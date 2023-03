Juventus Next Gen – Vicenza 1-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus Next Gen – L.R. Vicenza di Giovedì 2 marzo 2023: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara di andata della finale della Coppa Italia di Serie C 2022-2023

TORINO – Giovedì 2 marzo, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus Next Gen scenderà in campo per affrontare il Vicenza nella gara di andata della finale di Coppa Italia Serie C. Nei turni precedenti i bianconeri, hanno avuto la meglio su Lecco (1-3), Feralpisalò (2-5), Sangiuliano City (0-1), Padova (1-2) e Foggia (3-1) In campionato sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro la Triestina e sono undicesimi nel Girone A a quota 38 con un percorso di dieci partite vinte, otto pareggiate e undici perse, trentaquattro reti realizzate e trentacinque incassate. I veneti hanno già avuto la meglio sulla Virtus Verona col risultato di 2-1, sull’Audace Cerignola col risultato di 4-2, sul Rimini dopo i calci di rigore, sulla Viterbese per 0-2 e sull’Entella: sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro il Sangiulianocity e sono quinti nel Girone A con 47 punti, frutto di quattordici vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte, cinquantatré gol fatti e trentasei subiti. L’ultimo confronto risale a poche settimane fa: era il 29 gennaio e la Juventus si impose per 2-1. A dirigere il match sarà Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona; quarto uomo Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Padroni di casa dati leggermente favoriti con il segno “1” quotato mediamente 2.45 contro i 2.50 del segno “2”.

