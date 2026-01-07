Le partite di oggi, 7 gennaio 2026: Parma-Inter, Napoli-Verona e Bologna-Atalanta

Elenco delle partite previste per oggi, 7 gennaio 2026: il primo turno infrasettimanale del nuovo anno di Serie A procede anche con Lazio-Fiorentina e Toro-Udinese, si scende in campo in Premier League e in Coppa Italia Serie D

La prima settimana del nuovo anno procederà ancora all’insegna quasi esclusiva del calcio italiano. Ben 5 le gare di Serie A che quest’oggi mercoledì 7 gennaio ci intratterranno a partire dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata. Programma questo di fatto copiato dalla Premier League, anch’essa pronta a sfornare un ricco palinsesto in vista del primo turno infrasettimanale del 2026. Tutto ciò senza tralasciare le semifinali di Coppa Italia di Serie D, così come quella di Supercoppa di Spagna che metterà di fronte Athletic Bilbao e Barcellona. Procediamo con la rassegna.

Indice

L’Atalanta sfida il Bologna per operare il sorpasso in zona Europa League, Napoli atteso dal test scudetto col Verona

Decisamente più affollato di ieri il panorama della 19esima giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. 5 i match in calendario, i primi due alle ore 18.30: Bologna-Atalanta e Napoli-Hellas Verona. 5 i punti incassati nelle ultime 6 uscite di campionato dai felsinei di Italiano, 15 invece quelli totalizzati dalla Dea, squadra letteralmente rivitalizzata dalla nuova gestione Palladino. Una statistica questa che serve ad evidenziare come anche i bergamaschi siano tornati in piena corsa per un piazzamento europeo, con la possibilità di insediarsi da subito in piena zona Europa League.

Se infatti i nerazzurri dovessero bissare il successo di qualche gorno fa sulla Roma, allora il settimo posto in classifica diverrebbe matematico con allegato sorpasso ai rivali rossoblù. Sarà invece il Napoli ad aprire le danze nel duello a tre per lo scudetto con Inter e Milan. In attesa che scendano in campo le due competitor, gli azzurri avranno infatti la chance di agganciare momentaneamente il primato contro un Verona ferito e in piena zona retrocessione dopo i due k.o di fila con Milan e Toro. Riuscirà la squadra di Conte a restare incollata al vertice, difendendo così il titolo di campione d’Italia in carica?

Titolo di campione d’inverno nel mirino dell’Inter, tanti gli obiettivi in gioco negli altri match

Dopodiché sarà la volta dei 3 match serali delle ore 20.45: Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese. Tanti gli obiettivi mischiati in gioco e tutti abbastanza diversi. Nel primo match citato, ad esempio, la voglia di salvezza della Viola, non più fanalino di coda solitario grazie ai due successi casalinghi consecutivi su Udinese e Cremonese, si confronterà con la difficoltà della Lazio nell’inanellare una certa continuità di risultati. Un trend altalenante che fin qui la sta condannando ad un campionato piuttosto anonimo, a centro classifica. Titolo di campione d’inverno nel mirino dell’Inter, a cui invece basterà vincere contro un Parma in risalita dai bassifondi per essere sicura della leadership a metà stagione. E ciò a prescindere dal risultato di domani del Milan, aspettando però sempre il recupero della prossima settimana contro il Lecce per blindarla definitivamente. Ben più tranquilla infine l’atfmosfera che si respirerà in Toro-Udinese: in palio al massimo la testa della parte destra della classifica.

Gli altri appuntamenti “italiani” di giornata

Occhio poi nel primissimo pomeriggio, alle 14.30, ad un recupero del Girone I di Serie D, Enna-Castrumfavara, e alle due semifinali di andata Coppa Italia Serie D: Ancona-Francavilla e Club Milano-Pistoiese. Due incontri importanti per ipotecare la finale in gara doppia del prossimo 25 febbario e 11 marzo perché, ricordiamolo, in caso di parità anche al termine del match di ritorno, la qualificazione verrebbe a quel punto decisa dai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari. Poco più indietro temporalmente invece la Coppa Italia Primavera, dove si delineerà stesso in giornata il quadro dei quarti di finale grazie ai seguenti match: Sassuolo U19-Lecce U19, Hella Verona U19-Lazio U19, Fiorentina U19-Napoli U19, Juventus U19-Frosinone U19, Cagliari U19-Atalanta U19, Milan U19-Parma U19, Inter U19-Sampdoria U19 e Roma U19-Monza.

Situazione di vertice nuovamente mutata in Premier League

Serata intensa e tutta da vivere però pure in Premier League, dove troveremo ben 8 match della 21esima giornata in primo piano. Sembrava riaperta la corsa per il titolo, e invece le cose almeno per il momento sembrerebbero andare diversamente. In appena 1 settimana da 2 sono diventate 6 le lunghezze a separare il Manchester City dalla vetta dell’Arsenal, il che obbligherà i Citizens a fare risultato in casa col Brighton per tentare di tenere aperti i giochi.

