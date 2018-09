2' TEMPO

Vi ringraziamo per l'attenzione ai prossimi live di Calciomagazine. Domani si gioca l'Europa League con Lazio e Milan in campo

48' si chiude qui la partita, 3-0 del Real sulla Roma

47' MARIANO DIAS! TERZO GOL REAL! palla filtrante di Marcelo per il compagno che dal limite conclude a giro e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali. Una rete di rara bellezza

45' 3 minuti di recupero

44' ancora Isco in area a seminare il panico ma Fazio non abbocca e lo chiude in angolo

42' prova Dzeko di testa su cross dalla sinistra con Navas che fa un intervento tanto spettacolare quando poco impegnativo, pugni e corner successivo non sfruttato

41' reazione poco determinata della Roma che collezione comunque due tiri dalla bandierina

40' standing ovations per Modric che lascia il campo per Ceballos

36' continua a restare in attacco la squadra spagnola che ha avuto almeno 4-5 palle gol per dilagare. Eccellente Olsen in serata di grazia

33' pezza di Fazio sullo scatto di Mariano quindi Olsen con i piedi strepitoso sotto porta su Asensio! Da apprezzare il gesto tecnico dell'attaccante che fa un numero in area prima di tentate il tocco sotto

30' il portiere giallorosso replica su Modric qualche istante pià tardi. Dall'altra parte un pò macchinoso Dzeko che perde palla e ferma un possibile contropiede di Mariano. Giallo per il bosniaco

29' il nuovo entrato subito nel vivo del gioco, assist per Kroos che in area impegna con un diagonale in area Olsen

28' in campo il nuovo n. 7 del Madrid, Mariano Diaz per l'applaudito Bale

27' bello spunto di Under che scarica al limite per Schick, brutto impatto sul pallone, sfera che sorvola la traversa

25' non si intende Asencio e Bale sulla trequarti ma Roma che perde nuovamente palla con De Rossi costretto in scivolata a metterci una pezza e Olsen la blocca

23' in campo Schick per Nzonzi

22' prova dalla distanza Casemiro ma sfera che sorvola la traversa

19' ci prova anche Dzeko in area, innescato da Perotti, da posizione defilata ma tentativo contrastato efficacemente in angolo dalla difesa

18' insidioso rasoterra di Kolarov quasi dal limite con Navas che si deve distendere sulla sua sinistra per deviare in corner il diagonale!

16' cambio nel Real con Asencio per Benzema mentre nella Roma c'è Perotti per El Shaarawy

13' BALE!!! RADDOPPIO REAL!!! apertura millimetrica di Modric che da centrocampo serve sullo spazio il compagno che è più veloce di Manolas e in area trafigge Olsen con un diagonale chirurgico che passa vicino al palo alla sinistra dello stesso prima di infilarsi in rete

12' traversone di Kolarov in area assist di testa di Under per l'inserimento di Dzeko anticipato al momento della conclusione sotto porta

11' il neo entrato conquista il primo corner della ripresa

10' palla filtrante di Isco per Modric che in area colpisce in scivolata ma Olsen blocca a terra

9' in campo Lorenzo Pellegrini per Zaniolo il primo cambio di Di Francesco

8' cross morbido di Marcelo, allontana di testa Fazio. Il centrale ancora attento sempre di testa

6' Real a un passo dal raddoppio con Marcelo che serve Bale, conclusione a colpo sicuro che si infrange sulla traversa!

4' dall'altra parte tacco di Modric per Isco che verticalizza per Benzema, scambio rapido con Bale che conclude di un soffio fuori!

3' conclusione di Under (innescato da Dzeko) deviata in angolo dal portiere!

si riparte! possesso palla Real

1' TEMPO

46' nulla di fatto sul corner e tempo che si chiude con il vantaggio del Real Madrid 1-0 sulla Roma. Fra qualche istante andremo a seguire assieme la ripresa. Quali saranno le prossime mosse di Di Francesco?

46' punizione Roma bassa ma che incrocia Carvajal, deviazione in corner

45' 1 minuto di recupero

45' ISCOOO! VANTAGGIO REAL! punizione telecomandata del giocatore con palla che scavalca la barriera e si infilla alla destra di Olsen rimastro immobile nell'occasione

44' punizione dal limite in posizione centrale molto invitante per il Real

44' giallo a De Rossi costretto a farmare al limite Isco che aveva scambiato nello stretto con Benzema

43' fallo in attacco di Florenzi su Isco, intervento che lo ha portato a rischiare di prendere un giallo

41' buono spunto di Bale a sinistra ed ennesimo corner conquistato quindi Marcelo dalla distanza, conclusione da dimenticare

39' contropiede con superiorità numerica non sfruttato dalla Roma con Nzonzi che si fa chiudere quindi ancora un intervento importante del portiere giallorosso a deviare una conclusione di Isco in corner

38' sugli svilippi stacco imperioso di Ramos lasciato solo e ancora il portiere sugli scudi con un colpo di reni ad alzare sopra la traversa!

