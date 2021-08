Riccardo Saponara: scheda calciatore e carriera

La scheda del calciatore Riccardo Saponara, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione

Riccardo “Ricky” Saponara nasce a Forlì il 21 dicembre 1991. E’ uno dei talenti più cristallini ed allo stesso tempo incompiuti del calcio italiano. La sua carriera infatti potrebbe spiccare il volo quando, appena ventiduenne, passa dall’Empoli al Milan. Eppure il grande salto stenta ad arrivare, a causa di problemi fisici e fragilità psicologiche. Saponara rientra nella categoria dei calciatori “sensibili”, dotati di una qualità fuori dal comune, ma tremendamente bisognosi di un magico ingrediente per rendere al meglio: la fiducia.

Maglie indossate, presenze e gol

Nato a Forlì e cresciuto nelle giovanili di alcune selezioni locali, nell’estate del 2007 viene acquistato dal Ravenna in Serie B che lo schiera nella formazione Primavera. Nel 2009 passa in compartecipazione all’Empoli, che ne acquisterà l’intero cartellino nella stagione seguente. La prima esperienza in Toscana frutterà 17 presenze in cadetteria. Ad Empoli ha inizio il vero cammino di “Ricky”, un trequartista tutto fantasia e qualità. Nel 2012 esplode definitivamente, dimostrando tutte le sue doti tecniche in Serie B, telecomandato da un certo Maurizio Sarri in panchina. Ed in questo sta la “sensibilità” di Saponara: se trova fiducia, se si sente punzecchiato e stimolato al punto giusto, regala giocate da capogiro. Se ne accorge il Milan, che nel gennaio del 2013 acquisisce il 50% del suo cartellino, lasciando il calciatore in prestito alla squadra toscana fino al termine della stagione. L’Empoli perderà i play-off di Serie B, Saponara però metterà a referto 13 gol complessivi: la sua migliore stagione sul piano realizzativo. Scaduto il prestito, inizia l’avventura coi rossoneri. Debutta per la prima volta da titolare nel derby contro l’Inter, scegliendo la casacca numero 8. Il Milan ne acquisisce anche l’altra metà del cartellino, ma anche a causa di alcuni problemi fisici, in un anno e mezzo in terra lombarda la sua carriera non decolla. Ecco che fa ritorno ad Empoli, lì dove si sente davvero coccolato, stavolta in Serie A. Dal 2015 al 2016, con Sarri prima e Giampaolo poi, Riccardo regala l’annata più spettacolare della sua carriera. Leggiadro, rapido e imprevedibile, così da mettere a segno 14 marcature nei due anni a “casa sua”. Quando tenta di fare il nuovo salto di qualità con la Fiorentina, però, non ci riesce a pieno. Questo comporta l’inizio del suo girovagare in prestito alla ricerca di fortuna. Sampdoria, Lecce, Genoa e Spezia. Con lampi intermittenti, per poi fare sempre ritorno alla Fiorentina. Nella stagione scorsa, però, qualcosa sembra cambiare. Saponara è più costante e sgombro mentalmente, pare rigenerato. S’instaura un bel legame con Vincenzo Italiano in panchina, si capiscono al volo. Lo Spezia non esercita il diritto di riscatto e Saponara ritorna a Firenze, dove incontra…Vincenzo Italiano! Una fortuna per entrambi, amanti del bel gioco, parlano la stessa lingua. Per questo, e per molto altro, la prossima può tornare ad essere la stagione del mago Saponara.

Presenze e gol:

– Ravenna 2008/2009, 7 presenze, 0 gol

– Empoli 2009/2013, 91 presenze, 14 gol

– Milan 2013/2015, 8 presenze, 0 gol

– Empoli 2015/2017, 71 presenze, 14 gol

– Fiorentina 2017/2018, 31 presenze, 2 gol

– Sampdoria 2018/2019, 24 presenze, 2 gol

– Genoa 2019/gennaio 2020, 5 presenze, 1 gol

– Lecce gennaio 2020/2021, 13 presenze, 2 gol

– Fiorentina 2020/gennaio 2021, 3 presenze, 0 gol

– Spezia gennaio/giugno 2021, 12 presenze, 4 gol

Le esperienze in Nazionale

Saponara vanta 26 presenze e 3 gol con le varie nazionali giovanili italiane. Colleziona il suo primo gettone in Under-21 nel febbraio del 2011, partecipando all’europeo con gli Azzurrini in Israele nel 2013, dove mette a segno anche un gol. Non riuscirà però ad esordire nella Nazionale maggiore.

