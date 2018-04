Real Madrid – Juventus 0-2: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Champions League, diretta di Real Madrid – Juventus. Oggi alle ore 20.45 la cronaca della gara di ritorno dei quarti di finale. Bianconeri senza Dybala squalificato

MADRID – Oggi alle ore 20.45 andrà in scena Real Madrid – Juventus, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si parte dal 3-0 dello Stadium in favore della compagine spagnola grazie alla doppietta da urlo di Ronaldo e la rete di Marcelo. Da una parte, dunque, la squadra di Zidane che in campionato è reduce dal pareggio casalingo nel derby contro l’Atletico e in classifica occupa il quarto posto. Dall’altra parte c’è la squadra di Allegri che, nell’ultima giornata di campionato, ha vinto a fatica in casa del Benevento e in classifica occupa la prima posizione con 81 punti, quattro in più del Napoli.

Cronaca minuto per minuto



QUI REAL MADRID – Zidane dovrà fare a meno di Sergio Ramos, per il resto dovrebbe essere confermata per 10/11 la formazione di Torino con Navas tra i pali, pacchetto arretrato composto da Varane e Casemiro centrali mentre sulle fasce Carvajal e Marcelo. A centrocampo Modric e Kroos in cabina di regia mentre sulle corsie esterne Asensio e Isco. Tandem offensivo composto da Ronaldo e Benzema.

QUI JUVENTUS – Allegri ritrova Bentia e Pjanic ma dovrà fare a meno di Dybala, espulso nella partita d’andata. La sua Juventus dovrebbe scendere in campo col 4-3-2-1 con Buffon in porta, pacchetto arretrato composto da Chiellini e Benatia centrali mentre sulle fasce De Sciglio e Alex Sandro. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Khedira e Matuidi mezze ali mentre davanti Cuadrado e Douglas Costa a supporto di Higuain.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-4-2): Navas; Carvajal, Varane, Caseiro, Marcelo, Asensio Kroos, Modric, Isco, Benzema, Ronaldo. Allenatore: Zidane

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Douglas Costa, Higuain. Allenatore: Allegri

Statistiche e precedenti

Quello che si giocherà al Bernabeu sarà il confronto numero 21 tra le due squadre in Champions League: nelle precedenti 20 sfide il bilancio recita 10 vittorie per il Real Madrid, 2 pareggi e dieci affermazioni per la Juventus che nelle ultime due partite ha preso sette reti dagli spagnoli segnandone soltanto una. Ronaldo taglierà il traguardo delle 150 presenze in Champions League con 120 reti segnate, numeri da marziano per il portoghese che alla squadra bianconera ha segnato 9 reti in 6 partite giocate, 4 nelle ultime due sfide. L’ultimo successo della Juventus contro il Real Madrid risale alla semifinale di Champions 2014-2015: reti di Tevez e Morata intervallate dal pareggio di Ronaldo. Nell’ultima gara giocata al Bernabeu, nel ritorno della semifinale, 1-1 con reti di Ronaldo e Morata. La Juventus, grazie a quel pareggio, staccò il pass per la finale di Berlino persa contro il Barcellona.