complessivo che ha rilanciato le ambizioni dei campioni in carica. La doppia vittoria contro il Liverpool ha confermato la crescita, mentre la semifinale con il Bayern Monaco è stata una battaglia emotiva prima ancora che tecnica: il 5-4 del Parco dei Principi, seguito dall’1-1 di Monaco, ha consegnato ai parigini la seconda finale consecutiva.

Il quadro dei precedenti racconta un equilibrio quasi perfetto: due vittorie per parte e tre pareggi nei sette confronti ufficiali. L’ultimo incrocio risale alla semifinale della scorsa stagione, quando il PSG riuscì a imporsi nel doppio confronto. Ma questa volta il contesto è diverso: l’Arsenal arriva con la miglior difesa del torneo, il PSG con il miglior attacco, forte di 44 gol segnati.

La direzione della gara è stato affidato al tedesco Daniel Siebert. Per il quarantenne di Berlino, in organico FIFA dal 2015, si tratta della prima finale assoluta in una competizione UEFA per club. A Budapest sarà accompagnato da una squadra arbitrale quasi interamente tedesca: gli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn lo affiancheranno lungo le linee laterali, mentre lo svizzero Sandro Schärer ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Anche la cabina VAR parlerà prevalentemente tedesco, con Bastian Dankert al Video Assistant Referee, Robert Schröder come AVAR e lo spagnolo Carlos del Cerro Grande a completare il team di supporto.

COME ARRIVA IL PSG – Il Paris Saint‑Germain dovrebbe presentarsi con un 4‑3‑3 molto tecnico e orientato al possesso. Davanti a Safonov agirà la linea difensiva composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes, mentre in mezzo al campo Luis Enrique affiderà la regia a Vitinha, Joao Neves e Fabián Ruiz. In attacco spazio alla qualità pura: Doué e Dembélé larghi ai lati, con Kvaratskhelia libero di muoversi tra le linee per creare superiorità.

COME ARRIVA L’ARSENAL – L’Arsenal risponderà con il consueto 4‑2‑3‑1 disegnato da Arteta. Raya sarà il riferimento tra i pali, protetto da Mosquera, Saliba, Gabriel e Calafiori. In mediana agirà la coppia Rice–Lewis‑Skelly, mentre sulla trequarti Saka, Odegaard e Trossard avranno il compito di supportare Havertz, scelto come riferimento offensivo

Probabili formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Havertz. Allenatore Arteta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite), mentre la differita in chiaro andrà in onda su TV8 dalle 21:00. In streaming, la sfida sarà disponibile su Sky Go e NOW.