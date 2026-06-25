Repubblica Ceca-Messico 0-3: qualificazione a punteggio pieno

Diretta Repubblica Ceca-Messico di Giovedì 25 giugno 2026: 3-0 all’Azteca, Ochoa celebrato dal pubblico, europei eliminati con un solo punto

CITTÀ DEL MESSICO – Il Messico chiude la fase a gironi dei Mondiali 2026 con tre vittorie su tre, sei gol segnati e nessuno subito. Una marcia trionfale che all’Azteca si trasforma in festa nazionale, mentre la Cechia saluta il torneo nel peggiore dei modi: ultimo posto, un solo punto e una prestazione che conferma tutte le difficoltà mostrate fin dall’esordio. La serata diventa anche l’occasione per rendere omaggio a Guillermo Ochoa, 40 anni, entrato nel finale per ricevere l’abbraccio del suo pubblico. Una passerella meritata in una partita che i cechi non hanno mai avuto la forza di indirizzare, nonostante le sei novità proposte dal ct Koubek nel tentativo disperato di restare in corsa.

Cronaca della partita

La Cechia aveva un solo risultato possibile per continuare a sperare, ma la rivoluzione di Koubek – sei cambi e l’esclusione eccellente di Schick – non produce effetti. Il Messico, già qualificato e con molte rotazioni, imposta una gara controllata, senza forzare. L’unica vera occasione del primo tempo capita a Visinsky, che sfiora il palo con un diagonale dopo pochi minuti. Per il resto, ritmi bassi e fischi dell’Azteca all’intervallo.

Nella ripresa la partita cambia volto. I cechi, costretti a sbilanciarsi, si espongono alle transizioni messicane. Al 10’ Mateo Chavez firma l’1-0 con un inserimento perfetto sul secondo palo. Sei minuti dopo arriva il raddoppio: Holes rinvia goffamente addosso a Sanchez, il pallone rimbalza su Quinones e finisce in rete per un 2-0 che sa di resa anticipata.

Sul doppio vantaggio Aguirre concede la scena a Guillermo Ochoa, accolto da un boato. Il portiere, al suo sesto Mondiale, difende senza problemi l’imbattibilità del compagno Rangel. Nel recupero arriva anche il 3-0 di Fidalgo, servito dal giovane Mora, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione messicana.

La Cechia chiude nel peggiore dei modi: oltre alla sconfitta, l’infortunio di Soucek, costretto a lasciare il campo in barella. Un epilogo amaro per una spedizione che non ha mai trovato identità né qualità.

Tabellino

REPUBBLICA CECA: Kovar M., Holes T. (dal 19′ st Soucek T. dal 42′ st Sojka A.), Hranac R., Krejci L., Coufal V., Cerv L. (dal 42′ st Chory T.), Sadilek M., Doudera D., Sulc P., Visinsky D. (dal 11′ st Provod L.), Hlozek A. (dal 19′ st Schick P.). A disposizione: Chaloupek S., Chory T., Chytil M., Darida V., Hornicek L., Kuchta J., Provod L., Schick P., Sochurek H., Sojka A., Soucek T.2, Stanek J., Zeleny J., Zima D. Allenatore: Koubek M..

MESSICO: Rangel R. (dal 33′ st Ochoa G.), Sanchez J., Montes C., Reyes I., Chavez Garcia M. (dal 33′ st Gallardo J.), Mora G. (dal 27′ st Fidalgo A.), Alvarez E., Romo L. (dal 18′ st Vargas O.), Alvarado R., Martinez G. (dal 18′ st Gimenez S.), Quinones J.. A disposizione: Acevedo C., Chavez L., Fidalgo A., Gallardo J., Gimenez S., Gonzalez A., Gutierrez B., Huerta Valera C. S., Jimenez R., Lira E., Ochoa G., Pineda O., Vargas O., Vasquez J., Vega A. Allenatore: Aguirre J..

Reti: al 10′ st Chavez Garcia M. (Messico) , al 16′ st Quinones J. (Messico) , al 45’+4 st Fidalgo A. (Messico) .

Ammonizioni: al 19′ st Alvarez E. (Messico).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Perez (Argentina). Coadiuvato dagli assistenti Del Yesso-Rodriguez (Argentina) e quarto uomo Garay (Cile).

La presentazione del match

Giovedì 25 giugno, alle ore 03:00 italiane, allo stadio “Mexico City Stadium” di Città del Messico, andrà in scena Repubblica Ceca-Messico, match valido per la seconda giornata del Girone A dei Mondiali 2026. I dati disponibili non riportano precedenti diretti tra Repubblica Ceca e Messico nelle ultime cinque edizioni. Le due nazionali si trovano a sfidarsi per la prima volta in questo contesto nella fase a gironi del Mondiale 2026, rendendo questo incontro al Mexico City Stadium un confronto senza storia recente da cui attingere.

La vittoria per 2-0 sul Sudafrica all’apertura del torneo e il successivo 1-0 sulla Corea del Sud a Guadalajara hanno consegnato ad Aguirre sei punti e la certezza del primo posto. Il Messico non ha ancora subito gol in questo Mondiale, un dato che riflette l’identità difensiva che il tecnico ha impresso alla squadra. Luis Romo è stato il protagonista della seconda giornata: il centrocampista ha segnato il gol decisivo al 50′ contro la Corea del Sud, dimostrando la capacità di El Tri di trovare la rete anche nei momenti di maggiore equilibrio. Santiago Giménez e Julián Quiñones rappresentano la minaccia offensiva principale per una squadra che sa colpire in transizione.

La Repubblica Ceca arriva a questa partita con un solo punto, frutto del pareggio 1-1 contro il Sudafrica ad Atlanta. Michal Sadílek aveva portato i cechi in vantaggio dopo soli sei minuti, ma una punizione di rigore all’83’ di Teboho Mokoena ha vanificato il lavoro di una squadra che aveva difeso con ordine per quasi tutta la partita. Per Koubek, una sconfitta significa eliminazione matematica.

COME ARRIVA LA REPUBBLICA CECA – La Repubblica Ceca si schiera con il 3-4-1-2: tra i pali c’è Matěj Kovář; la difesa a tre è composta da Ladislav Krejčí, Tomáš Holeš e Robin Hranáč. Sulle corsie agiscono Vladimír Coufal e Lukáš Provod, mentre in mezzo al campo operano Michal Sadílek e Tomáš Souček. Sulla trequarti Pavel Šulc agisce a supporto della coppia offensiva formata da Patrik Schick e Adam Hložek, chiamati a guidare l’attacco e finalizzare la manovra. In panchina il commissario tecnico Miroslav Koubek.

COME ARRIVA IL MESSICO – Il Messico si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Guillermo Ochoa; in difesa la linea a quattro è composta da Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez e Mateo Chávez. A centrocampo agiscono Orbelín Pineda, Luis Chávez e Obed Vargas, chiamati a dare equilibrio e qualità alla manovra. In attacco il tridente formato da César Huerta, Santiago Giménez e Alexis Vega rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il commissario tecnico Javier Aguirre.

Le probabili formazioni

REPUBBLICA CECA(3-4-1-2): Kovar; L. Krejci, Holes, Hranac; Coufal, Sadilek, Soucek, Provod; Sulc; Schick, Hlozek. Allenatore: Koubek.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; I. Reyes, E. Alvarez, Vasquez, M. Chavez; O. Vargas, L. Chavez, Pineda; Huerta, S. Gimenez, A. Vega. Allenatore: Aguirre.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Repubblica Ceca-Messico, valida per la terza giornata del Girone A dei Mondiali 2026, verrà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite app per smart tv compatibili.