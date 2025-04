Ghiviborgo-Grosseto: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ghiviborgo-Grosseto di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D – Girone E

GHIVIZZANO – Domenica 27 aprile 2025 , alle ore 15:00 si disputa Ghiviborgo – Grosseto , incontro valevole per la giornata 33 del campionato di Serie D – Girone E . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione il Grosseto ha avuto la meglio con il risultato di 3-1 . Sarà il fischietto Gabriele Zangara della sezione di Catanzaro che arbitrerà l’incontro in programma allo stadio “Elso e Rolando Bellandi” di Ghivizzano. Con lui ci saranno gli assistenti Paolo Romeo di Reggio Calabria e Michele Troina di Genova .

Negli ultimi cinque incontri il Ghiviborgo ha conseguito 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta realizzando 10 gol e subendone 4 . Reduce dalla sconfitta di misura in casa della Trestina dovrà difendere la posizione di playoff con tre squadre a una manciata di punti . Secondo miglior attacco del girone con Foligno può fare affidamento su bomber Lorenzo Gori autori ad oggi di 26 reti . Il Grosseto invece ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta realizzando 3 reti e subendone 2 .“Siamo qui col destino nelle nostre mani, è un obiettivo arrivare ai playoff” ha sottolineato il tecnico Consonni che si augura un esito positivo come nel match d’andata . Essere a secco di successi da tre turni in questa fase così decisiva della stagione non fa certo partire con i favori del pronostico ma è una gara da cercare di vincere assolutamente per poter inguaiare anche il Ghiviborgo in vista dell’ultima giornata fermo restando i risultati che faranno Orvietana e Siena in questo turno . Arriva da pareggio nel derby con il Montevarchi.

Se andiamo a vedere la classifica di Serie D – Girone E attualmente é in testa il Livorno con 69 , seguito dalla squadra Fulgens Foligno con 57 e Seravezza Pozzi con 53 quindi Ghiviborgo 51, Grosseto e Orvietana 49, Siena 48 .

I convocati del Grosseto

Portieri: Raffaelli, Piersanti

Difensori: Bolcano, Chrysovergis, Dierna, Grasso, Guerrini, Macchi, Nunziati, Possenti

Centrocampisti: Caponi, Cela, Di Meglio, Gnazale, Sabelli, Sacchini

Attaccanti: Addiego Mobilio, Benucci, Marzierli, Riccobono e Senigagliesi.

Probabili formazioni

GHIVIBORGO: Bonifacio, Bonafede, Lopez Petruzzi, Bura, Giannini, Signorini, Nottoli, Campani, Larhrib, Noccioli, Gori. Allenatore: Bellazzini

GROSSETO: Raffaelli, Guerrini, Dierna, Bolcano, Macchi, Caponi, Sacchini, Sabelli, Riccobono, Senigagliesi, Marzierli. Allenatore: Consonni

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Ghiviborgo – Grosseto , valida per la giornata 33 del campionato Serie D – Girone E , non verrà trasmessa in diretta tv o streaming . Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Ghiviborgo – Grosseto anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.