Champions League, Real Madrid – PSG: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Real Madrid – PSG: incontro della quinta giornata di Champions League 2019-2020 girone A, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – Tutto pronto al Santiago Bernabeu per l’incontro tra Real Madrid – PSG, valevole per la quinta giornata di Champions League 2019/2020 girone A. Entrambe le squadre scenderanno in campo con il 4-3-3: i blancos con Isco, Benzema e Hazard e i parigini con Di Maria, Icardi e Mbappé. Nella partita di andata i parigini hanno battuto con un secco 3 a 0 i Blancos.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Real Madrid – PSG

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Hazard. A disposizione: Areola, Militao, Modric, Bale, Jovic, Mendy, Rodrygo. Allenatore: Zidane

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Di Maria, Icardi, Mbappé. A disposizione: Rico, Cavani, Neymar, Sarabia, Diallo, Draxler, Dagba. Allenatore: Tuchel

STADIO: Santiago Bernabeu