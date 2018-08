Supercoppa Europea – Le parole di Simeone, Koke e Godin in conferenza

Le parole del tecnico, del capitano e del centrocampista dell’Atletico alla vigilia della sfida contro il Real Madrid.

TALLINN – Domani alle ore 21 andrà in scena Real Madrid-Atletico Madrid, incontro valido per la finale di Supercoppa Europea 2018. Poco fa Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa insieme a Godin e Koke. Queste le parole del tecnico dell’Atletico Madrid: “Stiamo creando una buona squadra e lavorando nel modo migliore dopo un anno e mezzo senza poter fare mercato. “Abbiamo nuovi giocatori e ne abbiamo persi altri. Abbiamo buone aspettative e con il lavoro cresciamo. Tanti giocatori hanno giocato il Mondiale e sono arrivati scaglionati ma abbiamo tanto entusiasmo e vogliamo continuare a vincere. Ora siamo pronti, vogliamo essere competitivi e fare quanto di buono abbiamo sempre fatto. Stiamo creando una buona squadra, dobbiamo ancora fare qualcosa”.

Poi spazio al difensore uruguaiano che, a partire da questa stagione, sarà il capitano dell’Atletico visto l’addio di Gabi: “Portare la fascia sarà un orgoglio e una grande responsabilità. Personalmente i miei obiettivi sono gli stessi della squadra: ovvio che la Champions sarebbe il grande desiderio. L’obiettivo è continuare a migliorare”. Infine la chiosa di Koke: “Non importa il nome dell’avversario che andiamo ad affrontare, anche se sappiamo che la sfida col Real Madrid è sempre speciale. Per vincere questo trofeo dovremo stare attenti ai dettaglia. Il gruppo quest’anno è molto forte, chi è arrivato da più tempo sa come lavoriamo e questo non può fare altro che aiutare la squadra. Siamo ottimisti per la vittoria, con tutta l’umiltà di questo mondo”.

