Reggio Calabria – Gioiese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggio Calabria-Gioiese di domenica 18 febbraio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventisettesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

REGGIO CALABRIA – Domenica 18 febbraio allo stadio Granillo andrà in scena il derby reggino Reggio Calabria–Gioiese, gara valevole per la ventisettesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, la nuova Reggina reduce dalla vittoria ottenuta sul campo del Licata (2-3) dopo il pareggio interno con il Portici (2-2). Dall’altro lato, invece, la Gioiese che viene dal quattordicesimo ko consecutivo rimediato contro l’Igea Virtus (0-1). Reggio Calabria quarto in classifica assieme al Città Sant’Agata (una gara in meno) con 40 punti frutto di undici successi, sette pari e quattro sconfitte mentre la Gioiese è ultima con soli 4 punti conquistati in virtù di una vittoria e un pareggio, ben ventidue i ko.

Tra le mura amiche, gli amaranto hanno portato a casa cinque vittorie, tre pari e altrettante sconfitte mentre i viola hanno conquistato in esterna tutti i loro punti. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Benito Saccà della sezione di Messina coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Minutoli di Messina e Alessio Reitano di Acireale.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGIO CALABRIA-GIOIESE]

REGGIO CALABRIA:. A disposizione:



GIOIESE:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Reggio Calabria

Portieri: Martinez, Velcea

Difensori: Adejo, Cham, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi, Rana, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Belpanno, Mungo, Porcino, Salandria, Zucco

Attaccanti: Bolzicco, Lika, Perri, Provazza, Renelus

I convocati della Gioiese

Portieri: Lando (2005), Tammaro (2005), Rugolo (2005)

Difensori: Cissokho (2004), Chazarreta (2003), De Rosa, Faye (2004), Montefusco (2003), Diogo Bebè, Armani (2004), Latella (2004), Gorshidian (2003), Maressa (2005)

Centrocampisti: Miceli (2005), Toscano (2004), Messaggi, Mercurio (2004), Poli, Guerrisi (2005), Teliz, Mandaglio (2005), Di Pinto (2005), Gay Andrada, Titizian

Attaccanti: Zamani, Kaabi, Vasil, Benkhalqui (2004), Di Maggio, Sanchez (2004), Elia (2005), Attici (2004)

Presentazione del match

QUI REGGIO CALABRIA – A protezione di Martinez ci saranno Kremenovic, Adejo e Cham. Sugli esterni Martiner e Porcino con Barillà e Mungo in mezzo al campo. Nel tridente spazio a Perri, Lika e Bolzicco.

QUI GIOIESE – In porta Lando con Faye, Diogo Bebè, Montefusco e Chazarreta a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Poli, Teliz e Titizian mentre in avanti troveranno spazio Zamani, Vasil e Sanchez.

Le probabili formazioni di Reggio Calabria-Gioiese

REGGIO CALABRIA (3-4-1-2): Martinez; Kremenovic, Adejo, Cham; Martiner, Barillà, Mungo, Porcino; Perri; Lika, Bolzicco. Allenatore: Trocini

GIOIESE (4-3-3): Lando; Faye, Diogo Bebè, Montefusco, Chazarreta; Poli, Teliz, Titizian; Zamani, Vasil, Sanchez. Allenatore: Cozza

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara (abbonamento annuale 80 euro).