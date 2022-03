Reggina – Cosenza 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggina – Cosenza del 19 marzo 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 31a giornata del campionato di Serie B

REGGIO CALABRIA – Sabato 19 marzo, alle ore 14:00, si gioca il match Reggina – Cosenza incontro valido per la 31a giornata della Serie B. Il derby calabrese vedrà scendere in campo da una parte la squadra di casa – allenata da Roberto Stellone – che arriva dal recente pareggio esterno dello scorso 15 marzo contro il Cittadella. Reggina che allo Stadio Piercesare Tombolato non è andato oltre lo 0-0: attualmente gli amaranto occupano l’11a posizione in classifica a quota 40 punti, alle spalle proprio del Cittadella. Dall’altra parte del campo troveremo invece i rivali del Cosenza allenati dal commissario tecnico Pierpaolo Bisoli, che a loro volta arrivano dal pareggio dello scorso 15 marzo contro il Lecce. Attualmente il Cosenza occupa invece la 17a posizione in campionato a quota 24 punti.

Tabellino in tempo reale

REGGINA: Amione B., Cionek T., Cortinovis A. (dal 17' st Bianchi N.), Crisetig L., Di Chiara G., Folorunsho M., Giraudo F. (dal 17' st Stavropoulos D.), Hetemaj P., Kupisz T. (dal 1' st Adjapong C.), Micai A. (Portiere), Rivas R. (dal 30' st Galabinov A.). A disposizione: Adjapong C., Aglietti T. (Portiere), Bellomo N., Bianchi N., Diop K., Ejjaki Y., Franco D., Galabinov A., Lombardi C., Montalto A., Stavropoulos D., Tumminello M. Allenatore: Stellone R..



COSENZA: Camporese M., Caso G., Kongolo R. (dal 27' st Carraro M.), Larrivey J., Liotti D. (dal 35' st Sy S.), Matosevic K. (Portiere), Millico V. (dal 1' st Laura G.), Rigione M. (dal 1' st Di Pardo A.), Situm M., Vallocchia A. (dal 9' st Voca I.), Venturi M.. A disposizione: Arioli A., Carraro M., Di Pardo A., Florenzi A., Gerbo A., Hristov A., Laura G., Pandolfi L., Sarri E. (Portiere), Sy S., Vaisanen S., Voca I. Allenatore: Bisoli P..



Reti: al 37' pt Folorunsho M. (Reggina).



Ammonizioni: al 9' pt Kupisz T. (Reggina), al 5' st Di Chiara G. (Reggina), al 14' st Adjapong C. (Reggina) al 1' pt Rigione M. (Cosenza), al 23' pt Caso G. (Cosenza), al 7' st Vallocchia A. (Cosenza).

La presentazione del match

QUI REGGINA – La formazione di casa allenata da mister Stellone potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, con Cionek, Amione e Stavropoulos in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Hetemaj, Crisetig, Bianchi, Di Chiara e Giraudo, alle spalle della coppia d’attacco formata da Folorunsho e Montalto.

QUI COSENZA – I calabresi allenati da mister Bisoli potrebbero affidarsi allo stesso modulo 3-5-2, con Hristov, Vaisanen e Camporese a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo Di Pardo, Sy, Voca, Carraro e Liotti, alle spalle di Caso e Laura in attacco.

Le probabili formazioni di Reggina – Cosenza

REGGINA (3-5-2): Turati; Cionek, Amione, Stavropoulos; Hetemaj, Crisetig, Bianchi, Di Chiara, Giraudo; Folorunsho, Montalto. Allenatore: Roberto Stellone

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Hristov, Vaisanen, Camporese; Di Pardo, Sy, Voca, Carraro, Liotti; Caso, Laura. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Reggina – Cosenza verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.