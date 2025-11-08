Ravenna-Torres 3-0: Luciani e Spini firmano il successo dopo l’autogol di Idda

Diretta di Ravenna-Torres di Sabato 8 novembre 2025: un’autorete porta avanti la squadra di casa, Luciani e Spini chiudono i conti nella ripresa

RAVENNA – Il Ravenna conquista una vittoria netta e convincente contro la Torres nella 12ª giornata di Serie C, imponendosi 3-0 allo stadio Benelli. Una prestazione solida e concreta per la squadra di mister Gadda, che sblocca il match con un autogol di Idda al 13’ e poi dilaga nella ripresa con le reti di Luciani e Spini. Dopo un avvio equilibrato, l’episodio che rompe l’equilibrio arriva su una mischia in area: il difensore sardo Idda devia nella propria porta un cross teso di Rossetti, regalando il vantaggio ai romagnoli. La Torres prova a reagire, ma fatica a costruire occasioni nitide. Nel secondo tempo, il Ravenna alza il ritmo e trova il raddoppio al 15’ con Luciani, bravo a inserirsi e battere Zaccagno con un rasoterra preciso. Al 27’, è Spini a chiudere i conti con un colpo da biliardo dal limite dell’area.

Tabellino

RAVENNA: Anacoura J., Scaringi M., Esposito A., Solini M., Donati G. (dal 35′ st Corsinelli F.), Tenkorang J. (dal 35′ st Di Marco T.), Lonardi L. (dal 40′ st Mandorlini M.), Rossetti M., Rrapaj P., Luciani P. (dal 35′ st Okaka S.), Spini C. (dal 29′ st Zagre A.). A disposizione: Bianconi A., Borra D., Calandrini G., Corsinelli F., Da Pozzo L., Di Marco T., Falbo L., Ilari C., Mandorlini M., Menegazzo L., Okaka S., Stagni T., Zagre A.

TORRES: Zaccagno A., Mercadante M., Idda R., Antonelli N., Fabriani C. (dal 12′ st Di Stefano L.), Sala M., Giorico D. (dal 31′ st Brentan M.), Zambataro E., Mastinu G. (dal 31′ st Carboni M.), Diakite A. (dal 31′ st Starita E.), Musso A. (dal 12′ st Masala A.). A disposizione: Biagetti C., Bonin L., Brentan M., Carboni M., Di Stefano L., Dumani S., Lunghi A., Marano M., Masala A., Starita E.

Reti: al 13′ pt Idda R. (Ravenna) autogol, al 15′ st Luciani P. (Ravenna) , al 27′ st Spini C. (Ravenna) .

Ammonizioni: al 18′ pt Donati G. (Ravenna), al 10′ st Luciani P. (Ravenna), al 44′ st Okaka S. (Ravenna) al 20′ pt Antonelli N. (Torres), al 25′ st Mastinu G. (Torres), al 44′ st Idda R. (Torres).

Presentazione del match

Sabato 8 novembre, alle ore 17:30, lo stadio “Bruno Benelli” torna ad accendersi per la sfida tra Ravenna e Torres, valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C 2025-2026. A distanza di appena sei giorni dall’ultima gara casalinga, i romagnoli ospitano una formazione in difficoltà, in un confronto che mette di fronte la seconda e la penultima forza del campionato.

Il Ravenna, forte dei suoi 30 punti conquistati in 12 partite (10 vittorie e 2 sconfitte), arriva da un successo importante contro l’Ascoli (1-0) e punta a consolidare la propria posizione di vertice.

La Torres, invece, attraversa un momento complicato. I sardi sono diciannovesimi con appena 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e sette sconfitte. Il successo manca dalla prima giornata (23 agosto) e la recente sconfitta contro il Carpi (0-1) ha portato all’esonero di Michele Pazienza, sostituito in panchina da Marco Sanna in veste di tecnico ad interim. In trasferta, la Torres ha raccolto tre pareggi e due sconfitte in cinque uscite, segnando appena tre gol.

A dirigere la gara sarà Andrea Palmieri della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Alessia Cerrato di San Donà di Piave. Quarto Ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma; Operatore FVS Gianluca Scardovi di Imola.

COME ARRIVA IL RAVENNA – Il Ravenna, guidato da Marco Marchionni, risponde con il 3-5-2. In porta ci sarà Anacoura, con Esposito, Solini e Scaringi a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce agiranno Donati e Rrapaj, mentre al centro spazio a Rossetti, Tenkorang e Lonardi, con il compito di dare ritmo e sostanza alla manovra. In attacco, confermata la coppia Spini–Luciani, pronta a sfruttare le difficoltà difensive della Torres.

COME ARRIVA LA TORRES – Assenti Scheffer, Nunziatini, Zecca e Stivanello, La Torres, affidata all’allenatore ad interim Marco Sanna dopo l’esonero di Michele Pazienza, scenderà in campo con il 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Zaccagno, protetto da una linea difensiva composta da Zambataro, Fabriani, Antonelli e Mercadante. In mezzo al campo agiranno Sala, Giorico e Masala, mentre sulla trequarti spazio a Mastinu e Lunghi, chiamati a supportare l’unica punta Musso, miglior marcatore stagionale dei sardi.

Probabili formazioni di Ravenna-Torres

TORRES (4-3-2-1): Zaccagno; Zambataro, Fabriani, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Masala; Mastinu, Lunghi; Musso. Allenatore: Marco Sanna.

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Esposito, Solini, Scaringi; Donati, Rossetti, Tenkorang, Lonardi, Rrapaj; Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 255 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.