Pisa-Inter 0-2: Lautaro decide con una doppietta

PISA – All’Arena Garibaldi l’Inter di Cristian Chivu supera il Pisa 2-0 nella 13ª giornata di Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri trovano la svolta nella ripresa con il loro capitano Lautaro Martinez, autore di una doppietta che ha indirizzato il match. Per la squadra di Gilardino una prova generosa ma poco incisiva in avanti.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: PISA-INTER 0-2 SECONDO TEMPO 50' finisce il match a Pisa con il successo dell'Inter per 2-0. Decide una doppietta di Lautaro. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime dirette 45' assegnati 5 minuti di recupero 45' dentro Moreo per Meister, per Nzola entra Buffon 42' lascia il campo Lautaro per Carlos Augusto 41' giocata di Diouf in area sulla destra, sul cross basso interviene Lautaro con pallone che scheggia il palo e termina fuori 37' LAUTAROO MARTINEZ! RADDOPPIO DELL'INTER! Giocata di Zielinski su Diouf di prima per Barella, in area tiro cross basso con l'argentino ben appostato sul secondo palo colpisce da due passi in scivolata con il mancino 35' Lorran in campo per Albiol 26' in campo Tramoni e Leris per Angori e Piccinini 24' LAUTARO MARTINEZ!!! INTER IN VANTAGGIO!! Su palla recuperata alta, Esposito vede il compagno inserirsi sul primo palo e lo serve con un passaggio basso e forte. La conclusione precisa supera Scuffet 22' triplo cambio Inter con Esposito per Thuram Diouf per Luis Henriqeu e Bisseck per Acerbi 18' palla in verticale per Nzola a campo aperto avanza fino appena dentro l'area ma il mancino si spegne di poco sul fondo! 15' conclusione centrale dal limite di Piccinini, blocca Sommer 11' scambio tra Lautaro e Barella e conclusione in area alta per deviazione di Albiol 6' cross basso di Touré dal fondo per Meister, chiusura difensiva in angolo. Sugli sviluppi allontana Akanji di testa quindi Nzola viene fermato in posizione di fuorigioco 5' cross di Dimarco su Thuram che da due passi non riesce a trovare il pallone preda del portiere 3' contrasto energico ma ritenuto regolare di Akanji su Angori che ha accusato un colpo allo sterno ma tutto ok dopo l'intervento dello staff medico è il Pisa a muovere il primo pallone squadre nuovamente in campo, una novità nell'Inter con Zielinski per Susic PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Piccola pausa e torniamo per il secondo 46' conclusione debole in area di Touré, blocca Sommer 44' assegnato un minuto di recupero 40' scarico di area di Barella per Lautaro ma volée in area alta, bell'azione corale della squadra di Chivu 34' fallo tattico di Acerbi a centrocampo, giallo inevitabile con l'Inter molto sbilanciata 33' Thuram imbecca Barella in area, concusione da posizione defilata respinta con i piedi da Scuffet e qualche istante più tardi colpo di testa impreciso di Lautaro 30' spunto personale di Thuram che si accentra in area e calcia a giro con il destro di un soffio largo! 29' sponda di Toure in area per Piccinini e conclusione in diagonale basso dopo un controllo, pallone di poco a lato! 27' punizione fotocopia di Calhanoglu questa volta per la spizzata in area di Lautaro più vicino al bersaglio rispetto ad Acerbi 26' palla in verticale su Thuram, con le maniere forti interviene Caracciolo che viene ammonito 24' punizione di Calhanoglu per il colpo di testa ravvicinato di Acerbi da due passi ma è impreciso e viene segnalata anche la sua posizione di offside 21' errore di Luis Henrique ma in area Sommer è lesto ad anticipare Piccinini 13' spunto personale di Meister in area, il giocatore si accentra ma la conclusione è larga 12' traversone insidioso dalla sinistra di Nzola, con un pugno smanaccia Sommer 11' punizione a giro di Dimarco centrale, attento Scuffet blocca senza problemi 9' tacco smarcante di Lautaro su Thuram che parte un attimo in ritardo anticipato da Scuffet 7' tentativo di Calhanoglu da fuoriarea ma mira alta 5' punizione conquistata da Maiester nella trequarti ospite Si parte con il calcio d'avvio dell'Inter Pisa e Inter in campo, tutto pronto all'inizio della sfida La sfida tra Pisa e Inter è pronta a cominciare e i due allenatori hanno annunciato le formazioni ufficiali. Al "Arena Garibaldi" il tecnico Alberto Gilardino sceglie il 3-5-2 con Scuffet tra i pali, Caracciolo, Albiol e Canestrelli a comporre la linea difensiva, Touré e Piccinini sugli esterni, Aebischer e Marin in mezzo con Angori a completare il reparto, mentre in attacco spazio alla coppia Meister–Nzola. L'Inter guidata da Cristian Chivu risponde con lo stesso modulo: Sommer in porta, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Luis Henrique e Dimarco sulle corsie, Barella e Calhanoglu al centro con Sucic mezzala, mentre davanti Thuram e Lautaro Martinez formano un tandem offensivo di grande qualità. A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi (dal 22' st 31 Bisseck), 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (dal 22' st 17 Diouf), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic (dal 1' st 7 Zielinski), 32 Dimarco; 9 Thuram (dal 22' st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: al 24' st Lautaro, al 37' st Lautaro Ammonizioni: Caracciolo, Acerbi, Albiol Recupero: 1' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Pisa-Inter

PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola. A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

L’arbitro

La direzione della gara è affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Con lui gli assistenti Bercigli e Cavallina, quarto ufficiale Perenzoni, mentre al VAR ci sarà Paterna, affiancato da La Penna.

Presentazione del match

Domenica 30 novembre, alle ore 15, allo Stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa andrà in scena Pisa-Inter, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Pisa vive una stagione di sofferenza ma anche di resistenza. Con 10 punti raccolti finora (una vittoria e sette pareggi) i toscani occupano il sedicesimo posto, ma nelle ultime cinque giornate hanno mostrato segnali incoraggianti. Il successo casalingo contro la Cremonese e i quattro pareggi consecutivi hanno dato ossigeno alla classifica. Curioso il tris di 2-2 contro Milan, Torino e Sassuolo, oltre allo 0-0 con la Lazio: risultati che dimostrano come la squadra di Gilardino sappia rendere la vita difficile anche a rivali di livello superiore.

L’Inter arriva a Pisa con la voglia di lasciarsi alle spalle una settimana difficile. Le due sconfitte consecutive, prima nel derby contro il Milan e poi in Champions League contro l’Atletico Madrid, hanno complicato il cammino dei nerazzurri e reso indispensabile una reazione immediata. I nerazzurri si presentano in Toscana forti del quarto posto in classifica, a quota 24 punti, gli stessi del Bologna. Otto vittorie, 26 gol segnati e 13 subiti raccontano di una squadra che resta solida e competitiva, ma che deve ritrovare continuità per restare agganciata al gruppo di vertice. Per Chivusarà una partita da non sbagliare, utile a blindare la zona Champions e a restituire fiducia all’ambiente.

COME ARRIVA IL PISA – Gilardino dovrà rinunciare ad Akinsanmiro, Cuadrado, Esteves, Marin, Lusuardi e Stengs. Il Pisa si prepara ad affrontare l’Inter con il suo consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Semper, mentre la difesa sarà guidata dall’esperienza di Albiol, affiancato da Caracciolo e Calabresi. Sulle corsie esterne agiranno Touré e Angori, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo Piccinini, Aebischer e Leris avranno il compito di dare equilibrio e sostanza. In attacco spazio alla fisicità di Moreo e alla potenza di Nzola.

COME ARRIVA L’INTER – Indisponibili Dumfries, Di Gennaro e Mkhitaryan. Chivu dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, il 3-5-2. Sommer difenderà la porta, protetto da una linea difensiva di grande solidità composta da Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo ci sarà qualità e dinamismo: Luis Henrique e Dimarco sulle fasce, Frattesi e Sucic in mezzo insieme al regista Calhanoglu. Davanti, la coppia formata da Thuram ed Esposito.

Probabili formazioni di Pisa-Inter

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Nzola. Allenatore: Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