Cronaca della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS NEXT GEN - VICENZA 1-2 (2'T) SECONDO TEMPO 46' angolo per la Juventus e difesa che allontana 45' 3 minuti di recupero 45' conclusione di Pecorino in area e palla sulla traversa! a portiere battuto! 43' JIMENEZ!!! 2-1 VICENZA!!! Sul rinvio corto di Savona palla al limite dell'area e il giocatore con il sinistro a giro di prima intenzione calcia con palla sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere 42' angolo per il Vicenza, sugli sviluppi Stoppa con un destro a giro impegna severamente Crespi! 39' dentro Compagnon, Turicchia e Mulazzi per Soulé, Sersanti e Stramaccioni 37' conclusione dalla distanza di Oviszach palla alta sopra la traversa 32' angolo per la Juventus dalla destra d'attacco, palla che arriva sul secondo palo dove Stramaccioni non riesce a tenerla in campo 31' nuovi cambi questa volta per Modesto con Oviszach per Della Morte mentre Stoppa entra per Begic 29' lancio per il neo entrato ma gioco fermo per un fallo precedente 27' lascia il campo Besaggio, al suo posto troviamo Sekulov 25' palla gol per Sersanti dopo una bella giocata di Soulé ma il tentativo con il mancino è impreciso 22' cross basso di Besaggio per Pecorino ma intercetta Sandon sul primo palo concedendo un angolo. Palla lunga sul secondo palo dove ha la meglio la difesa 19' imbucata di Savona per Soulé, chiusura della difesa in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi dello stesso ma ospiti che restano in possesso palla 15' fallo in attacco di Ferrari anticipato dalla difesa bianconera 11' punizione dalla lunga distanza con il destro di Ronaldo, palla che aggira la barriera a tre ma finisce sull'esterno della rete 10' cross di Dalmonte per il bello stacco in area di Ferrari ma palla sopra la traveresa 8' uno due Pecorino - Soulé che viene anticipato in area, palla in corner ma nulla di fatto 7' da Besaggio a Soulé che in area prende bene la posizione ma calcia fiacco 4' conclusione dalla distanza di Ronaldo di poco sopra la traversa 2' ILING-JUNIOR!!!! PAREGGIO DELLA NEXT GEN!!! Colpo di testa di Illing-Junior che in area è lesto in tap in da due passi ad anticipare tutti in occasione di una punizione di Soulé dal limite dell'area che si è stampata sulla traversa calcio d'avvio battuto dalla Juventus Next Gen squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 48' duplice fischio, si va negli spogliatoi. All'intervallo conduce il Vicenza 1-0 grazie a una rete di Ierardi con tocco finale di Stamaccioni. Ci ritroviamo a breve per il secondo tempo 45' 3 minuti di recupero 45' cross dal fondo di Savona sul primo palo per la torsione di Iling e palla di poco a lato! 44' cartellino giallo a Ronaldo, punito un suo fallo su Soulé 43' punizione ai 25 metri in posizione centrale per il Vicenza, batte Ronaldo sulla barriera 42' in campo Cappelletti per Ierardi 39' VICENZA IN VANTAGGIO!!! Punizione di Ronaldo dalla destra, palla sul secondo palo dove interviene Ierardi e palla che carambola sul petto di Stramaccioni e palla in fondo al sacco! Il giocatore si fa male nella ricaduta e deve lasciare il campo. Davvero sfortunato anche il giocatore biancorosso 38' primo giallo della partita per Iling, punita una trattenuta sulla spalla sinistra a Dalmonte 36' palla dentro di Ronaldo, a centroarea attenta la difesa quindi rapida ripartenza con Soulé che fa correre a destra Savona, cross basso per Pecorino ma Ierardi intercetta e tocca sul fondo 35' in campo dunque Palumbo per Iocolano 33' gioco fermo, a terra Iocolano, torsione del ginocchio destro nel tentativo in contrastare un avversario. Staff medico in campo, preoccupato Brambilla che fa scaldare Palumbo. Viene chiamato il cambio, sfortunato il centrocampista che dovrà lasciare il campo 31' punizione per la Juventus, batte Iocolano con pallone in area verso il secondo palo dove viene murato il tentativo di testa di Pecorino, nuovo tiro dalla bandierina 29' Soulé in profondità per Pecorino, cross dal fondo per Besaggio anticipato in scivolata da Ndiaye, c'è l'angolo. Schema a liberare Iocolano ma palla troppo lunga 28' cerca lo cambio Begic con Ferrari in area ma difetta nel passaggio finale, azione che sfuma 25' traversone dalla destra, questa volta Ferrari di testa conclude a lato 21' cross di Begic dal fondo, sul primo palo colpo di testa ravvicinato di Ferrari e balzo di Crespi sulla linea di porta per deviare in angolo! Nulla di fatto sul corner ma da alcuni minuti gli ospiti stanno cercando di prendere il pallino del gioco 18' bello spunto sulla destra per Dalmonte che si vedere deviare il cross sul fondo, sugli sviluppi dell'angolo palla sui piedi di Ronaldo che lascia partire un bel rasoterra sul primo palo con il mancino, reattivo Crespi! Nuovo angolo, pallone sul secondo palo dove Ferrari viene anticipato 15' errore in disimpegno di Ierardi, intercetta Iling chiuso fallosamente da Jimenez, solo richiamo verbale per lui. Punizione battuta dallo stesso Iling, in area allontana Ierardi 13' imbucata per Pecorino, liberato in area da Soulé ma viene fermato in offside 11' fischiato fallo di Jimenez ai 25 metri d'attacco, pressione punita da Tremolada 9' non riesce uno scambio in area tra Begic e Ferrari, palla spazzata in fallo laterale 7' dall'altra parte intervento di Stramaccioni su tentativo di Ferrari di imbucare Della Morte 5' intervento in ritardo di Ronaldo su Sersanti quasi al limite dell'area da posizione defilata, punizione da posizione interessante per Iocolano, palla tagliata a giro verso il secondo palo dove Stramaccioni di testa spedisce sul fondo 4' primo angolo per la Juventus dalla sinistra d'attacco, schema molto elaborato quindi lancio in area per Iocolano chiuso dall'attento Dalmonte 4' cross in area per Iling che tenta la sponda aerea sul secondo palo e difesa che alleggerisce in fallo laterale 3' lancio in profondità per Iling-Junior, in area viene anticipato dall'uscita di Iacobucci 2' fallo di Sandon su Soulé, punizione per la Juvenuts NG. Nell'occasione ha avuto la peggio il giocatore ospite che però non ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Vicenza in maglia a sfondo scuro, Juventus in quella bianconera Ci siamo! Juventus Next Gen e Vicenza fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della partita Per la squadra di Modesto ad oggi il miglior attacco del girone con 53 reti oltre a essere il secondo tra tutti i gironi di Lega Pro Arbitro dell'incontro sarò Tremolada di Monza 19.50 Le squadre hanno iniziato il riscaldamento. Ricordiamo che sarà possibile seguire con noi anche la gara di ritorno dell'11 aprile al Romeo Menti Un saluto ai lettori di Calciomagazine, grande attesa per la sfida Juventus Next Gen-Vicenza valida come finale d'andata della Coppa Italia di Serie C. Dalle ore 20.30 seguiremo assieme l'incontro con la nostra cronaca. TABELLINO JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni (dal 39' st Mulazzi); Savona, Iocolano (dal 35' pt Palumbo), Sersanti (dal 39' st Turicchia), Besaggio (dal 27' st Sekulov), Iling-Junior; Soulè (dal 39' st Compagnon); Pecorino. A disposizione: Raina, Daffara, Muharemovic, Nzouango, Mulazzi, Turicchia, Ntenda, Bonetti, Palumbo, Cerri, Sekulov, Da Graca, Compagnon, Cudrig, Lipari. Allenatore: Brambilla. L.R. VICENZA (3-4-3): Iacobucci; Ierardi (dal 42' pt Cappelletti), Ndiaye, Sandon; Dalmonte, Ronaldo, Jimenez, Greco; Della Morte (dal 31' st Oviszach), Ferrari, Begic (dal 31' st Stoppa). A disposizione: Brzan, Confente, Cappelletti, Scalco, Valietti, Cavion, Mion, Oviszach, Zonta, Rolfini, Giacomelli, Stoppa. Allenatore: Modesto. Reti: al 39' pt Ierardi, al 2' st Iling-Junior, al 43' st Jimenez Ammonizioni: Iling-Junior, Ronaldo Recupero: 3 minuti nel primo tempo e nella ripresa

