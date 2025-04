Ciliverghe Mazzano-Ospitaletto 0-0: diretta e risultato in tempo reale

Diretta Ciliverghe Mazzano-Ospitaletto di domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

MAZZANO – Domenica 27 aprile 2025, alle ore 15.00, allo Stadio Casa Cili, il Ciliverghe Mazzano affronterà l’Ospitaletto per il trentasettesimo turno del campionato di serie D, girone B. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Ciliverghe Mazzano, dopo la pesante sconfitta esterna sul campo della terza forza del campionato Folgore Caratese 5-0, si ritrova al penultimo posto in classifica a quota trenta punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e venti sconfitte.

-28 la differenza reti con trentanove gol realizzati e sessantasette subiti. Invece l’Ospitaletto, dopo il rotondo successo interno 3-0 sul Club Milano, si ritrova al primo posto in graduatoria con settantatré punti all’attivo, frutto di ventuno vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte. 32 la differenza reti con sessantadue gol fatti e trenta subiti. L’incontro sarà diretto da Andrea Palmieri di Brindisi, che sarà coadiuvato da Piero Mansutti di Basso Friuli e Alberto Fiore di Messina.

Tabellino in tempo reale

Le dichiarazioni

Riccardo Maspero (allenatore Ciliverghe Mazzano): “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, l’atteggiamento è stato quello giusto. Ci siamo sacrificati bene in fase di non possesso, poi non è facile andare a far gol a una squadra forte come il Desenzano. Abbiamo approcciato bene la ripresa e soltanto un salvataggio miracoloso di Tomaš ci ha impedito di passare in vantaggio. Concediamo pochi tiri in porta, ma se poi prendi sempre gol quelli diventano purtroppo macigni difficili da superare. Ci sono 12 punti a disposizione. Anche le avversarie devono fare attenzione al Ciliverghe, perché la mia squadra ha qualità e valori importanti. Dobbiamo concretizzare di più“.

Andrea Quaresmini (allenatore Ospitaletto): “Il merito maggiore lo hanno i giocatori perché quando fai l’allenatore cerchi di portare le tue idee e gestire un gruppo importante perché il nostro ha giocatori con grandi qualità. Abbiamo cambiato categoria e non è mai semplice, però la domenica vanno loro in campo e sono bravi a risolvere le difficoltà. Sicuramente le aspettative erano fare un buon campionato per tanti motivi perché la società ha un passato importante. Le difficoltà potevano essere tante ed è stato bravo il direttore a creare una squadra con valori importanti. Ci sono stagioni poi dove le componenti si allineano ed è giusto cavalcare l’onda”. Quaresmini ha poi sottolineato come quest’anno l’obiettivo di inizio stagione non fosse vincere: “L’anno scorso l’obiettivo era chiaro: vincere. Quest’anno non era così quindi spero che io riesca a far funzionare il più possibile questa alchimia. Noi faremo di tutto per arrivare ad un obiettivo fuori portata perché tutti giochiamo per vincere”.

La presentazione del match

QUI MAZZANO – Riccardo Maspero dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Maglieri a difesa della porta; Avitabile, Giorgi, Boldini e Picozzi a completare il pacchetto difensivo; Semprini, Scidone, Sampietro e Rusconi in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Bresciani e Bardelloni.

QUI OSPITALETTO – Invece Andrea Quaresmini dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 con Bonardi tra i pali; Gualandris, Gritti, Bakayoko e Lleshaj a completare la retroguardia; Cantamessa davanti alla difesa Panatti; Messaggi, Guarneri e Baraye a metà campo; Barwuah unica punta.

Le probabili formazioni

CILIVERGHE MAZZANO (4-4-2): Maglieri; Avitabile, Giorgi, Boldini, Picozzi; Semprini, Scidone, Sampietro, Rusconi; Bresciani, Bardelloni. Allenatore: Riccardo Maspero.

OSPITALETTO (4-2-3-1): Bonardi; Gualandris, Gritti, Bakayoko, Lleshaj; Cantamessa, Panatti; Messaggi, Guarneri, Baraye; Barwuah. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Ciliverghe Mazzano-Ospitaletto, valevole per la giornata 37 del campionato Serie D – Girone B, non sarà visibile in diretta tv e streaming ma sarà possibile restare aggiornati attraverso la nostra diretta testuale.