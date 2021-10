La partita Reggiana – Ancona Matelica del 19 ottobre 2021 in diretta: in gol Zamparo, Sorrentino e Scappini per gli amaranto che staccano di 5 lunghezze i marchigiani

La cronaca diretta e tabellino

RISULTATO FINALE: REGGIANA-ANCONA 3-1

SECONDO TEMPO

90′ Non c’è più tempo! La partita Reggiana – Ancona si chiude qui! Ricordiamo il risultato finale è di 3 a 1. Augurandovi un buon proseguimento vi ricordiamo che nella nostra sezione dedicata alle diretta, trovate le cronache dei principali incontri internazionali e il calcio italiano dalla Serie A fino alla Serie C

90′ Stefano Scappini! Cambia il risultato grazie al suo gol

90′ Rete di Stefano Scappini! Cambia il risultato, ora è di 3 a 1

86′ Gol di Daniele Sorrentino. Conclusione vincente e risultato che adesso è il seguente: 2 a 0

75′ Ancona con un giocatore in meno per l’espulsione di Federico Moretti

63′ Gol! Luca Zamparo supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 1 a 0

46′ Inizia la ripresa di Reggiana e Ancona. Vediamo se i due allenatori hanno cambiato qualcosa nella formazione

PRIMO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo di Reggiana-Ancona. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

1′ Tutto pronto, parte l’incontro tra Reggiana e Ancona!

Benvenuti alla diretta di Reggiana – Ancona, squadre in campo pronte all’inizio del match

Tabellino

REGGIANA (3-4-1-2): M. Voltolini; A. Luciani, P. Rozzio, A. Camigliano, D. Guglielmotti, D. Sciaudone (dal 36′ st M. Muroni), L. Cigarini, F. Rossi (dal 44′ st I. Radrezza), M. Rosafio, E. Lanini (dal 44′ st S. Scappini), L. Zamparo. A disposizione: A. Marconi, G. Laezza, A. Anastasio, C. Cauz, L. Libutti, S. Contessa, D. Chiesa, S. Neglia, D. Sorrentino. Allenatore: Aimo Diana.

ANCONA MATELICA (4-3-3): M. Avella; L. Masetti, L. Iotti, N. Tofanari, E. Iannoni, M. Gasperi, M. D’Eramo, A. Di Renzo, A. Faggioli (dal 22′ st M. Sereni), A. Rolfini, F. Del Sole. A disposizione: L. Canullo, L. Vitali, M. Noce, T. Farabegoli, E. Maurizii, A. Bianconi, S. Papa, C. Pecci, L. Sabattini, A. Vrioni, F. Moretti. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Reti: al 18′ st Luca Zamparo, al 41′ st Daniele Sorrentino, al 45′ st Marcello Sereni, al 45′ st Stefano Scappini.

Ammonizioni: al 47′ st M. Voltolini (REG), al 22′ st L. Cigarini (REG), al 31′ pt M. Rosafio (REG), al 38′ st M. Muroni (REG), al 42′ st M. Avella (ANC), al 21′ st N. Tofanari (ANC), al 2′ st M. Gasperi (ANC).

Formazioni ufficiali

REGGIANA (3-4-1-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Sciaudone, Cigarini, Rossi; Rosafio; Lanini, Zamparo. A disposizione: Marconi, Chiesa, Cauz, Laezza, Libutti, Contessa, Anastasio, Muroni, Radrezza, Neglia, Sorrentino, Scappini. Allenatore: Aimo Diana

ANCONA-MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Iotti, Masetti, Di Renzo; Gasperi, Iannoni, D’Eramo; Del Sole, Faggioli, Rolfini. A disposizione: Canullo, Vitali, Bianconi, Noce, Farabegoli, Maurizii, Sabattini, Papa, Pecci, Moretti, Sereni, Vrioni. Allenatore: Gianluca Colavitto

Le dichiarazioni di Colavitto alla vigilia

“La Reggiana – ha dichiarato il tecnico al termine della rifinitura – è una squadra che davvero non c’entra nulla con questa categoria. Secondo me ha il migliore organico del girone. Ha giocatori di spessore, che hanno militato in Serie B e addirittura in Serie A, è bene allenata ed è stata costruita per tornare immediatamente in Cadetteria”.

“Noi stiamo facendo il nostro percorso – ha proseguito Colavitto – i ragazzi stanno bene, si sono allenati sempre al massimo in questi giorni e sono desiderosi di continuare così, mantenendo sempre alte attenzione e concentrazione. Entusiasmo e voglia di ben figurare non ci mancano”.

“Sappiamo infine – ha concluso il tecnico – che anche domani il nostro pubblico ci sarà vicino. Noi cerchiamo ad ogni gara di dare il massimo per ripagare i nostri tifosi del grande supporto che ci danno. E’ davvero bello vedere con quanto amore e partecipazione sono al nostro fianco in questa avventura e non possiamo che dare tutto per renderli orgogliosi di noi”.

La presentazione del match

REGGIO EMILIA – Martedì 19 ottobre, alle ore 21, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Reggiana – Ancona Matelica, gara valida per la decima giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il Grosseto e in classifica sono primi con 21 punti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio: 10 gol fatti e 2 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno vinto in casa per 2-0 contro l’Aquila Montevarchi e sono secondi a quota 19 con un percorso, nelle ultime cinque gare disputate, di quattro partite vinte e una pareggiata; 12 reti realizzate e 5 incassate.

QUI REGGIANA – Diana risponde col modulo 3-4-1-2. Voltolini in porta, davanti a lui Camigliano, Rozzio e Luciani. Sugli esterni Guglielmotti e Contesa, in mezzo al campo Cigarini e Rosso. Sulla trequartu Radrezza, di supporto alla coppia di attacco formata da Lanini e Zamparo.

QUI ANCONA MATELICA – Per i biancorossi indisponibili Ruani e Delcarro. Per il match del Mapei sono stati convocati: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Di Renzo, Faggioli, Farabegoli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Papa, Pecci, Rolfini, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni. L’Ancona Matelica dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 e quindi con Vitali in porta e difesa composta dalla coppia centrale Masetti-Iotti e ai lati da Noce e Di Renzo. A centrocampo D’Eramo, Gasperi e Iannoni. Tridente offensivo composto da Rolfini, Faggioli e Sereni.

Le probabili formazioni di Reggiana – Ancona Matelica

REGGIANA (3-4-1-2): Voltolini; Camigliano, Rozzio, Luciani; Guglielmotti, Cigarini, Rossi, Contessa; Radrezza; Lanini, Zamparo. Allenatore: Diana

ANCONA MATELICA (4-3-3): VItali, Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni. Allenatore: Colavitto

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Reggiana – Ancona Matelica verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.