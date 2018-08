Real Madrid-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Atletico Madrid, incontro valido per la finale di Supercoppa Europea: fischio d’inizio alle ore 21.

TALLINN – Tra poco andrà in scena Real Madrid-Atletico Madrid, incontro valevole per la finale di Supercoppa Europea. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Real Madrid Asensio, Bale e Benzema a comporre il tridente offensivo mentre l’Atletico risponde col 4-4-2 con Griezmann e Diego Costa a formare il tandem d’attacco.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Asensio, Bale, Benzema. Allenatore: Lopetegui

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Hernandez, Godin, Savic, Juanfran, Lemar, Rodrigo, Saul, Koke, Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Simeone