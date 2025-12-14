Diretta Recanatese-Teramo di Domenica 14 dicembre 2025: Persano e Pavone firmano il successo biancorosso, Capanni accorcia

RECANATI – Il Teramo espugna il “Tubaldi” di Recanati imponendosi 2-1 nella 16ª giornata del girone F di Serie D. La squadra di Pomante ha costruito il successo con le reti di Persano e Pavone, mentre la Recanatese ha accorciato con Capanni senza riuscire a completare la rimonta. Una vittoria importante per gli abruzzesi, che consolidano la loro posizione in classifica, mentre i giallorossi di Savini restano in difficoltà.

Tabellino

RECANATESE: 22 Fioravanti, 2 Giusti, 3 Mordini, 7 Di Francesco (dal 9′ st 14 Ciccanti), 10 D’Angelo (K), 16 Ferro (dal 9′ st 80 Capanni), 18 Paoltroni (dal 35′ st 8 Domizi), 21 Pierfederici, 23 Vecchio, 77 Pesaresi, 99 Chiarella (dal 42′ st 20 Mehmedi). A disposizione: 1 Zagaglia, 4 Carano, 8 Domizi, 14 Ciccanti, 19 Fiumanò, 20 Mehmedi, 24 Morichetta, 25 Gori, 80 Capanni. Allenatore: Savini.

TERAMO: 1 Torregiani, 29 Botrini (dal 1′ st 15 Costanzi), 13 Alessandretti, 23 Bruni; 17 Salustri (dal 37′ st 25 Maiga Silvestri), 44 Borgarello Vitali (dal 25′ st 10 Sereni), 4 Angiulli (K), 3 Pietrantonio (Vk); 19 Pavone (dal 37′ st 30 Della Quercia), 11 Carpani; 9 Persano (dal 27′ st 91 Fall). A disposizione: 22 Barbacani, 6 Cipolletti, 10 Sereni, 15 Costanzi, 30 Della Quercia, 25 Maiga Silvestri, 27 Kunze, 30 Seck, 91 Fall. Allenatore: Pomante.

Reti: al 42′ pt Persano, al 7′ st Pavone, al 24′ st Capanni

Ammonizioni: Mordini, D’Angelo, Carpani, Costanzi

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Le formazioni ufficiali di Recanatese-Teramo

RECANATESE: 22 Fioravanti, 2 Giusti, 3 Mordini, 7 Di Francesco, 10 D’Angelo (K), 16 Ferro, 18 Paoltroni, 21 Pierfederici, 23 Vecchio, 77 Pesaresi, 99 Chiarella. A disposizione: 1 Zagaglia, 4 Carano, 8 Domizi, 14 Ciccanti, 19 Fiumanò, 20 Mehmedi, 24 Morichetta, 25 Gori, 80 Capanni.

Allenatore: Savini.

TERAMO: 1 Torregiani, 29 Botrini, 13 Alessandretti, 23 Bruni; 17 Salustri, 44 Borgarello Vitali, 4 Angiulli (K), 3 Pietrantonio (Vk); 19 Pavone, 11 Carpani; 9 Persano. A disposizione: 22 Barbacani, 6 Cipolletti, 10 Sereni, 15 Costanzi, 30 Della Quercia, 25 Maiga Silvestri, 27 Kunze, 30 Seck, 91 Fall. Allenatore: Pomante.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Francesco Polizzotto della sezione di Palermo, coadiuvato da Jean Christophe Molino proveniente da Brescia e Michele Pagano appartenente alla sezione di Brescia. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 14.30, allo Stadio Nicola Tubaldi andrà in scena la partita Recanatese-Teramo, sfida valida per la sedicesima giornata del Girone F di Serie D.

Nel match tra Recanatese e Teramo, la squadra ospite parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la grande distanza in classifica: i padroni di casa si ritrovano al quattordicesimo posto grazie a 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, segno di un discreto cammino. Il Teramo, invece, è al secondo posto grazie a un ruolino di marcia quasi perfetto, che li vede aver ottenuto 10 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte. Questa differenza nelle prestazioni sembra così marcata che il fattore campo difficilmente riuscirà a ridurla, lasciando presagire un divario di rendimento tra le due squadre anche durante la partita.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Recanatese ha un record di 19 gol segnati e 27 subiti, con una differenza reti di -8. Allo stesso tempo, il Teramo, con 32 gol segnati e 10 subiti, ha una differenza in gol di 22. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una ampia differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I dati tecnici finora emersi lasciano presagire che il fattore campo non contribuirà a rendere più equilibrata la sfida, con la squadra ospite che avrà l’opportunità di vincere nelle Marche.

Questo scenario è riflesso dalle quote, che danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 4.15 per la vittoria della Recanatese, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.30, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Teramo è di 1.70, il che suggerisce che le ricevitorie credono gli ospiti hanno ottime possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA LA RECANATESE – Il tecnico Savini si dispone con il 3-4-2-1: in porta c’è Fioravanti; la linea difensiva è composta da Giusti, Mordini, Di Francesco, chiamati a garantire copertura. A centrocampo agiscono D’Angelo, Ferro, Paoltroni, Pierfederici. In avanti l’attacco è composto da Vecchio, Pesaresi, che giocheranno dietro a Chiarella. Tale modulo è pensato per valorizzare due trequartisti alle spalle di una punta centrale, favorendo possesso palla, combinazioni nello stretto e inserimenti offensivi.

COME ARRIVA IL TERAMO – Il tecnico Pomante si schiera con il 3-4-2-1: Torregiani in porta; linea difensiva con Botrini, Alessandretti, Bruni. A centrocampo agiscono Salustri, Carpani, Angiulli, Pietrantonio; Sulla trequarti agiranno Pavone, Sereni, mentre in avanti sarà schierato Persano come unica punta. Tale modulo speculare permetterà di creare continui duelli individuali, facilitando le marcature in fase difensiva e offrendo, in fase di possesso, riferimenti chiari per puntare l’uomo e cercare la superiorità nell’uno contro uno.

Le probabili formazioni

RECANATESE (3-4-2-1): Fioravanti; Giusti, Mordini, Di Francesco; D’Angelo, Ferro, Paoltroni, Pierfederici; Vecchio, Pesaresi; Chiarella. Allenatore: Savini.

TERAMO (3-4-2-1): Torregiani; Botrini, Alessandretti, Bruni; Salustri, Carpani, Angiulli, Pietrantonio; Pavone, Sereni; Persano. Allenatore: Pomante.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Recanatese e Teramo in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.