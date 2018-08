Real Madrid – Atletico Madrid: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Real Madrid – Atletico Madrid: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del mach valido per la Supercoppa Europea, fischio d’inizio alle ore 21

TALLIN – Mercoledì 15 agosto alle ore 21, in quel di Tallin, si giocherà la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atletico Madrid. Le due compagini sono pronte ad affrontarsi per il primo vero trofeo di questa stagione. Da una parte ci sono le Merengues che, in questa estate molto vivace, hanno dato l’addio a Ronaldo e Zidane ed il benvenuto a Lopetegui. La scorsa stagione si è chiusa in maniera idilliaca per Ramos e compagni che hanno conquistato la terza Champions League consecutiva battendo il Liverpool a Kiev. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine di Simeone che ha chiuso la scorsa stagione con la vittoria in Europa League grazie al secco 3-0 inflitto al Marsiglia. Stagione decisamente positiva per i Colchoneros che, in campionato, hanno chiuso in seconda posizione dietro al Barcellona. Ci sarà da divertirsi nel derby di Madrid che vale la Supercoppa Europea.

La cronaca minuto per minuto



QUI REAL MADRID – Qualche dubbio per Lopetegui, soprattutto, a centrocampo. L’ex Commissario Tecnico della Spagna dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Navas tra i pali, pacchetto arretrato composto da Sergio Ramos e Varane al centro mentre sulle corsie laterali spazio a Marcelo e Carvajal. A centrocampo Casemiro in regia con Kroos e Modric mezze ali mentre in attacco Bale, Benzema ed uno tra Isco ed Asensio a comporre il tridente offensivo.

QUI ATLETICO MADRID – Pochissimi dubbi per Simeone che si affiderà al collaudato 4-4-2 con Oblak tra i pali, pacchetto arretrato composto da Godin e Gimenez al centro mentre sulle corsie esterne spazio a Lucas Hernandez e Juanfran. A centrocampo Saul e Thomas in cabina di regia mentre sulle corsie laterali pronti a scatenarsi Lemar e Koke. In attacco il tandem composto da Griezmann e Diego Costa.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Atletico Madrid

REAL MADRID (4-3-3): Navas, Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Bale. Allenatore: Lopetegui

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Hernandez, Godin, Gimenez, Juanfran, Lemar, Thomas, Saul, Koke, Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Simeone