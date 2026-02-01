Reggina-Savoia 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Savoia di Domenica 1 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

REGGIO CALABRIA – Domenica 1 febbraio, alle ore 14:30, allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Savoia, match valido per la ventiduesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. Lo dice la classifica. Lo rivela il dato della prevendita a oltre ventiquattro ore dal fischio d’inizio: si va già verso le 6000 presenze al “Granillo” con il record stagionale di pubblico che vacilla (6510 spettatori contro il Milazzo).

Una è la favorita per la promozione, l’altra una delle contendenti che vuole giocarsi le proprie possibilità fino in fondo. La Reggina, oltre che per blasone e storia, ha certificato il suo status di squadra da battere grazie alle nove vittorie consecutive finora ottenute. Una striscia positiva che non può che incutere soggezione agli avversari, soprattutto quando c’è da passare per il Granillo. Del resto, gli amaranto vincono in casa da quattro partite per lo più senza subire un briciolo di gol. Se non è un fortino questo, poco ci manca. Dall’altro lato troviamo un Savoia che la voce grossa può farla sbattendo in faccia agli avversari una classifica identica: secondo posto a 39 punti, con due lunghezze da recuperare sull’Igea Virtus. Chi si ferma, facile dirlo, scala prepotentemente nelle gerarchie della promozione e nessuno vorrà farlo.

“Andiamo a Reggio Calabria con rispetto“, ha scritto il presidente del Savoia Nazario Matachione in un messaggio pubblicato sulle pagine social del club. “Reggio Calabria – ha aggiunto – non è un nemico. È una città del Sud come la nostra. Una città che ha conosciuto il grande calcio e che oggi, come tante realtà meridionali, paga il prezzo di un sistema che spesso non perdona. A loro va il mio rispetto, perché solo chi cade sa davvero cosa significa rialzarsi. Voglio – ha proseguito – che Torre Annunziata vinca prima ancora di scendere in campo. Vinca dimostrando maturità. Vinca con il comportamento“.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-SAVOIA]

Reti: all’11’ pt Umbaca

Amonizioni: Fiasco, Di Grazia

Recupero: –

Descrizione gol: vantaggio ospiti dopo 11 minuti su traversone di Guida perfetto il tempo di intervento di Umbaca ad anticipare il marcatore

Le formazioni ufficiali di Reggina-Savoia

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, D. Girasole, R. Girasole, Distratto; Fofana, Laaribi; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Barillà, Edera, Lanzillotta, Guida, Porcino, Macrì. Allenatore: Torrisi

SAVOIA (3-4-2-1): Iuliano; Forte, Checa, Vaccaro; Schiavi, Pisacane, Ledesma, Fiasco; Umbaca, Guida; Reis. A disposizione: De Lorenzo, Bitonto, Meola, Munoz, Nussbaumer, Frasson, Cadili, Sellaf, Boli. Allenatore: Catalano

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Ammannati di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Scorrano di Lecce e Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina di Sorci scende in campo con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Lagonigro; davanti a lui la linea difensiva è composta da Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole e Distratto, chiamati a garantire solidità e attenzione. Davanti alla difesa agiscono Fofana e Laaribi, incaricati di dare equilibrio e filtro. Sulla trequarti operano Edera, Mungo e Di Grazia, pronti a inventare e rifinire la manovra offensiva. In avanti Ferraro ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni.

COME ARRIVA IL SAVOIA – Il Savoia di Catalano si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Sciammarella; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Frasson, Checa e Vaccaro, chiamati a garantire solidità e copertura. A centrocampo agiscono Schiavi, Ledesma, Pisacane, Esposito e Umbaca, incaricati di dare equilibrio, corsa e supporto sia in fase difensiva che offensiva. In avanti il tandem Guida–Reis ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni create.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Fofana, Laaribi; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. Allenatore: Sorci.

SAVOIA(3-5-2): Sciammarella, Frasson, Checa, Vaccaro, Schiavi, Ledesma, Pisacane, Esposito , Umbaca, Guida , Reis. Allenatore: Catalano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Savoia, valida per la ventiduesima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva ne in streaming.