Formazioni ufficiali di Juventus Next Gen – Vicenza

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni; Savona, Iocolano, Sersanti, Besaggio, Iling-Junior; Soulè; Pecorino. A disposizione: Raina, Daffara, Muharemovic, Nzouango, Mulazzi, Turicchia, Ntenda, Bonetti, Palumbo, Cerri, Sekulov, Da Graca, Compagnon, Cudrig, Lipari. Allenatore: Brambilla.

L.R. VICENZA (3-4-3): Iacobucci; Ierardi, Ndiaye, Sandon; Dalmonte, Ronaldo, Jimenez, Greco; Della Morte, Ferrari, Begic. A disposizione: Brzan, Confente, Cappelletti, Scalco, Valietti, Cavion, Mion, Oviszach, Zonta, Rolfini, Giacomelli, Stoppa. Allenatore: Modesto.

I convocati del Vicenza

Portieri: Brzan, Confente, Iacobucci

Difensori: Cappelletti, Ierardi, Ndiaye, Sandon, Scalco, Valietti

Centrocampisti: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Mion, Oviszach, Ronaldo, Zonta

Attaccanti: Della Morte, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.

I convocati della Juventus Next Gen

2 Savona, 3 Stramaccioni, 4 Muharemovic, 5 Nzouango Bikien, 6 Riccio, 7 Sekulov, 9 Da Graca, 10 Compagnon, 11 Cudrig, 12 Raina, 13 Poli, 14 Mulazzi, 16 Iling-Junior, 17 Bonetti, 20 Iocolano, 21 Lipari, 22 Daffara, 23 Ntenda Wa Dimbonda, 24 Palumbo, 25 Cerri, 27 Besaggio, 29 Soulé Malvano, 30 Sersanti, 31 Pecorino, 32 Turicchia, 45 Crespi

Le parole di Brambilla alla vigilia

“Giocare contro il Vicenza sarà complicato. Lo sappiamo perchè li abbiamo già affrontati. È una squadra costruita per vincere il campionato, di conseguenza ci aspettiamo una partita complessa sotto tutti i punti di vista”.

