Real Madrid – Sheriff Tiraspol: dove vedere la diretta live e risultato

MADRID – Martedì 28 settembre alle ore 21:00 andrà in scena Real Madrid-Sheriff Tiraspol, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Si affrontano due realtà con storia ed ambizioni diverse, ma che attualmente occupano la vetta del raggruppamento a pari punti. I Blancos, infatti, hanno battuto l’Inter in trasferta per 0-1 grazie ad un gol di Rodrygo Goes allo scadere. Lo Sheriff, invece, ha piegato lo Shakhtar Donetsk per 2-0 fra le mura amiche, compiendo la sorpresa di giornata. Destino simile anche nei rispettivi campionati nazionali, con gli spagnoli primi nella Liga a quota 17 punti in sette giornate, mentre i moldavi occupano la terza posizione con due gare in meno rispetto alle prime due; vincendole compierebbero un balzo al primo posto. Il Real Madrid, ovviamente, punta a vincere il girone, carico anche della vittoria a San Siro contro l’Inter. Lo Sheriff, però, è la mina vagante del raggruppamento, in grado di tendere trappole importanti a chi dovesse sottovalutarlo. Chi la spunterà?

La presentazione del match

QUI REAL MADRID – Spazio al 4-3-3 per mister Ancelotti. Fra i pali Courtois, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Carvajal, Militao, Nacho ed Alaba. A centrocampo Valverde, Casemiro e Modric. In avanti Vazquez, Benzema e Vinicius Jr.

QUI SHERIFF TIRASPOL – Vernydub dovrebbe schierarsi a specchio. In porta Athanasiadis, davanti a lui Fernando Costanza, Hurtado, Dulanto e Cristiano. A centrocampo Kolovos, Addo e Thill. In avanti Traoré, Yakhshiboev e Velez.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Sheriff Tiraspol

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Vazquez, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Athanasiadis; Fernando Costanza, Hurtado, Dulanto, Cristiano; Kolovos, Addo, Thill; Traoré, Yakhshiboev, Velez. Allenatore: Vernydub

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per martedì 28 settembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.