Atletico Madrid-Inter 2-1: nerazzurri puniti nel recupero

Diretta Atletico Madrid-Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: con Zielinski a inizio ripresa avevano pareggiato lo svantaggio di Alvarez rischiando di passare avanti ma vengono beffati in extremis

MADRID – Al Wanda Metropolitano l’Inter esce sconfitta per 2-1 contro l’Atletico Madrid in una gara intensa e combattuta. I colchoneros erano passati in vantaggio nel primo tempo con Alvarez, abile a sfruttare un cross deviato e a battere Sommer.

Nella ripresa i nerazzurri hanno reagito con carattere: al 9′ st Zielinski ha firmato il pareggio con un destro preciso dopo uno scambio con Bonny. L’Inter ha sfiorato il sorpasso con Barella e Dimarco, ma nel finale è arrivata la beffa. Al 48′ st su corner di Griezmann, il capitano Gimenez ha svettato di testa e insaccato il gol decisivo, regalando all’Atletico tre punti pesanti.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ATLETICO MADRID-INTER 2-1 SECONDO TEMPO 51' è finita! L'Atletico Madrid beffa nel recupero l'Inter con la rete di Gimenez. Buona prestazione dei nerazzurri puniti oltre modo questa sera. Pagata a caro prezzo la disattenzione finale. Vi ringraziamo per l'attenzione, da Calciomagazine è tutto ai prossimi live 48' GIMENEZ! L'ATLETICO E' AVANTI! Sul corner dalla sinistra di Griezmann, colpo di testa a centroarea imperioso del capitano con palla alla sinistra di Sommer 44' concessi 4 minuti di recupero 37' inserimento e conclusione dal limite di Pubill, dopo un rimbalzo respinge Sommer quindi è bravo a intervenire in copertura Bastoni su Griezmann 35' in campo Luis Hernique per Dimarco 33' controllo e conclusione ravvicinata di Griezmann in area, reattivo nella deviazione in angolo Sommer! Sul corner fallo di mano in attacco di Griezmann 27' Frattesi ed Esposito per Calhanoglu e Lautaro Martinez 23' due cambi per Simeone: escono Ruggeri e Alex Baena per Griezmann e Sorloth 20' in campo Susic per Zielinski e Thuram per Bonny 19' giallo a Simeone per proteste 13' in campo Gonzalez, Koke e Pubill per Molina, Gallagher e Cardoso 9' ZIELINSKI!!! PAREGGIO DELL'INTER!!! Bello scambio con Bonny in area e piatto destro preciso alla sinistra di Musso 5' nuovo spunto dell'Inter, conclusione ravvicinata di Dimarco deviata dai piedi dal portiere 1' subito una traversa per Barella imbeccato in area da Bastoni si parte con il secondo tempo PRIMO TEMPO 48' si chiude il primo tempo tra Atletico Madrid e Inter, 1-0 per gli spagnoli, risultato che non rispecchia in toto l'andamento del match. I nerazzurri probabilmente avrebbero meritato qualcosa di più ma c'è un secondo tempo per cambiare il corso del match. Fra poco lo scopriremo assieme 45' assegnati tre minuti di recupero 44' giallo a Dimarco per aver fermato una ripartenza 42' palla da Barella a Bisseck rifinitore per Dimarco ma conclusione in area che non inquadra lo specchio della porta 36' dall'altra parte Alvarez reclama un rigore per un contrasto in area con Bastoni ma richiesta un pò esagerata per la dinamica 35' fermato in fuorigioco Bonny che in area aveva impegnato con un diagonale Musso 25' conclusione telefonata di Alvarez al limite dell'area, tuffo plastico per Sommer da fotografi e palla bloccata 19' mancino velenoso dai 25 metri di Calhanoglu, un rimbalzo rende l'intervento in tuffo di Musso più complicato. Sul corner libera la difesa 17' conclusione di Hancko con il mancino diventa un interessante cross basso sul secondo palo dove non ci arriva nessuno 9' gol annullato all'Atletico per un fallo di braccio (dopo aver colpito il basso ventre) di Alex Baena, il giocatore raccoglie un cross dalla destra sporcato da Bastoni e Carlos Augusto, tocco che diventa un assist vincente. VAR in corso, decisione non semplice. E' gol! Atletico in vantaggio, sblocca Alvarez 8' bella ripartenza di Barella con i due attaccante che incrociano, passaggio di Bonny a Lautaro ma conclusione parata da Musso 6' conclusione in area di Bisseck murata, tap in di Lautaro con il mancino ma errato 3' verticalizzazione di Bastoni per Dimarco che si inserisce bene ma in area non trovando nessuno prova con il mancino in diagonale ma palla a lato 1' imbucata di Barella per Calhanoglu fermato fallosamente ai 25 metri. Conclusione di Dimarco verso il primo palo con Musso a deviare con i guantoni sulla sua sinistra Calcio d'avvio battuto dall'Atletico nella classica maglia biancorossa, Inter in quella blu scura Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Buonasera e ben ritrovati cari lettori di Calciomagazine. Siamo pronti a raccontarvi in diretta live la sfida tra Atletico Madrid e Inter, valida per la fase a gironi di Champions League. Una partita di grande fascino, con due squadre che arrivano all’appuntamento con ambizioni importanti e con formazioni di assoluto livello. Diego Pablo Simeone sceglie un assetto equilibrato, con Musso tra i pali e una difesa composta da Molina, Gimenez, Hancko e Ruggeri. A centrocampo spazio a Simeone jr, Barrios, Cardoso e Gallagher, mentre in avanti agiranno Alvarez e Alex Baena, pronti a sfruttare ogni occasione. Cristian Chivu risponde con il consueto 3-5-2: Sommer in porta, difesa a tre con Akanji, Bisseck e Bastoni. Sulle corsie esterne ci saranno Carlos Augusto e Dimarco, mentre in mezzo al campo agiranno Barella, Calhanoglu e Zielinski. In attacco la coppia formata da Bonny e dal capitano Lautaro Martinez. TABELLINO ATLETICO MADRID (4-4-2): 1 Musso; 16 Molina (dal 13' st 23 Gonzalez), 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri (dal 23' st 7 Griezmann); 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso (dal 13' st 18 Pubill), 4 Gallagher (dal 13' st 6 Koke); 19 Alvarez, 10 Alex Baena (dal 23' st 9 Sorloth). A disposizione: 31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez. Allenatore: Diego Pablo Simeone. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu (dal 27' st 16 Frattesi), 7 Zielinski (dal 20' st 8 Sucic), 32 Dimarco (dal 35' st 11 Luis Henrique); 14 Bonny (dal 20' st 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (dal 27' st 94 Esposito). A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: al 9' pt Alvarez, al 9' st Zielinski, al 48' st Gimenez Ammonizioni: Dimarco, Simeone Recupero: 3' pt, 4' st

