Ragusa-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ragusa-Reggina di domenica 26 gennaio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

RAGUSA – Domenica 26 gennaio 2025 allo stadio Giovanni Biazzo andrà in scena Ragusa-Reggina, gara valevole per la ventunesima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione azzurra reduce da due sconfitte dopo una lunga striscia di ben otto risultati utili consecutivi (due successi e sei pareggi). Dall’altro lato, invece, gli amaranto imbattuti da quindici giornate di campionato e reduci dalla quinta vittoria nelle ultime sei partite ottenuta davanti al proprio pubblico ai danni del Città Sant’Agata (3-0).

I siciliani, che tra le mura amiche hanno perso soltanto contro le prime due forze del campionato (1-2 con il Siracusa e 0-1 con il Sambiase) totalizzando 12 punti, vanno a caccia di riscatto per ritrovare la via della vittoria e uscire dalla zona play-out. I calabresi, invece, che in trasferta vengono da sette risultati utili consecutivi e sono usciti senza punti solamente sul campo della capolista Siracusa, puntano al terzo successo di fila per provare ad avvicinare la vetta della classifica (-3). La gara d’andata, disputata all’Oreste Granillo di Reggio Calabria, vide la Reggina imporsi di misura per 1-0 sul Ragusa. L’ultimo precedente in Sicilia si chiuse invece senza reti. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Lorenzo Moretti della sezione di Cesena coadiuvato dagli assistenti Matteo Lauri di Modena e Federico Corbelli di Rimini.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI RAGUSA-REGGINA]

I convocati del Ragusa

Portieri: Grasso, Bonagura, Katsaros

Difensori: Sottil, Scipione, Esposito, De Santis, Callegari, Cantone, Taormina

Centrocampisti: Bianco, Garufi, Ejjaki, Tagliarino, Memeo, Corigliano, Battaglia

Attaccanti: Picchi, Haberkon, Crisci, Ahmetaj, Solmonte

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Martinez

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Laaribi, Ndoye, Porcino, Salandria, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Ragusa-Reggina

RAGUSA (3-5-2): Grasso; Sottil, De Santis, Callegari; Esposito, Ejjaki, Crisci, Corigliano, Scipione; Haberkon, Ahmetaj. Allenatore: Alessandro Erra

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Ndoye; Barillà, Laaribi, Porcino; Provazza, Barranco, Ragusa. Allenatore: Bruno Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.