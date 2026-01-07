Raspadori in Serie A, ora si chiude: le condizioni sono chiare

Giacomo Raspadori potrebbe tornare rapidamente in Serie A, grazie alle più recenti novità relative al calciomercato di gennaio.

Giacomo Raspadori, ancora oggi, è uno dei calciatori più apprezzati in assoluto per quanto riguarda quelli che hanno militato in Serie A nel corso della loro carriera. Campione d’Italia con il Napoli ed ex Sassuolo, potrebbe presto fare ancora una volta ritorno in Italia dopo l’esperienza fino a questo momento non esattamente felice all’Atletico Madrid.

Su di lui c’è la Roma, che ha fortemente bisogno di acquistare un nuovo attaccante per migliorare la situazione del proprio reparto offensivo. Ma, comunque, non si tratta della sola squadra e società che può effettivamente essere attratta dal raggiungimento di un accordo tanto con i Colchoneros quanto con il management dello stesso calciatore della Nazionale Italiana. Anche la Lazio, ad esempio, ha qualche freccia da scoccare al proprio arco, ed è plausibile che nelle prossime ore si faccia avanti in via ufficiale.

Raspadori può tornare in Serie A, ma alla lazio: la mossa dei biancocelesti

Giacomo Raspadori piace tantissimo alla Roma, ma anche alla Lazio. La squadra allenata da Maurizio Sarri, tecnico che ha dovuto fare i conti con l’assoluta mancanza di calciomercato durante la scorsa estate, intende rinforzarsi a gennaio dopo che le autorità hanno sbloccato il mercato del club capitolino. Ragion per cui, l’arrivo di un calciatore come Raspadori è tutto tranne che qualcosa da sottovalutare per la stessa squadra che punta a conquistare nuovamente posizioni di vertice in Serie A.

Ma cosa propone all’Atletico Madrid per ultimare un affare che non sarebbe affatto di poco conto? Visto e considerando il fatto che la società spagnola apprezza non poco Guendouzi, è più che probabile che prenda presto piede una idea di scambio fra le parti. Qualcosa che sostanzialmente andrebbe bene a entrambe le squadre e che merita di essere valutato e considerato in vista dei prossimi giorni e delle prossime settimane dal punto di vista calcistico. Il prezzo del cartellino di Guendouzi è di trenta milioni di euro, quindi è chiaro che con una valutazione del genere una soluzione fra i due club può essere trovata eccome.

Il calciatore laziale piace anche al Fenerbahce, quindi non è ancora detta l’ultima parola. Certo, lavorando insieme all’Atletico Madrid per compeltare l’affare entrambe le squadre europee potrebbero farsi un favore a vicenda e togliersi un problema per una: i biancocelesti in attacco, i Colchoneros a centrocampo.