Real Madrid – Bayern Monaco: cronaca diretta, risultato in tempo reale

MADRID – Martedì 1 maggio alle ore 20.45 andrà in scena Real Madrid – Bayern Monaco, incontro valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. Si parte dal 2-1 dell’andata in favore degli spagnoli che si sono imposti in Germania grazie ai gol di Marcelo e Asensio in rimonta. Da una parte, dunque, ci sono i castigliani che sognano la terza finale di Champions consecutiva e in campionato sono reduci dal successo casalingo contro il Leganes. Dall’altra parte ci sono i tedeschi che, nell’ultimo turno di campionato, hanno schiantato il Francoforte tra le mura amiche. Impresa ardua quella che attende i campioni di Germania in carica visto che per passare il turno servirà vincere al Bernabeu con due gol di scarto.

QUI REAL MADRID – Qualche dubbio di formazione per Zidane soprattutto nel reparto offensivo. L’allenatore francese dovrebbe schierare i suoi col 4-3-1-2 con Navas in porta, pacchetto arretrato composto da Nacho e Marcelo sulle fasce mentre al centro Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in regia con Modric e Kroos mezze ali mentre in attacco Isco dovrebbe giocare a supporto della coppia formata da Ronaldoe Asensio.

QUI BAYERN MONACO – Scelte abbastanza forzate per Heynckes che manderà in campo i suoi col 4-3-3 con Ulreich tra i pali, reparto difensivo formato da Kimmich e Alaba sulle fasce mentre al centro Sule e Hummels. A centrocampo Javi Martinez in cabina di regia mentre le mezze ali saranno Thiago Alcantara e James Rodriguez. In attacco Muller a e Ribery a supporto di Lewandowski.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Nacho, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Cristiano Ronaldo, Asensio. Allenatore: Zidane

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martinez, James Rodriguez; Muller, Lewandowski, Ribery. Allenatore: Heynckes

Stadio: Santiago Bernabeu