Caratteristiche tecniche

Riccardo Saponara è un trequartista che può giocare anche come ala offensiva. Dotato di buona qualità, ama svariare fra le linee per non dare punti di riferimento agli avversari. L’uno contro uno ed i calci piazzati sono il marchio di fabbrica. La sua imprevedibilità si manifesta anche negli inserimenti senza palla alle spalle della difesa nemica. Con Italiano è stato rigenerato nella posizione di ala offensiva del 4-3-3 e potrebbe ripetersi alla Fiorentina, conoscendo già i dettami tattici dell’allenatore ex Spezia. Non ama giocare con i piedi sulla linea e tenterà di accentrarsi quanto più possibile per agire nelle vie centrali cercando la porta con conclusioni potenti e precise. Dai suoi piedi nascono spesso assist per i compagni, ecco perché “fantacalcisticamente” parlando il +1 è sempre dietro l’angolo. La sua pecca sono gli infortuni fisici, soprattutto muscolari, che ne hanno macchiato la carriera. L’incostanza mentale, però, non dovrebbe ripetersi nella sua ennesima esperienza in viola, perché ora Saponara è più maturo e può contare sulla fiducia di un tecnico che intenderà esaltarne tutte le qualità offensive.

Nato il giorno: 21/12/1991 Luogo di nascita: Forlì, Italia Nazionalità: Italia Altezza: 184 cm Peso: 73 kg Ruolo: Centrocampo offensivo

Alla sinistra Piede preferito: destro Statistiche di Riccardo Saponara per stagione STAGIONE LEGA SQUADRA P RETI G GG R TIT IN OUT 2020/2021 Serie A Spezia 9 2 3 0 1 2 5 4 2020/2021 Coppa Spezia 1 2 0 0 0 2 1 0 2020/2021 Serie A Fiorentina 2 0 0 0 0 0 0 2 2020/2021 Coppa Fiorentina 1 0 1 0 0 0 1 0 2019/2020 Serie A Lecce 13 2 5 2 0 2 11 2 2019/2020 Serie A Genoa 4 0 2 1 0 0 2 2 2019/2020 Coppa Genoa 1 1 1 0 0 1 1 0 2018/2019 Serie A Sampdoria 22 2 10 3 0 2 11 11 2018/2019 Coppa Sampdoria 2 0 1 0 0 0 1 1 2017/2018 Serie A Fiorentina 18 0 8 3 0 0 10 8 2017/2018 Coppa Fiorentina 2 0 2 0 0 0 2 0 2017/2018 Primavera 1 [Pr.] Fiorentina 1 1 1 0 0 1 1 0 2016/2017 Serie A Fiorentina 11 2 3 1 0 2 4 7 2016/2017 Serie A Empoli 18 2 5 4 0 2 18 0 2016/2017 Coppa Empoli 1 0 0 0 0 0 1 0 2015/2016 Serie A Empoli 33 5 12 6 0 5 32 1 2015/2016 Coppa Empoli 1 0 0 1 0 0 1 0 2014/2015 Serie A Empoli 17 7 10 2 1 7 17 0 2014/2015 Coppa Empoli 1 0 1 0 0 0 1 0 2014/2015 Serie A Milan 1 0 0 0 0 0 1 0 2013/2014 Serie A Milan 7 0 2 0 0 0 2 5 2012/2013 Play off Serie B Empoli 4 2 0 1 0 2 4 0 2012/2013 Serie B Empoli 36 11 10 6 0 11 36 0 2011/2012 Play out Serie B Empoli 2 0 2 0 0 0 2 0 2011/2012 Serie B Empoli 30 1 12 3 0 1 21 9 2011/2012 Coppa Empoli 2 0 0 0 0 0 2 0 2010/2011 Serie B Empoli 17 0 6 2 0 0 7 10 2008/2009 Coppa Ravenna Calcio 1 0 0 1 0 0 0 1 LEGENDA

Lega: campionato o torneo giocato

Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)

Squadra: squadra di appartenenza

P: partite complessive disputate

Reti: reti totali realizzate

G: cartellini gialli ottenuti

GG: doppio gialli ottenuti

R: cartellini rossi ottenuti

Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto

In: entrato in campo nel corso del match

Out: sostituito durante il match

nd: dato non disponibile

