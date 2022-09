Reggina – Palermo: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggina – Palermo di Sabato 3 settembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in diretta. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B 2022-2023

REGGIO CALABRIA – Sabato 3 settembre 2022, allo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, la Reggina affronta il Palermo nella quarta giornata del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio alle ore 14. Un derby del Sud. Una sfida dal sapore nostalgico che si ripropone dopo quasi nove anni: l’ultimo confronto in terra calabrese risale, infatti, al 16 novembre 2013 quando i rosaneri si erano imposto per 0-2. Sono complessivamente trentotto i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di sette successi perla Reggina, diciotto pareggi e tredici affermazioni del Palermo. Tornando ai giorni nostri, la squadra di Filippo Inzaghi viene dal 4-0 inflitto al Sudtirol al debutto casalingo e in classifica ha 6 punti; nelle due trasferte precedenti era andata a vincere 1-3 al “Mazza” di Ferrara contro la Spal mentre aveva 0-1 sul campo della Ternana. In flessione il percorso della formazione di Corini, che era partita bene battendo 2-0 il Perugia al “Barbera”, ma poi ha pareggiato 1-1 sul campo del Bari e perso l’ultima gara per 2-3 in casa contro l’Ascoli.

Presentazione del match

QUI REGGINA – Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Obi. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Colombi tra i pali e con Pierozzi, Camporese, Gagliolo e Di Chiara pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Fabbian, Crisetig e Majer; tridente offensivo formato da Canotto, Menez e Rivas.

QUI PALERMO – Corini dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Pigliacelli in porta e con Buttaro, Nedelcearu, Lancini e Crivello pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Damiani e Broh. Sulla trequarti Stulac, Elia e Floriano, a sostegno dell’unica punta Brunori.

Le probabili formazioni di Reggina – Palermo

REGGINA (4-3-3): Colombi; Cionek, Gagliolo, Giraudo, Di Chiara; Liotti Fabbian, Pierozzi; Crisetig, Ricci, Menez, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Lancini, Crivello, Broh, Damiani, Stulac; Elia, Floriano, Brunori. Allenatore: Corini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (canale 252 del satellite), su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.