La partita Reggina – L.R. Vicenza del 2 marzo 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2021/2022

REGGIO CALABRIA – Mercoledì 2 marzo, alle ore 18.30, allo Stadio “Oreste Granillo”, andrà in scena Reggina – L.R. Vicenza, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2021/2022. Nel turno precedente i calabresi hanno vinto in casa per 1-0 contro il Pisa; si presentano all’appuntamento all’undicesimo posto, a pari merito con il Como, con 35 punti e con un cammino di dieci vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte, con ventitré gol fatti e trentatré subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e perso una siglando sette reti e incassandone quattro. I veneti vengono dalla successo casalingo di misura contro il Pordenone e sono terzultimi a quota 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e sedici sconfitte; per loro venticinque gol fatti e quarantatré subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di un partita vinta e quattro pareggiate, con tre reti siglate e altrettante incassate. La gara di andata, lo scorso 16 ottobre, finì 0-1 in favore della Reggina. La garà diretta dal Sig. Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Gli assistenti designati sono Davide Miele di Torino e Dario Garzelli di Livorno. Il quarto ufficiale è Giuseppe Mucera di Palermo. VAR e AVAR sono assegnati rispettivamente a Francesco Fourneau di Roma 1 e Emanuele Prenna di Molfetta..

Tabellino

REGGINA: Micai A., Adjapong C., Amione B., Bianchi N., Cortinovis A. (dal 19′ st Crisetig L.), Di Chiara G., Folorunsho M. (dal 44′ st Kupisz T.), Galabinov A. (dal 26′ st Tumminello M.), Giraudo F., Loiacono G., Menez J. (dal 26′ st Bellomo N.). A disposizione: Aglietti T., Turati S., Aya R., Bellomo N., Crisetig L., Denis G., Franco D., Hetemaj P., Kupisz T., Montalto A., Tumminello M. Allenatore: Stellone R..

L.R. VICENZA: Contini N., Brosco R., Cavion M., Crecco L. (dal 35′ st Maggio C.), Da Cruz A., Dalmonte N. (dal 43′ st Alessio F.), De Maio S., Giacomelli S. (dal 21′ st Mancini T.), Padella E., Teodorczyk L. (dal 34′ st Sandon T.), Zonta L. (dal 43′ st Djibril M.). A disposizione: Confente A., Grandi M., Alessio F., Cester S., Djibril M., Favero A., Lattanzio A., Maggio C., Mancini T., Sandon T., Spiller M. Allenatore: Brocchi C..

Reti: al 37′ pt Galabinov A. (Reggina), al 42′ pt Menez J. (Reggina), al 2′ st Cortinovis A. (Reggina) al 35′ st Padella E. (L.R. Vicenza).

Ammonizioni: al 42′ st Bellomo N. (Reggina), al 45′ st Bianchi N. (Reggina) al 35′ pt Brosco R. (L.R. Vicenza), al 31′ st Da Cruz A. (L.R. Vicenza).

I convocati della Reggina

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

I convocati del Vicenza

Portieri: Confente, Contini, Morello

Difensori: Brosco, De Maio, Lattanzio, Maggio, Padella, Sandon

Centrocampisti: Cavion, Cester, Crecco, Dalmonte, Djibril, Favero, Zonta

Attaccanti: Alessio, Da Cruz, Giacomelli, Mancini, Spiller, Teodorczyk

La presentazione del match

QUI REGGINA – Stellone potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 3-5-2, con Turati in porta e con Aya, Amione e Di Chiara in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Kupisz, Bellomo, Folorunsho, Crisetig e Giraudo, alle spalle della coppia d’attacco composta da Tumminello e Galabinov.

QUI VICENZA – Brocchi potrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, con Contini tra i pali e con Boli, Brosco, De Maio e Crecco in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Bikel, Cavion e Del Monte. Sulla trequarti Dalmontr, Da Cruz e Giacomelli, di supporto all’unica punta Teodorczyk.

Le probabili formazioni di Reggina – L.R. Vicenza

REGGINA (3-5-2): Turati; Aya, Amione, Di Chiara; Kupisz, Bellomo, Folorunsho, Crisetig, Giraudo; Tumminello, Galabinov. Allenatore: Stellone

VICENZA (4-2-3-1): Contini; Boli, Brosco, De Maio, Crecco; Bikel, Cavion; Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli; Teodorczyk. Allenatore: Brocchi

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La partita sarà a disposizione anche sulla piattaforma digitale di Sky; in streaming sull’app Sky Go e sull’app di Helbiz Live.