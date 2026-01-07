Risultati 7 gennaio 2026: Bologna-Atalanta in evidenza

Turno casalino per Napoli e Lazio, trasferta per l’Inter, semifinale di Supercoppa di Spagna con Barcellona-Athletic Bilbao. Successo per Sassuolo, Verona e Fiorentina in Coppa Italia Primavera
La Coppa Italia Primavera in apertura di questo mercoledì 7 gennaio 2026. Nella mattinata si sono disputati tre incontri mentre in corso di svolgimento troviamo Juventus-Frosinone. Successo per 3-0 del Sassuolo sul Lecce: reti tutte nella ripresa con Acatullo ad aprire dopo 10 minuti quindi ospiti in dieci per il rosso a Pehilivanov al 18′ e altri due gol per i neroverdi al 21′ con Daldum su rigore e al 27′ con Kulla. Il Verona ha superato la Lazio ai rigori dopo il botta e risposta tra Akale al 9′ di gioco e Sulejmani al 42′ della ripresa. Dal dischetto ben tre errori in casa biancoceleste. Tris della Fiorentina sul Napoli grazie alle reti di Bertolini dopo 6 minuti, pareggio immediato di D’Angelo all’undicesimo quindi Batignani al 28′ e Jallow nel recupero.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A sono ben 5 gli incontri previsti: alle ore 18:30 il big match Atalanta-Bologna e Napoli-Verona mentre alle 20:45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese. In Spagna troviamo la semifinale di Supercoppa alle ore 20 tra Barcellona e Athletic Bilbao mentre in Italia troviamo un posticipo di Serie D e due gare di Coppa Italia Serie D nel primo pomeriggio.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 GENNAIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
GRECIA: COPPA DI GRECIA – PLAY OFF
OFI Crete [Qualificato] – Asteras T. 2-0 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Bournemouth – Tottenham 3-2 (Finale)
Brentford – Sunderland 3-0 (Finale)
Crystal Palace – Aston Villa 0-0 (Finale)
Everton2 – Wolves 1-1 (Finale)
Fulham – Chelsea 2-1 (Finale)
Manchester City – Brighton 1-1 (Finale)
Burnley – Manchester Utd 2-2 (Finale)
Newcastle – Leeds 4-3 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA
Sassuolo U20 [Qualificato] – Lecce U20 3-0 (Finale)
Verona U20 [Qualificato] – Lazio U20 2-1 (Dopo Rigori)
Fiorentina U20 [Qualificato] – Napoli U20 3-1 (Finale)
Juventus U20 [Qualificato] – Frosinone U20 2-1 (Finale)
Cagliari U20 – Atalanta U20 [Qualificato] 0-1 (Finale)
Milan U20 – Parma U20 [Qualificato] 0-1 (Finale)
Inter U20 [Qualificato] – Sampdoria U19 3-2 (Dopo Rigori)
Roma U20 [Qualificato] – Monza U20 2-0 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D
Ancona – Francavilla 1-1 (Finale)
Club Milano – Pistoiese 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Bologna – Atalanta 0-2 (Finale)
Napoli – Verona 2-2 (Finale)
Lazio – Fiorentina 2-2 (Finale)
Parma – Inter 0-2 (Finale)
Torino – Udinese 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE I
Enna – Castrumfavara 3-0 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Alanyaspor (Tur) – Metaloglobus Bucharest (Rou) 2-0 (Finale)
Cottbus (Ger) – Altglienicke (Ger) 2-2 (Finale)
Nyiregyhaza (Hun) – Csikszereda M. Ciuc (Rou) 0-0 (Finale)
Sigma Olomouc (Cze) – Polonia B. (Pol) 2-1 (Finale)
St. Gallen (Sui) – Anderlecht (Bel) 2-1 (Finale)
Furth (Ger) – Schweinfurt (Ger) 5-0 (Finale)
Kasimpasa (Tur) – Kocaelispor (Tur) 2-0 (Finale)
Kiel (Ger) – Servette (Sui) 1-1 (Finale)
Regensburg (Ger) – Tirol (Aut) 2-0 (Finale)
Univ. Craiova (Rou) – Konyaspor (Tur) 1-0 (Finale)
Young Boys (Sui) – Din. Bucuresti (Rou) 0-2 (Finale)
Saarbrucken (Ger) – Chiclana (Esp) 15-0 (Finale)
Lotte (Ger) – Hiltrup (Ger) Rinviata
Slaven Belupo (Cro) – Primorje (Slo) 11:00
Vukovar 1991 (Cro) – Arsimi (Mkd) 14:30
MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS
Team Chile – Team Morocco 6-1 (Finale)
Team Argentina – Team Japan 3-1 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Abia Warriors – Plateau Posticipata
Barau – Niger Posticipata
El Kanemi – Bayelsa United Posticipata
Katsina Utd – Kun Khalifa Posticipata
Kwara – Bendel Posticipata
Nasarawa – Kano Posticipata
Rangers Int’l – Rivers United Posticipata
Remo Stars – Ikorodu City Posticipata
Shooting Stars – Enyimba Posticipata
Wikki Tourist – Warri Wolves Posticipata
PORTOGALLO: COPPA DI LEGA
Benfica – Braga [Qualificato] 1-3 (Finale)
SPAGNA: SUPERCOPPA
Barcellona [Qualificato] – Ath. Bilbao 5-0 (Finale)