Le parole di Sersanti (Juventus Next Gen) alla vigilia

“Quella di domani sarà una partita diversa rispetto alle ultime due che abbiamo giocato in campionato. Noi dovremo sicuramente migliorare nell’approccio, soprattutto rispetto all’ultima sfida contro la Triestina. Le finali, si sa, si preparano da sole. Ci siamo allenati bene in questi giorni e sono sicuro che chiunque scenderà in campo darà il 100%. A Grosseto ero tra i più giovani in rosa e avevo meno responsabilità. Qui è diverso perchè siamo tutti giovani ed essendo io al secondo anno sento di essere anche un punto di riferimento per la squadra, soprattutto per quei compagni che hanno iniziato a entrare nel mondo del professionismo soltanto in questa stagione. Giocare all’Allianz Stadium ci darà un grande aiuto. Chiaramente sarà diverso rispetto a giocare ad Alessandria. Per noi, però, non dovrà cambiare nulla e dovremo scendere in campo come sappiamo. Questo stadio straordinario dovrà essere una spinta in più, non un freno. Per me, tifoso juventino da sempre, giocare questa finale in un palcoscenico come questo avrà un sapore speciale. Mi sento fortunato e sono sicuro che sarà un’esperienza indimenticabile. Bisogna essere contenti di giocare una partita così, una finale a quest’età è una cosa che rimarrà dentro ognuno di noi per sempre”.

Brambilla: “Ci aspettiamo una partita complessa”

«Giocare contro il Vicenza sarà complicato. Lo sappiamo perchè li abbiamo già affrontati. È una squadra costruita per vincere il campionato, di conseguenza ci aspettiamo una partita complessa sotto tutti i punti di vista. Arriviamo da due sconfitte, ma non abbiamo dimenticato la vittoria sul Foggia di due settimane fa. Un successo che ha portato entusiasmo all’interno del gruppo e consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo che queste due partite contro il Vicenza saranno difficili, ma in finale non ci sono favoriti, anche se ripeto che i nostri avversari sono molto forti. La squadra è pronta, ha voglia e non vede l’ora di scendere in campo. Il mio compito e quello dello staff è stato quello di tranquillizzare i ragazzi, in modo tale che la carica positiva fosse quella giusta, senza esagerare. Siamo fiduciosi in vista di questo match. Per me questa finale è meritata e i ragazzi se la sono guadagnata sul campo giocando sempre fuori casa, anche nell’ultima partita contro il Foggia ad Alessandria vista la numerosissima presenza di tifosi pugliesi sulle tribune. Personalmente, la sto vivendo tranquillamente questa vigilia. Sono felice del percorso che abbiamo fatto in questo torneo. Io, comunque, passo in secondo piano perchè è più importante il cammino che stanno facendo questi ragazzi ed è importante che giocatori così giovani facciano queste esperienze. Quando sono arrivato, l’ultimo dei miei pensieri era rivolto alla finale di Coppa Italia. L’obiettivo primario che mi era stato richiesto era di far crescere individualmente i ragazzi e penso che in questo senso di passi avanti ne siano stati fatti. Penso che questa finale, però, sia la naturale conseguenza di quanto fatto in questo percorso».

Le parole di Crespi (Juventus Next Gen) prima del match

“Affrontiamo una squadra esperta, che abbiamo già trovato di fronte in campionato e curiosamente fu la mia prima partita qui alla Juve. Siamo carichi e abbiamo la testa lì, daremo tutto”.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS NEXT GEN – Brambilla dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Raina in porta e con Poli, Stramaccioni e Riccio pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Palumbo con Sersanti e Turicchia mentre Mulazzi e Besaggio dovrebbero agire sulle corsie esterne. Coppia di attacco formata da Sekulav e Pecorino.

QUI VICENZA – Gallo dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Confente tra i pali e difesa a tre composta da Ierardi, Pasini e Bellich In cabina di regia Jimenez con Ronaldo e Greco mentre Begic e Della Morte dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Ferrari e Stoppa.

Le probabili formazioni di Juventus Next Gen – L.R. Vicenza

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Raina; Poli, Stramaccioni, Riccio; Mulazzi, Sersanti, Palumbo, Turicchia, Besaggio; Sekulov, Pecorino. Allenatore: Brambilla.

L.R. VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Pasini, Bellich; Begic, Ronaldo, Jimenez, Greco; Della Morte, Ferrari, Stoppa. Allenatore: Modesto.

Dove vedere la partita in TV e streaming