38' pennellata di Marcelo in area con Benzema che non arriva sul pallone e Olsen ha un buon riflesso a deviare in corner

36' su palla recuperata da De Rossi, Zaniolo non mette sufficiente forza nel servire in profondità El Shaarawy

33' sugli sviluppi di questa sorta di corner corto, Fazio ostacolato conclude alto di testa

32' buon contropiede Roma con El Shaarawy che dal fondo prima viene murato da Ramos quindi conquista una punizione per intervento dello stesso difensore

31' lancio di Bale per Benzema anticipato in area da Kolarov, attento in marcatura

29' prima discesa di Kolarov, fermato irregolarmente da Bale. Punizione dalla trequarti per la Roma

28' cross dal fondo di Isco, libera di piatto Manolas

26' conclusione con il mancino a giro di Bale che si era accentrato ma palla che termina fuori alla destra di Olsen

25' spunto personale di Kross che prepara bene la conclusione ma il suo destro termina a lato. Preziosa la copertura di Nzonzi che costringe l'avversario ad allargarsi un pò prima del tentativo

23' batte De Rossi con Casemiro che si rifugia in angolo

23' errore di Kross con Nzonzi che salta Ramos costretto a fermarlo in scivolata, giallo inevitabile

22' Marcelo cross a mezz'altezza per Benzema che non ci ha creduto a questo pallone

21' bella giocata di Zaniolo su Bale che sulle trequarti viene rimontato dalla difesa

20' c'è scarsa copertura degli esterni d'attacco della Roma, troppi rischi in questo avvio

19' scambio Modric, Benzema, Bale e chiusura della difesa un pò in affanno. Troppi spazi concessi come quello a Benzema che in area non trova il tempo per rendersi pericoloso quindi palla che arriva al limite per Kross, tiro fuori misura

18' cross di Isco sul palo più lontano per l'inserimento di Carvajal ma colpo di testa che termina a lato con El Shaarawy in ritardo nella copertura

17' dalla lunga distanza Marcelo con palla che sorvolo la traversa

16' continua a conquistare tiri dalla bandierina la squadra spagnola

14' cross di Carvajal deviato da Kolarov in angolo. Difesa giallorossa che recupera palla e riparte molto bene con Under frettoloso a calciare quasi da limite al volo di sinistro con palla di qualche metro a lato. Nell'occasione l'esterno di era trovato un buon pallone favorito dall'intervento in acrobazia un pò incerto di Carvajal

13' circolazione palla Roma: lancio in verticale di De Rossi per Under anticipato in area. Dall'altra parte qualche problema per Manolas su Benzema ma il difensore riesce ad allontanare la minaccia

11' lancio in profondità per Bale che difetta in area sull'ultimo controllo favorendo l'uscita di Olsen

9' ci prova dalla distanza Benzema ma senza precisione

8' palla con il contagiri di Modric per il taglio di Isco chiuso da Olsen in uscita bassa, tocco con la mano di richiamo e angolo per il Real. Sugli sviluppi colpo di testa alto per Ramos

7' contropiede orchestrato da Benzema che scarica su Bale, tentativo con un'arabona di liberare Isco sull'altra fascia ma c'è poca precisione e la difesa riesce a schierarsi

5' disimpegno giocato con un pò di leggerezza da Benzema a centrocampo, per poco non ne approfitta El Shaarawy per un inserimento sulla trequarti

3' grande palla gol per Bale servito da centrocampo da Kroos, stop e conclusione in area con palla che sfiora il palo alla sinistra di Olsen!

2' possesso palla perso dalla Roma, non si chiude uno scambio a centrocampo tra l'esordiente Zaniolo ed El Shaarawy; dall'altra parte verticalizzazione di Carvajal troppo lunga per Bale, palla sul fondo

1' scambio tra Isco e Marcelo con quest'ultimo fermato in posizione di offside

partiti! calcio d'avvio per il Real

Un saluto agli amici di Calciomagazine, tutto pronto per Real Madrid - Roma, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Ci apprestiamo a seguire un match avvincente!