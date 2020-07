Diretta Reggio Audace – Potenza: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Reggio Audace – Potenza del 13 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per i quarti di finale dei playoff di Serie C

REGGIO EMILIA – Alle ore 20:30 di lunedì 13 luglio, si disputerà Reggio Audace – Potenza, match utile per i quarti di finale dei Playoff di Serie C. Da una parte, i padroni di casa che, nel torneo di riferimento, il Girone B di Serie C, avevano pareggiato l’ultima gara disputata prima della pausa forzata dovuta all’emergenza COVID-19 con il Gubbio per 0-0. La squadra ospite, al pari degli avversari, aveva raccolto un puntio nella sfida giocata e pareggiata lontano dalle mura di casa contro la Cavese, ed occupava la quarta posizione in graduatoria.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

REGGIO AUDACE:



POTENZA:







Le probabili formazioni delle due squadre

L’undici emiliano ha superato il precedente turno dei play-off senza, di fatto, aver giocato alcuna gara. La formazione della Basilicata, invece, si è qualificata dopo che, al terzo turno è uscita vittoriosa dall’incontro casalingo con la Triestina per 1-0.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia nella serata di lunedì 13 luglio, alle ore 20:30 per la gara secca dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano una buona propensione offensiva e potrebbero regalare molte emozioni. Entrambe le squadre sperano di garantirsi l’accesso alla semifinale.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, la Reggiana dovrebbe schierare il duo offensivo composto da Kargbo e Zamparo alle spalle dei quali agirà Serrotti. Varone troverà spazio al centro del campo. Il Potenza del tecnico Raffaele, al contrario degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Ricci, Murano e Golf nel reparto avanzato. Infine, Coppola potrebbe partire al centro della linea mediana.

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Costa, Espeche; Kirwan, Varone, Radrezza, Favalli; Serrotti; Kargbo, Zamparo. Allenatore: Alvini

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Emerson, Silvestri; Coccia, D’Angelo, Coppola, Sepe; Ricci, Murano, Golfo. Allenatore: Raffaele

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in in chiaro su Rai Sport ed attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:30, per un incontro entusiasmante.