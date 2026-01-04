Reggina-Castrumfavara 2-0: Ragusa e Ferraro decidono in venti minuti

Diretta Reggina-Castrumfavara di Domenica 4 gennaio 2026: Ragusa su rigore e Ferraro firmano il successo degli amaranto

REGGIO CALABRIA – La Reggina apre il 2026 con una vittoria netta e convincente: 2‑0 al Granillo contro il Castrumfavara, grazie alle reti di Ragusa e Ferraro nei primi 25 minuti. Una prestazione solida, cinica e ben gestita che ha sottolineato la capacità degli amaranto di indirizzare subito il match. Il Castrumfavara ha provato a restare in partita ma non è mai riuscito a impensierire realmente Lagonigro, pagando due disattenzioni difensive nella prima frazione. Per la squadra di Polito, tre punti importanti che consolidano la corsa nelle zone alte della classifica; per gli ospiti, una sconfitta che conferma le difficoltà in trasferta.

Cronaca della partita

La Reggina parte forte e al 9’ arriva l’episodio che sblocca la gara: rigore per gli amaranto per un fallo di De Min su Fofana. Dal dischetto, al 10’, Ragusa spiazza Di Silvestro e firma l’1‑0. Il Castrumfavara prova a reagire con qualche ripartenza, ma la Reggina controlla il ritmo e al 25’ trova il raddoppio: azione insistita in area, Di Grazia tenta un colpo di tacco, la difesa respinge corto e Ferraro è il più rapido a ribadire in rete da pochi passi. Gli amaranto sfiorano anche il tris con Bevilacqua, mentre gli ospiti si affidano a Varela, che però non trova mai lo spazio per incidere. Si va al riposo sul 2‑0, risultato che rispecchia l’andamento del match.

La ripresa è più equilibrata, con la Reggina che gestisce e il Castrumfavara che prova a riaprire la gara senza però creare vere occasioni. Polito inserisce forze fresche (Desiato, Sartore, Edera, Pellicanò), mentre Terranova prova a cambiare l’inerzia con Lanza, Gueye e Meneses. L’unico brivido arriva nel finale, quando Fanari viene ammonito dopo un contrasto duro, mentre Varela e Vitelli finiscono sul taccuino dell’arbitro per proteste e interventi fallosi. Dopo 5 minuti di recupero, il Granillo può festeggiare: la Reggina vince con autorità e senza soffrire.

Tabellino

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta (dal 17′ st Desiato dal 26′ st Fanari), D. Girasole, Verduci, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Bevilacqua (dal 18′ st Sartore), Di Grazia (dal 34′ st Pellicanò); Ferraro (dal 23′ st Edera). A disposizione: Summa, Salandria, Desiato, Mungo, Edera, Panebianco, Fanari, Pellicanò, Sartore. Allenatore: Polito

CASTRUMFAVARA (5-3-2): Di Silvestro; Limblici (dal 19′ st Lanza), De Min, Lo Duca, Sorce Vitelli (dal 37′ st Frangiamone); Nzila, Etchegoyen, Scolaro (dal 33′ st Salvia); Varela (dal 19′ st Gueye), Piazza (dal 19′ st Meneses). A disposizione: Lauritano, Saito, Gueye, Lanza, Frangiamone, Salvia, Bongiorno, Meneses. Allenatore: Terranova

Reti: al 10′ pt Ragusa (rigore), al 25′ pt Ferraro

Ammonizioni: Varela, Fanari, Vitelli, Ragusa

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Descrizione gol: vantaggio della Reggina al 10′ con Ragusa su rigore spiazzato il portiere. Raddoppio di Ferraro al 25′ con un tap in ravvicinato dopo una chiusura della difesa su tentativo di tacco di Di Grazia

NOTA: al 9′ di gioco rigore concesso alla Reggina per fallo in area di De Min su Fofana.

Le formazioni ufficiali di Reggina-Castrumfavara

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, D. Girasole, Verduci, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. A disposizione: Summa, Salandria, Desiato, Bevilacqua, Edera, Panebianco, Fanari, Pellicanò, Sartore. Allenatore: Polito

CASTRUMFAVARA (5-3-2): Di Silvestro; Limblici, De Min, Lo Duca, Sorce Vitelli; Nzila, Etchegoyen, Scolaro; Varela, Piazza. A disposizione: Lauritano, Saito, Gueye, Lanza, Frangiamone, Salvia, Bongiorno, Meneses. Allenatore: Terranova

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Summa

Difensori: Desiato, Distratto, Fanari, D. Girasole, Lanzillotta, Panebianco, Verduci.

Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria.

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Pellicanò, Ragusa, Sartore.

I convocati del Castrumfavara

Portieri: Di Silvestro, Lauritano, Bongiorno.

Difensori: Etchegoyen, De Min, Lanza, Frangiamone, Limblici, Lo Duca, Nzila, Salvia.

Centrocampisti: Scolaro, Vitelli, Gueye, Sorce.

Attaccanti: Saito, Meneses, Piazza, Varela.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Pasqualini di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Paulo Ndoja di Bassano del Grappa e Alex Scaldaferro di Vicenza.

La presentazione del match

Domenica 4 gennaio, alle ore 14:30, allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Castrumfavara, match valido per la diciottesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. Con la gara contro il Favara – inizio del girone di ritorno del campionato di Serie D – la Reggina punta ad allungare la striscia di vittorie per alimentare la rincorsa al vertice della classifica.

Mister Alfio Torrisi ha presentato così il match della Reggina contro il Castrumfavara durante la consueta conferenza stampa pre gara: “La squadra è in uno stato di forma strepitoso. La prova peso è stata effettuata come da programma, i calciatori si sono presentati ancora più concentrati di quando ci siamo lasciati e con la stessa disponibilità. Sono veramente soddisfatto. Nel girone di ritorno mi aspetto il ruolino di marcia fatto nel finale di quello di andata, ma molto dipende da ciò che facciamo noi. La partita con la Nissa? Noi dobbiamo concentrarci solo su quella di domenica contro il Favara e guai a pensare che sia un match a pronostico chiuso. Certamente, se affrontata con il piglio giusto e con una vittoria, arriverai poi meglio alla prossima sfida.“ “La squalifica? Ho la fortuna e l’onore di avvalermi di uno staff che con questa categoria c’entra poco. sono sicuro che Polito e Sorci non faranno sentire la mia assenza. Meglio la mia squalifica che quella di un calciatore. E’ chiaro che sono molto amareggiato, storicamente non ho mai preso una squalifica del genere, ci sono stati solo due episodi in passato. Situazioni che mi fanno riflettere sul peso che si ha addosso allenando la Reggina e quanto può incidere”.

Dopo l’ingaggio annunciato in avanti ad inizio dicembre del funambolico Saito nonché quelli più recenti resi noti nello scorso weekend riguardanti l’attaccante classe 2005 Francesco Sacco e il centrocampista classe 2004 Luigi Vitelli, il ds Piazza ha portato a termine un’altra importante operazione per rinforzare il reparto mediano: è stato ingaggiato Marco Scolaro.

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina di Torrisi si schiera con il 4-2-3-1: Lagonigro tra i pali; linea difensiva composta da Desiato, R. Girasole, D. Girasole e Distratto. Davanti alla difesa agiscono Fofana e Laaribi, mentre sulla trequarti trovano spazio Edera, Mungo e Ragusa a supporto dell’unica punta Ferraro.

COME ARRIVA IL CASTRUMFAVARA – Il Castrumfavara di Terranova si schiera con il 3-5-2: Lauritano tra i pali; linea difensiva a tre composta da Lo Duca, De Min e Vaccaro. A centrocampo agiscono Limblici, Nzila, Schembari, Tripicchio e Frangiamone, chiamati a garantire equilibrio e spinta. In avanti la coppia Gueye–Piazza guida l’attacco..

Le probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Desiato, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Fofana, Laaribi; Edera, Mungo, Ragusa; Ferraro. Allenatore: Torrisi.

CASTRUMFAVARA (3-5-2): Lauritano; Lo Duca, De Min, Vaccaro; Limblici, Nzila, Schembari, Tripicchio, Frangiamone; Gueye, Piazza. Allenatore: Terranova.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Castrumfavara, valida per la diciottesima giornata di Serie D, girone I, non sarà visibile in diretta tv e non si potrá vedere in streaming.