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Inter

ATLETICO MADRID (4-4-2): 1 Musso; 16 Molina, 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri; 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso, 4 Gallagher; 19 Alvarez, 10 Alex Baena. A disposizione: 31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez. Allenatore: Diego Pablo Simeone.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

L’arbitro

Tutti di nazionalità francese gli arbitri designati. A dirigere l’incontro sarà François Letexier, coadiuvato dagli assistenti Willy Delajod e Tiago Martins. Quarto ufficiale: Jérémie Pignard.

Presentazione del match

Mercoledì 26 novembre, alle ore 21, allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid andrà in scena Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata della fase campionato della Champions League 2025-2026.

Quella del Metropolitano sarà soltanto la quarta sfida ufficiale tra Atlético Madrid e Inter. Il primo incrocio risale alla Supercoppa UEFA del 2010, quando gli spagnoli si imposero 2-0 a Monaco. I successivi confronti appartengono invece alla Champions League 2023/24, negli ottavi di finale: l’Inter vinse l’andata a San Siro, l’Atlético rispose al ritorno davanti al proprio pubblico e ottenne la qualificazione ai rigori.

In campionato l’Inter é reduce dalla sconfitta nel Derby ma ora i nerazzurri inseguono un nuovo record. Il percorso dei nerazzurri in questa edizione della Champions è impeccabile: quattro vittorie in quattro partite, traguardo condiviso soltanto con Bayern Monaco e Arsenal. Mai nella sua storia il club ha iniziato la competizione con cinque successi consecutivi, obiettivo che la squadra di Cristian Chivu punta a centrare per aggiungere un tassello alla propria tradizione europea.

Il cammino dell’Inter è stato costruito su una difesa di altissimo livello. Nelle prime quattro giornate i nerazzurri non hanno subito gol su azione: l’unica rete incassata, contro il Kairat, è arrivata da calcio d’angolo. Solidità e letture difensive sono state fin qui una costante del percorso europeo.

L’Atlético di Diego Simeone rappresenta una delle sfide più impegnative del panorama europeo, soprattutto al Metropolitano. Gli spagnoli hanno vinto 11 delle ultime 12 gare interne di Champions League e, dalla stagione 2023/24, sono la squadra con più successi casalinghi nella competizione.

Il percorso europeo dei colchoneros nella fase campionato 2025-26 conta 6 punti dopo quattro giornate, con 10 gol fatti e 9 subiti. La squadra ha aperto con la sconfitta per 3-2 sul campo del Liverpool, ha poi travolto 5-1 l’Eintracht al Metropolitano, è caduta 4-0 a Londra contro l’Arsenal e ha ritrovato equilibrio nel 3-1 interno contro l’Union Saint-Gilloise.

Anche in campionato l’Atlético arriva in grande condizione. Con 28 punti in 13 giornate, 25 gol segnati e 11 subiti, occupa il quarto posto e vanta una serie aperta di cinque vittorie consecutive: l’1-0 all’Osasuna, lo 0-2 sul Betis, il 3-0 al Siviglia, il 3-1 al Levante e l’1-0 sul campo del Getafe. Numeri che confermano solidità, ritmo e continuità.

COME ARRIVA L’ATLETICO MADRID – Diego Simeone deve rinunciare a due pedine fondamentali: Oblak e Le Normand. Al loro posto, tra i pali ci sarà Musso, mentre in difesa toccherà a Gimenez prendere il posto del centrale basco. L’Atlético si schiererà con il consueto 4-4-2, affidandosi alla solidità di Molina e Ruggeri sugli esterni e alla regia di Koke in mezzo al campo, affiancato da Barrios e Baena. Sulle fasce agirà anche Llorente, pronto a garantire corsa e intensità. In attacco, la coppia sarà formata da Griezmann e Alvare

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Cristian Chivu risponde con il suo classico 3-5-2. In porta conferma per Sommer, protetto dal terzetto difensivo composto da Akanji, Bisseck e Bastoni: proprio Bisseck potrebbe far rifiatare Acerbi dopo le fatiche del derby. Sulle corsie spazio a Carlos Augusto e Dimarco, mentre in mezzo al campo ci sarà la qualità di Calhanoglu e Barella, con Zielinski pronto a prendere il posto di Sucic. Davanti, nessuna sorpresa: confermata la coppia Lautaro–Thuram.

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Amazon Prime Video.