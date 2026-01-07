Ancona-Francavilla 1-1: Kouko risponde a Esposito nel finale

Diretta Ancona-Francavilla del 7 gennaio 2026: Esposito porta avanti gli ospiti poco dopo la mezz’ora della ripresa, Kouko pareggia su rigore quattro minuti più tardi

ANCONA – L’Ancona domina per lunghi tratti ma deve accontentarsi di un pareggio contro un Francavilla cinico e ben organizzato. Al Del Conero finisce 1-1, con gli ospiti avanti grazie al diagonale di Esposito e i biancorossi capaci di reagire subito con il rigore trasformato da Kouko. Una gara intensa, equilibrata nel finale, che lascia aperti molti spunti in vista del prosieguo di stagione.

Cronaca della partita

1° TEMPO

Al via il match al Del Conero. Trenta secondi e Attasi ci prova con una conclusione in corsa dal limite che sorvola la traversa. La risposta ospite al 3′ con Visconti, punizione dal limite alta sopra la traversa. Al 12′ tentativo da fuoriarea per Calisto, traiettoria insidiosa che sorvola di poco la traversa. Ancona a un passo dal vantaggio un minuto più tardi, bella conclusione di Kouko dal limite dell’area con leggera spocartura della difesa e palla in angolo dopo aver toccato la traversa.

Cresce la pressione dei biancorossi ancora pericolosi con un tocco da due passi di Teraschi sugli sviluppi di corner. Prosegue il monologo dei marchigiani alla conclusione con Pecci al 24′ in area, blocca a terra Grisendi. Al 29′ grande intervento di Grisendi sulla conclusione di Teraschi. Prima dell’intervallo su disimpegno non impeccabile di Bonaccorsi occasione per gli ospiti con Da Silva ma conclusione debole su Mengucci. Si chiude il primo tempo senza recupero.

2° TEMPO

Squadre in campo per il secondo tempo. Contropiede Francavilla al 12′ orchestrato da Da Silva ma sul passaggio filtrante in area, Mengucci anticipa tutti. Cambi al 17′: Esposito per De Marco, Proromo e Zini per Maspero e Ceccarelli. Al 20′ colpo di testa alto sul secondo palo di Pecci, punteggio che non si schioda. Al 31′ vantaggio del Francavilla: punizione di Musimeci, palla in area per il diagonale perfetto con il mancino di Esposito alla sinistra di Mengucci. Al 34′ rigore per l’Ancona, punita una trattenuta in area di Martellotta anche ammonito. Dal dischetto freddo Kouko a concludere con il destro alla destra di Grisendi che aveva intuito la traiettoria. Nel recupero ammonito Zini per simulaizone in area.

Tabellino

ANCONA: Mengucci, Ceccarelli (dal 17′ st Zini), Miola, Bonaccorsi (K), Pecci (VK) (dal 32′ st Babbi), Kouko, Sparandeo, Attasi (dal 9′ st Meola), Calisto, Maspero (dal 17′ st Proromo), Teraschi (dal 26′ st Cericola). A disposizione: Salvati, Zini, Cericola, Petito, Meola, Proromo, D’Incoronato, De Luca, Babbi

FRANCAVILLA: Grisendi, Pellegrini, Musumeci, Cabrera, Visconti (dal 29′ st Galletta), Germinio, Carrozza (dal 38′ st Emmanouil), Skoric, De Marco (dal 17′ st Esposito), Martellotta, Joel Paulo.

Reti: al 31′ st Esposito, al 35′ st Kouko (rigore)

Ammonizioni: Attasi, Teraschi, Martellotta, Kouko, Zini

Recupero: 0′ pt, 4′ st

Le formazioni ufficiali di Ancona-Francavilla

ANCONA: Mengucci, Ceccarelli, Miola, Bonaccorsi (K), Pecci (VK), Kouko, Sparandeo, Attasi, Calisto, Maspero, Teraschi. A disposizione: Salvati, Zini, Cericola, Petito, Meola, Proromo, D’Incoronato, De Luca, Babbi

FRANCAVILLA: Grisendi, Pellegrini, Musumeci, Cabrera, Visconti, Germinio, Carrozza, Skoric, De Marco, Martellotta, Joel Paulo.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Giacomo Ravara della sezione di Valdarno. Sarà coadiuvato da Andrea Mongelli proveniente da Chieti e Alessandro Tangaro appartenente alla sezione di Molfetta. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Mercoledì 7 gennaio 2026, lo Stadio del Conero ospiterà la partita Ancona-Francavilla, sfida valida per le semifinali di Coppa Italia di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30. Nel match tra Ancona e Francavilla, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è il cammino delle due squadre: l’Ancona infatti, ha eliminato Fossombrone, Atletico Ascoli e Valmontone. Il Francavilla, invece, ha battuto rispettivamente Ferrandina, Martina Calcio e Città di Fasano. Alla luce di questi risultati, è intuibile prevedere che l’Ancona farà la partita mentre il Francavilla aspetterà l’avversario facendo densità in mezzo al campo e ripartendo quando possibile.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che l’Ancona ha un record di 4 gol segnati e 1 subiti, con una differenza reti di 3. Allo stesso tempo, il Francavilla, con 7 gol segnati e 5 subiti, ha una differenza in gol di 2. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I dati mostrano che l’Ancona concede poco, ma produce meno in attacco, mentre il Francavilla segna di più, ma è più vulnerabile in difesa.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.53 per la vittoria dell’Ancona, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.55, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Francavilla è di 5.30, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA L’ANCONA – Il tecnico Maurizi dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1: Salvati tra i pali; in difesa Ceccarelli, Miola, Bonaccorsi e Rovinelli. Davanti alla retroguardia agiscono Zini e Cericola, mentre sulla trequarti trovano spazio Kouko, Sparandeo e Proromo. In avanti il riferimento offensivo è Attasi. Tale modulo è pensato per proteggere la difesa con i due centrocampisti centrali, assicurando solidità e controllo del centrocampo, mentre i tre trequartisti avranno il compito di creare gioco e fornire occasioni all’unica punta.

COME ARRIVA IL FC FRANCAVILLA – Il tecnico Iannini dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Ciardi tra i pali; difesa composta da Ferrara, Cabrera Padilla, Visconti, Barone; i centricampisti Esposito, Germinio, Carrozza a schermare la difesa, mentre il trerminale offensivo sarà composto da Skoric, Martellotta, Ballatore. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

ANCONA (4-2-3-1): Salvati, Ceccarelli, Miola, Bonaccorsi, Rovinelli, Zini, Cericola, Kouko, Sparandeo, Proromo, Attasi. Allenatore: Maurizi.

FC FRANCAVILLA (4-3-3): Ciardi; Ferrara, Cabrera Padilla, Visconti, Barone; Esposito, Germinio, Carrozza; Skoric, Martellotta, Ballatore. Allenatore: Iannini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Ancona e Francavilla in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta. Per lo streaming disponibile sulla pagina YouTube della SSC Ancona.