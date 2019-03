Real Madrid – Ajax: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Real Madrid – Ajax: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per gli ottavi di ritorno di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – Martedì 5 marzo alle ore 21 andrà in scena Real Madrid – Ajax, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dall’1-2 dell’andata con il successo degli spagnoli in terra olandese. Da una parte c’è la compagine castigliana che viene da due sconfitte, nel giro di pochi giorni, contro il Barcellona. In classifica la squadra di Solari occupa la terza posizione con 48 punti, dodici in meno dei catalani. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione olandese che viene da un successo esterno, in campionato, ed in classifica occupa la seconda posizione con 56 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 5 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI REAL MADRID – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Reguillon e Carvajal sulle corsie esterne mentre nel mezzo Varane e Nacho. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Kroos e Modric mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Vinicius, Benzema e Lucas Vazquez.

QUI AJAX – La formazione olandese dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Onana tra i pali, pacchetto arretrato composto da Mazaraoui e Tagliafico sulle corsie esterne mentre nel mezzo Blind e De Ligt. A centrocampo Van de Beek in cabina di regia con De Jong e Schone mezze ali mentre davanti spazio al trio formato da Ziyech, Tadic e Neres.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Ajax, valevole per gli ottavi di ritorno di Champions League, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Ajax

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Reguillon, Varane, Nacho, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius, Benzema, Lucas Vazquez. Allenatore: Solari

AJAX (4-3-3): Onana; Mazaraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, De Jong, Van de Beek, Schone, Ziyech, Tadic, Neres. Allenatore: Ten Hag

STADIO: Santiago Bernabeu