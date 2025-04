Reggina-Castrumfavara diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Castrumfavara di domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

REGGIO CALABRIA – Domenica 27 aprile 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Castrumfavara, gara valida per la trentatreesima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione amaranto reduce dalla nona vittoria consecutiva conquistata nel derby giocato sul campo del Locri (2-3). Dall’altro lato, invece, i gialloblù che hanno raccolto appena otto punti nelle ultime dieci giornate con una sola vittoria contro il Locri (0-1).

Gli amaranto, che davanti al proprio pubblico vengono da quattro successi consecutivi dopo il ko casalingo rimediato con il Siracusa (1-2), puntano alla decima vittoria di fila per sperare nel sorpasso in vetta alla classifica quando mancano ormai solamente due partite alla fine del campionato. I gialloblù, invece, che in trasferta hanno perso solamente tre delle ultime tredici gare conquistando 13 punti, vanno disperatamente a caccia della vittoria per uscire dalla zona calda della classifica. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Michele Piccolo della sezione di Pordenone coadiuvato dagli assistenti Nicolas Prestini di Pavia e Ivan Melnychuk di Bologna.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-CASTRUMFAVARA]

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Lazar

Difensori: Adejo, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Ndoye

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Reggina-Castrumfavara

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Barranco, Grillo. Allenatore: Trocini

CASTRUMFAVARA Scuffia; Bontà, Cammilleri, Palermo, Di Cristina, Mal, Mudasiru, Baglione, Varela, La Piana, Palma. Allenatore: Infantino

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.