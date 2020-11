Reggiana – Cremonese: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggiana – Cremonese del 29 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la nona giornata di Serie B

REGGIO EMILIA – Domenica 29 novembre alle ore 15 si terrà la partita Reggiana – Cremonese, valevole per la nona giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal pesantissimo k.o. in campionato ottenuto nell’ultimo turno, fra le mura di casa, con il risultato di 7-1 contro il Lecce. La formazione emiliana occupa attualmente il quindicesimo posto in classifica con sette punti. I padroni di casa nelle ultime cinque gare disputate hanno raccolto una vittoria e quattro sconfitte. La squadra ospite, invece, ha giocato la sua ultima gara nel campionato di Serie B perdendo di misura il match fuori casa con la Salernitana terminato con il risultato di 2-1. Nelle ultime sfide sin qui giocate, la squadra di Cremona, invece, ha ottenuto solo un pareggio, tre sconfitte e due pari piazzandosi in ultima a quota tre punti.

La presentazione del match

QUI REGGIANA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Cerofolini tra i pali, pacchetto difensivo formato da Espeche, Rozzio e Martinelli. A centrocampo Muratore sarà affiancato da Rossi schierato in cabina di regia con Libutti e Lunetta sulle fasce. Davanti, invece, spazio a Radrezza sulla trequarti a sostegno di Kargbo e Mazzocchi.

QUI CREMONESE – Bisoli, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un 3-5-2 con Alfonso in porta. Il pacchetto difensivo a tre sarà formato da Ravanelli in mezzo con Terranova e Renzetti ai suoi lati. A centrocampo Gustafson, Valzania e Nardi in cabina di regia con Crescenzi e Gaetano a spaziare sulle due fasce. Davanti, infine, dovrebbe esserci il tandem composto da Strizzolo e Ciofani.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Reggiana – Cremonese, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Le probabili formazioni di Reggiana – Cremonese

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Espeche, Rozzio, Martinelli; Libutti, Muratore, Rossi, Lunetta; Radrezza; Kargbo, Mazzocchi. Allenatore: Alvini.

CREMONESE (3-5-2): Alfonso; Renzetti, Ravanelli, Terranova; Crescenzi, Gustafson, Valzania, Nardi, Gaetano; Strizzolo, Ciofani. Allenatore: Bisoli.

STADIO: Città del Tricolore di Reggio Emilia