In condominio con la squadra di Guardiola c’è però anche l’Aston Villa, impegnata in trasferta col Crystal Palace per manetenere il passo delle rivali. Deve ancora annunciare il successore di Maresca poi il Chelsea, che nel frattempo sarà atteso dal mai banale derby di Londra di Craven Cottage col Fulham. Stesso discorso in chiave Amorim per il Manchester United, di scena a propria volta in casa del Burnely per provare ad insidiare la quinta piazza dei Blues. Nel resto del programma troveremo quindi Bournemouth-Tottenham, Brentfors-Sunderland, Everton-Wolverhampton e Newcastle-Leeds.

Sarà infine sempre lo scenario dell’Arabia Saudita ad accogliere come per l’Italia le Final Four della Supercoppa di Spagna. L’unica differenza starà nella città ospitante: non la capitale Riad, bensì Jeddah. Qui, alle ore 20 e precisamente sul neutro del King Abdullah Sports City, si disputerà la prima semifinale tra Barcellona ed Athletic Bilbao, confronto tra l’attuale capolista nonché prima classificata della scorsa edizione di Liga e la squadra basca reduce da un quarto posto finale. Basteranno i tempi regolamentari o serviranno i rigori per decidere il passaggio in finale contro una tra Real ed Atletico Madrid?

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18:30

20:45

SUPERCOPPA SPAGNOLA

20:00

SERIE D

14:30

COPPA ITALIA SERIE D

14:30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 7 gennaio 2026

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Harbour View – Mount Pleasant 21:00

Treasure Beach – Dunbeholden 23:30

GRECIA: COPPA DI GRECIA – PLAY OFF

OFI Crete – Asteras T. 16:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Bournemouth – Tottenham 20:30

Brentford – Sunderland 20:30

Crystal Palace – Aston Villa 20:30

Everton – Wolves 20:30

Fulham – Chelsea 20:30

Manchester City – Brighton 20:30

Burnley – Manchester Utd 21:15

Newcastle – Leeds 21:15

ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Sassuolo U20 – Lecce U20 11:00

Verona U20 – Lazio U20 11:00

Fiorentina U20 – Napoli U20 11:30

Juventus U20 – Frosinone U20 12:00

Cagliari U20 – Atalanta U20 13:30

Milan U20 – Parma U20 14:30

Inter U20 – Sampdoria U19 15:00

Roma U20 – Monza U20 15:00

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Ancona – Francavilla 14:30

Club Milano – Pistoiese 14:30

ITALIA: SERIE A

Bologna – Atalanta 18:30

Napoli – Verona 18:30

Lazio – Fiorentina 20:45

Parma – Inter 20:45

Torino – Udinese 20:45

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Enna – Castrumfavara 14:30

MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Cottbus (Ger) – Altglienicke (Ger) 13:00

Alanyaspor (Tur) – Metaloglobus Bucharest (Rou) 14:00

Nyiregyhaza (Hun) – Csikszereda M. Ciuc (Rou) 14:00

Sigma Olomouc (Cze) – Polonia B. (Pol) 14:00

Slaven Belupo (Cro) – Primorje (Slo) 14:00

Univ. Craiova (Rou) – Konyaspor (Tur) 14:00

St. Gallen (Sui) – Anderlecht (Bel) 14:30

Furth (Ger) – Schweinfurt (Ger) 15:00

Kasimpasa (Tur) – Kocaelispor (Tur) 15:00

Kiel (Ger) – Servette (Sui) 15:00

Regensburg (Ger) – Tirol (Aut) 15:00

Young Boys (Sui) – Din. Bucuresti (Rou) 15:00

Saarbrucken (Ger) – Chiclana (Esp) 16:00

Vukovar 1991 (Cro) – Arsimi (Mkd) 17:00

Lotte (Ger) – Hiltrup (Ger) 19:30

MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS

Team Chile – Team Morocco 22:00

Team Argentina – Team Japan 23:00

NIGERIA: NPFL

Abia Warriors – Plateau 16:00

Barau – Niger 16:00

El Kanemi – Bayelsa United 16:00

Katsina Utd – Kun Khalifa 16:00

Kwara – Bendel 16:00

Nasarawa – Kano 16:00

Rangers Int’l – Rivers United 16:00

Remo Stars – Ikorodu City 16:00

Shooting Stars – Enyimba 16:00

Wikki Tourist – Warri Wolves 16:00

PORTOGALLO: COPPA DI LEGA

Benfica – Braga 21:00

SPAGNA: SUPERCOPPA

Barcellona – Ath. Bilbao 20:00