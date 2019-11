Squalificati in Serie A dopo la 13° giornata: ecco quali

Squalificato per quattro giornate effettive di gara Olsen del Cagliari, per due Lapadula del Lecce. Fermi per un turno altri cinque giocatori

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 novembre 2019, ha assunto le decisioni sottoriportate:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATA EFFETTIVE DI GARA E 10.000.000 EURO DI AMMENDA



OLSEN ROBIN (Cagliari), per “avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso”; e colpevole, inoltre, di “avere, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione, indirizzato al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa”.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E 10.000.000 EURO DI AMMENDA



LAPADULA Gianluca (Lecce) “per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest’ultimo con la testa all’altezza della bocca”. Olsen salterà le gare del Cagliari in campionato contro Sampdoria, Lazio, Sassuolo e Udinese: se la squalifica non dovesse essere ridotta, rientrerà dopo la sosta natalizia. Lapadula, invece, non sarà a disposizione del Lecce per le sfide contro Fiorentina e Genoa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVE DI GARA

CACCIATORE Fabrizio (Cagliari)

JAJALO Mato (Udinese)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVE DI GARA

MISSIROLI Simone (Spal),

TOLOI Rafael Toloi (Atalanta)

ZANIOLO Niccolò (Roma)