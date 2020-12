PSG – Basaksehir: diretta live, risultato in tempo reale

La partita PSG – Basaksehir del 8 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League

PARIGI – Martedì sera, 8 Dicembre, alle ore 21.00, andrà in scena PSG – Basaksehir incontro valevole per la sesta giornata del Gruppo H della fase a girone di UEFA Champions League 2020/2021. Parliamo di uno dei gironi più in bilico di tutta la Champions. I padroni di casa dopo le vittorie decisive contro Lipsia e Manchester United, si sono portati a 9 punti. Nel gruppo H, inglesi, francesi e tedeschi sono tutti a 9 punti. Questo match quindi, insieme a quello tra Lipsia e Manchester ci dirà chi delle 3 riuscirà nell’impresa di qualificarsi agli ottavi. Indubbiamente saranno favoriti i parigini che dovranno affrontare il Basaksehir in casa. I turchi infatti non hanno più nulla da chiedere nel girone.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PSG – I parigini in un match così delicato non possono permettersi di sbagliare. Hanno un solo obiettivo, la vittoria. Tuchel punterà sui migliori, infatti sceglie il 4-3-3 con Paredes, D.Pereira e Verratti a centrocampo e in attacco Neymar, Kean e Mbappe a comporre il tridente.

QUI BASAKSEHIR – Buruk risponde con il 4-4-2, già visto contro il Lipsia nel rocambolesco 3-4 dell’ultimo turno, con il tandem d’attacco composto da Ba e Gulbrandsen.

Le probabili formazioni di Psg – Basaksehir

PSG (4-3-3): K.Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kimpembe; Paredes, D.Pereira, Verratti; Kean, Neymar, Mbappè. Allenatore: Tuchel BASAKSEHIR (4-4-2): Gunok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; Visca, Turuc, Ozcan, Kahveci; Ba, Gulbrandsen. Allenatore: Buruk

STADIO: Parco dei Principi

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Psg – Basaksehir, valevole per la sesta giornata del gruppo H della fase a gironi di Uefa Champions League 2020/2021, verrà trasmessa sulla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport Football. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.