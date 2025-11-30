Reggina-Gela 1-0: seconda vittoria consecutiva per gli amaranto

Diretta Reggina-Gela di domenica 30 novembre 2025: mattatore della sfida del Granillo è Di Grazia dopo otto minuti di gioco

REGGIO CALABRIA – La Reggina torna a sorridere davanti ai propri tifosi e lo fa con una vittoria di misura contro il Gela. Al “Granillo” decide una punizione di Di Grazia dopo appena otto minuti di gioco, che regala tre punti preziosi agli amaranto. Per la squadra di Torrisi si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo il successo esterno di Enna, un segnale di ripresa importante in chiave salvezza.

Cronaca della partita

La partita si apre con un avvio propositivo della Reggina: Barillà prova subito la conclusione, mentre Macrì calcia debolmente dal limite. Al minuto 8 arriva il gol decisivo: Di Grazia calcia una punizione dalla sinistra, nata da un corner corto, che attraversa l’area e sorprende il portiere Minuss.

Il Gela reagisce con Sbuttoni di testa e Maltese, ma Lagonigro salva con una parata decisiva prima dell’intervallo. Nella ripresa gli ospiti alzano il ritmo, costringendo la Reggina a difendersi con ordine. Torrisi deve ricorrere a tre sostituzioni forzate (Porcino, Adejo e lo stesso Di Grazia), ma la squadra regge fino al triplice fischio.

Il finale è di sofferenza, con il Gela che spinge e la Reggina che si chiude, ma il risultato non cambia. Gli amaranto conquistano tre punti d’oro, mentre i siciliani interrompono la loro striscia positiva

Tabellino

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, Adejo (dal 10’ st Desiato), R. Girasole, Porcino (dal 2’ st Distratto); Salandria, Macrì; Ragusa (dal 18’ st Ferraro), Barillà (dal 10’ st Bevilacqua), Di Grazia (dal 35’ st Fofana); Edera. A disposizione: Summa, Mungo, Palumbo, Sartore. Allenatore: Torrisi

GELA (4-2-3-1): Minuss; Argentati, Giuliano, Sbuttoni, Marino; Cangemi (dal 27’ st Teijo), Giacomarro; Gigante (dal 1’ st Tuccio), Maltese, Aperi (dal 38’ st Bollino); Mkakogu. A disposizione: Colace, F. Ferrigno, Vincenzi, Martinenko, M. Ferrigno, Petta. Allenatore: Misiti

Reti: al 8’ pt Di Grazia (Reggina)

Ammonizioni: Ragusa, Barillà, Distratto, Edera, Bevilacqua, Torrisi (allenatore Reggina); Sbuttoni, Cangemi, Marino, Argentati (Gela)

Espulsioni: –

Recupero: 5’ pt, 7’ st

Descrizione gol: dopo 8 minuti Di Grazia sblocca il risultato con una punizione dalla sinistra (un corner corto) che supera Minuss

Le formazioni ufficiali di Reggina-Gela

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, Adejo, R. Girasole, Porcino; Salandria, Macrì; Ragusa, Barillà, Di Grazia; Edera. A disposizione: Summa, Distratto, Desiato, Mungo, Bevilacqua, Ferraro, Palumbo, Sartore, Fofana. Allenatore: Torrisi

GELA (4-2-3-1): Minuss; Argentati, Giuliano, Sbuttoni, Marino; Cangemi, Giacomarro; Gigante, Maltese, Peri, Mbakogu. A disposizione: Colace, F. Ferrigno, Tuccio, Bollino, Vincenzi, Martinenko, Teijo, M. Ferrigno, Petta. Allenatore: Misiti

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Summa

Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, Fomete, R. Girasole, Lanzillotta

Centrocampisti: Barillà, Bevilacqua, Fofana, Macrì, Mungo, Porcino, Salandria

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Palumbo, Ragusa, Sartore

Presentazione della partita

Domenica 30 novembre 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Gela, gara valevole per la quattordicesima giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 14:30. Uno scontro diretto nella terra di mezzo tra due compagini separate in classifica da quattro lunghezze. Da una parte, la formazione amaranto reduce dalla preziosa vittoria di Enna (0-1) dopo appena un punto raccolto nelle precedenti tre uscite.

Dall’altro lato, invece, i biancazzurri che vengono dalla seconda vittoria consecutiva conquistata davanti al proprio pubblico ai danni del Nissa (1-0) dopo altrettante battute d’arresto. Gli amaranto, che davanti al proprio pubblico vengono da tre sconfitte di fila con due soli gol realizzati, vanno a caccia della terza vittoria interna di questo campionato per allontanare ulteriormente la zona caldissima della classifica.

I biancazzurri, invece, che lontano dalle mura amiche hanno raccolto appena un successo negli ultimi due mesi e tre sconfitte, non vogliono fermarsi e puntano alla terza vittoria di fila per avvicinare la zona play-off distante sin qui tre lunghezze. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Lorenzo Nencioli della sezione di Prato coadiuvato dagli assistenti Riccardo Targa di Padova e Dragos Alexandru Mariut di Asti.

Le probabili formazioni di Reggina-Gela

REGGINA (4-2-3-1): Summa; Lanzillotta, R.Girasole, Adejo, Porcino; Salandria, Fofana; Ragusa, Bevilacqua, Di Grazia; Ferraro. Allenatore: Torrisi.

GELA (4-2-3-1): Minuss, Argentati, Giuliano, Sbuttoni, Marino M.; Cangemi, Giacomarro; Gigante, Maltese, Tuccio; Mbakogu. Allenatore: Misiti

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it