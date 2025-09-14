Reggina-Nissa: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Nissa di domenica 14 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

REGGIO CALABRIA – Domenica 14 settembre 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Nissa, gara valida per la seconda giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione amaranto reduce da una sconfitta all’esordio rimediata sul campo del Castrumfavara (2-1). Dall’altro lato, invece, i biancoscudati nisseni che alla prima giornata di campionato viene da un pareggio conseguito con il Milazzo (1-1).

Gli amaranto, che tra le mura amiche non perdono da sette mesi (1-2 con il Siracusa), vanno a caccia di riscatto dopo il ko rimediato all’esordio e puntano ai primi tre punti stagionali al cospetto di una compagine attrezzata. I biancoscudati, invece, che in trasferta hanno vinto una sola gara nel 2025, cercano il secondo risultato utile consecutivo su uno dei campi più ostici dell’intera Serie D per vendicare la pesante sconfitta della passata stagione al ‘Granillo’ (3-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Gabriele Sciolti della sezione di Lecce coadiuvato dagli assistenti Francesco Minerva di Lecce e Gabriele Lovecchio di Brindisi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-NISSA]

Le formazioni ufficiali di Reggina-Nissa

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, D. Girasole, Gatto; Correnti, Laaribi, Barillà; Ragusa, Ferraro, Di Grazia. A disposizione: Boschi, Adejo, Salandria, Mungo, Lanzillotta, Montalto, Grillo, Porcino, Chirico. Allenatore: Trocini

NISSA (4-2-3-1): Creuso; Rapisarda, Bruno, Silvestri, Megna; Palermo, Cittadino; De Felice, Ciprio, Kragl; Diaz. A disposizione: Castelnuovo, Croce, Napolitano, Rotulo, Dampha, Tumminelli, Crisci, Agnello, Marino. Allenatore: Di Napoli

I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,

Difensori: Adejo, Blondett, Fomete, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo

Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria

Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa

Le probabili formazioni di Reggina-Nissa

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Lanzillotta; Blondett, Girasole D., Fomete; Barillà, Laaribi, Mungo; Ragusa, Ferraro, Di Grazia. Allenatore: Trocini

NISSA (3-5-2): Creuso; Megna, Bruno, Marino; Rapisarda, Palermo, Agnello, Kragl, Ciprio; Diaz, Terranova. Allenatore: Di Napoli

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.