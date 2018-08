Real Madrid – Atletico Madrid: pronostico e quote per scommesse

Supercoppa Europea, Real Madrid – Atletico Madrid: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 15 agosto 2018 alle ore 21. Per i bookmakers situazione di equilibrio



Mercoledì 15 agosto alle ore 21 a Tallin, si gioca la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atletico Madrid. Le due compagini sono pronte ad affrontarsi per il primo vero trofeo di questa stagione. Nella passata stagione i blancos, oggi privi di Ronaldo e Zidane, hanno conquistato la terza Champions League consecutiva battendo il Liverpool a Kiev. La squadra di Simeone ha invece vinto l’Europa League grazie al secco 3-0 inflitto al Marsiglia e chiuso il campionato in seconda posizione dietro al Barcellona.

Supercoppa Europea, Real Madrid – Atletico Madrid: pronostico e quote scommesse

Situazione si equilibrio con leggera preferenza per il Real Madrid. Se il segno 1 è quotato tra 2,50 e 2,59, il segno 2 varia tra 2,94 e 2,95 mentre il pareggio è offerto a 3,10.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è quotato tra 1,38 e 1,41, l’X/2 è dato a 1,50 mentre l’1/2 vale da 1,35 a 1,37.

Stando ai bookmakers non dovrebbe finire in goleada: l’Under 2,5 è infatti quotato tra 1,65 e 1,6mentre l’Over 2,5 è offerto da 2,09 a 2,10. Non si sbilanciano sul fatto se andranno a segno entrambe le squadre oppure no: il Gol varia da 1,78 a 1,80 mentre il No Gol vale da 1,90 a 1,93.

Per tutti il risultato più esatto è l’1-1, quotato tra 5,50 e 5,60, seguito dallo 0-0 (da 8,30 a 9,00) e dall’1-0 (dato da 7,00 a 7,40).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo varia tra 4,85 a 4,90.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 20.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.