Real Madrid – Barcellona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Real Madrid – Barcellona di giovedì 2 marzo 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la semifinale di andata della Copa del Rey 2022-2023

MADRID – Giovedì 2 marzo al Santiago Bernabeu andrà in scena El Clasico spagnolo valido per la semifinale di andata della Copa del Rey 2022-2023 tra Real Madrid e Barcellona: calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte, la formazione di Carlo Ancelotti reduce da sei risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni dopo il ko esterno incassato dal Maiorca (1-0). Dall’altro lato invece, gli uomini di Xavi che vengono da due ko esterni di fila che hanno messo fine alla striscia di diciotto gare senza una sconfitta. Negli ultimi 37 precedenti tra le due compagini al Bernabeu sono arrivate 14 vittorie dei blancos, 7 pareggi e 16 successi blaugrana con un totale di 64 reti realizzate a 60 in favore del Barcellona. Due i confronti stagionali con una vittoria per parte: alla nona giornata di Liga vinse il Real Madrid (3-1) mentre in finale di Supercoppa vinse il Barcellona aggiudicandosi la coppa con il medesimo risultato. Si preannuncia una gara ricca di reti tra due delle formazioni più blasonate d’Europa: i blancos non hanno segnato da inizio stagione ad oggi in solamente due gare mentre i blaugrana hanno realizzato almeno una rete per 19 gare consecutive fino all’ultima persa con l’Almeria.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: REAL MADRID - BARCELLONA Un saluto agli appassionati di calcio spagnolo, benvenuti alla diretta di Real Madrid - Barcellona. Il Clasico torna per l'andata della semifinale di Coppa del Rey. Dalle ore 21 seguiremo la sfida. TABELLINO REAL MADRID: 1. Courtois, 2. Carvajal, ​3. E. Militão, 6. Nacho, 8. Kroos, 9. Benzema, ​10. Modrić, 12. Camavinga, 15. Valverde, 20. Vini Jr., 22. Rüdiger. A disposizione: 13. Lunin, ​26. Luis López, 5. Vallejo, 7. Hazard, 11. Asensio, 16. Odriozola, 17. Lucas V., 18. Tchouameni, 19. D. Ceballos, 21. Rodrygo, 24. Mariano, 39. Alvaro. Allenatore: Carlo Ancelotti BARCELLONA: Ter Stegen, R. Araujo, Sergio, Gavi, Ferran, Marcos A., Kessie, F. De Jong, Raphinha, Kounde, Balde. A disposizione: Iñaki Peña, Arnau Tenas, Ansu Fati, Christensen, Jordi Alba, Sergi Roberto, Eric, Pablo Torre, Alarcón e Estanis. Allenatore. Xavi Hernandez Reti: Ammonizioni: Recupero:

Formazioni ufficiali

I convocati del Barcellona

Ter Stegen, R. Araujo, Sergio, Gavi, Ansu Fati, Ferran, Inaki Pena, Christensen, Marcos A., Jordi Alba, Kessie, S. Roberto, F. De Jong, Raphinha, Koundé, Eric, Balde, Pablo Torre, Arnau Tenas, A. Alarcon, Estanis

Presentazione del match

QUI REAL MADRID – In porta Courtois, sulle corsie laterali Carvajal e Nacho Fernandez mentre i centrali difensivi saranno Eder Militao e Rudiger. A centrocampo Modric, Kroos e Valverde mentre in attacco Benzema verrà supportato ai lati da Asensio e Vinicius Jr.

QUI BARCELLONA – Tra i pali Ter Stegen con Sergi Roberto, Araujo, Christensen e Jordi Alba a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Kessie, Sergio Busquets e De Jong mentre in avanti nel tridente offensivo spazio a Gavi, Ferran Torres e Raphinha.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Real Madrid – Barcellona si potrà seguire in diretta su TeleLombardia che detiene i diritti per le semifinali e finale della competizione. Visibile sul canale 10 del digitale terrestre in Lombardia. In streaming nella sezione “Top Calcio – TeleLombardia” disponibile anche su YouTube con un canale dedicato.