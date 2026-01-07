Risultati 7 gennaio 2026: Bologna-Atalanta in evidenza

Turno casalino per Napoli e Lazio, trasferta per l’Inter, semifinale di Supercoppa di Spagna con Barcellona-Athletic Bilbao. Successo per Sassuolo, Verona e Fiorentina in Coppa Italia Primavera

La Coppa Italia Primavera in apertura di questo mercoledì 7 gennaio 2026. Nella mattinata si sono disputati tre incontri mentre in corso di svolgimento troviamo Juventus-Frosinone. Successo per 3-0 del Sassuolo sul Lecce: reti tutte nella ripresa con Acatullo ad aprire dopo 10 minuti quindi ospiti in dieci per il rosso a Pehilivanov al 18′ e altri due gol per i neroverdi al 21′ con Daldum su rigore e al 27′ con Kulla. Il Verona ha superato la Lazio ai rigori dopo il botta e risposta tra Akale al 9′ di gioco e Sulejmani al 42′ della ripresa. Dal dischetto ben tre errori in casa biancoceleste. Tris della Fiorentina sul Napoli grazie alle reti di Bertolini dopo 6 minuti, pareggio immediato di D’Angelo all’undicesimo quindi Batignani al 28′ e Jallow nel recupero.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A sono ben 5 gli incontri previsti: alle ore 18:30 il big match Atalanta-Bologna e Napoli-Verona mentre alle 20:45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese. In Spagna troviamo la semifinale di Supercoppa alle ore 20 tra Barcellona e Athletic Bilbao mentre in Italia troviamo un posticipo di Serie D e due gare di Coppa Italia Serie D nel primo pomeriggio.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 GENNAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

GRECIA: COPPA DI GRECIA – PLAY OFF

OFI Crete [Qualificato] – Asteras T. 2-0 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Bournemouth – Tottenham 3-2 (Finale)

Brentford – Sunderland 3-0 (Finale)

Crystal Palace – Aston Villa 0-0 (Finale)

Everton2 – Wolves 1-1 (Finale)

Fulham – Chelsea 2-1 (Finale)

Manchester City – Brighton 1-1 (Finale)

Burnley – Manchester Utd 2-2 (Finale)

Newcastle – Leeds 4-3 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Sassuolo U20 [Qualificato] – Lecce U20 3-0 (Finale)

Verona U20 [Qualificato] – Lazio U20 2-1 (Dopo Rigori)

Fiorentina U20 [Qualificato] – Napoli U20 3-1 (Finale)

Juventus U20 [Qualificato] – Frosinone U20 2-1 (Finale)

Cagliari U20 – Atalanta U20 [Qualificato] 0-1 (Finale)

Milan U20 – Parma U20 [Qualificato] 0-1 (Finale)

Inter U20 [Qualificato] – Sampdoria U19 3-2 (Dopo Rigori)

Roma U20 [Qualificato] – Monza U20 2-0 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Ancona – Francavilla 1-1 (Finale)

Club Milano – Pistoiese 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Bologna – Atalanta 0-2 (Finale)

Napoli – Verona 2-2 (Finale)

Lazio – Fiorentina 2-2 (Finale)

Parma – Inter 0-2 (Finale)

Torino – Udinese 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Enna – Castrumfavara 3-0 (Finale)

MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Alanyaspor (Tur) – Metaloglobus Bucharest (Rou) 2-0 (Finale)

Cottbus (Ger) – Altglienicke (Ger) 2-2 (Finale)

Nyiregyhaza (Hun) – Csikszereda M. Ciuc (Rou) 0-0 (Finale)

Sigma Olomouc (Cze) – Polonia B. (Pol) 2-1 (Finale)

St. Gallen (Sui) – Anderlecht (Bel) 2-1 (Finale)

Furth (Ger) – Schweinfurt (Ger) 5-0 (Finale)

Kasimpasa (Tur) – Kocaelispor (Tur) 2-0 (Finale)

Kiel (Ger) – Servette (Sui) 1-1 (Finale)

Regensburg (Ger) – Tirol (Aut) 2-0 (Finale)

Univ. Craiova (Rou) – Konyaspor (Tur) 1-0 (Finale)

Young Boys (Sui) – Din. Bucuresti (Rou) 0-2 (Finale)

Saarbrucken (Ger) – Chiclana (Esp) 15-0 (Finale)

Lotte (Ger) – Hiltrup (Ger) Rinviata

Slaven Belupo (Cro) – Primorje (Slo) 11:00

Vukovar 1991 (Cro) – Arsimi (Mkd) 14:30

MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS

Team Chile – Team Morocco 6-1 (Finale)

Team Argentina – Team Japan 3-1 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Abia Warriors – Plateau Posticipata

Barau – Niger Posticipata

El Kanemi – Bayelsa United Posticipata

Katsina Utd – Kun Khalifa Posticipata

Kwara – Bendel Posticipata

Nasarawa – Kano Posticipata

Rangers Int’l – Rivers United Posticipata

Remo Stars – Ikorodu City Posticipata

Shooting Stars – Enyimba Posticipata

Wikki Tourist – Warri Wolves Posticipata

PORTOGALLO: COPPA DI LEGA

Benfica – Braga [Qualificato] 1-3 (Finale)

SPAGNA: SUPERCOPPA

Barcellona [Qualificato] – Ath. Bilbao 5-0 (Finale)