Reggina-Vibonese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Vibonese di domenica 30 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

REGGIO CALABRIA – Domenica 30 marzo 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Vibonese, derby calabrese valevole per la ventinovesima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione amaranto reduce dalla quinta vittoria consecutiva strappata sul campo del Sambiase (0-1) dopo il passo falso interno nello scontro diretto con la capolista Siracusa (1-2). Dall’altro lato, invece, i rossoblù che vengono dal pari casalingo con l’Acireale (1-1) dopo il successo con il Ragusa (0-1).

Gli amaranto, che hanno vinto nove delle ultime dieci gare e davanti al proprio pubblico hanno totalizzato meno punti solo del Siracusa (27), vanno a caccia della terza vittoria interna consecutiva per proseguire la corsa alla vetta della classifica distante appena quattro lunghezze. I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da tre vittorie e due sconfitte nel 2025, puntano al terzo risultato utile di fila per avvicinare il terzo posto in classifica occupato dal Sambiase (-3). La gara d’andata, disputata allo stadio Razza di Vibo Valentia, vide la Reggina imporsi 1-0. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Martini della sezione di Valdarno coadiuvato dagli assistenti Paolo Roselli di Avellino e Bruno Dattilo di Roma 1.

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Lazar, Martinez

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Reggina-Vibonese

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Cham; Porcino, Laaribi, Barillà; Ragusa, Barranco, Grillo. Allenatore: Bruno Trocini

VIBONESE (3-4-3): Bifulco; Germinio, Nunziante, Capone; Atteo, Favo, Cardinale, Castillo; Alagn,Terranova, Simonelli. Allenatore: Michele Facciolo

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.