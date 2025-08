Si apre la nuova stagione per la seconda serie tedesca, successo per il Parma in amichevole, Bologna nel pomeriggio. Successo per Sao Paulo e Atletico-MG in Brasile

Campionati sudamericani in apertura del programma di questo venerdì 1° agosto. Partiamo dalla Copa Argentina dove per gli ottavi di finale registriamo il successo dell’Argentinos Juniors sull’Aldosivi: prima dell’intervallo Cerato sblocca il punteggio ma Lescano al 33′ e Molina su rigore al 39′ della ripresa ribaltano la situazione. Nella Copa Betano do Brasil vittoria casalinga per 2-1 del Sao Paulo sull’Athletico-PR per il match d’andata degli ottavi di finale: dopo 31 minuti Pablo Maia sblocca il risultato quindi il raddoppio di Ferreira al 32′ della ripresa, accorcia Viveros al 42′. Nell’altro incontro una rete di Cuello al 21′ della ripresa ha deciso Flamengo-Atletico MG.

In Colombia pareggio per 1-1 tra Ind. Medellin e Jaguares de Cordoba mentre il Millonarios supera 3-1 il Real Cartagena. In Perù colpo esterno per 2-1 dell’A. Lima sul Juan Pablo II e 3-1 a domicilio dell’U. de Deportes sul Grau. Nella CONCACAF Central American Cup troviamo il pareggio per 1-1 tra Diriagen e Municipal e il 2-1 del Plaza Amador in casa dell’Alajuelense. Nella Leagues Cup vittoria in trasferta per Cincinnati, Juarez, New York Red Bulls e Seattle Sounders. Tra le amichevoli troviamo quella della mattina tra Parma e Pro Vercelli terminata 3-1 in rimonta per i ducali con reti di Almqvist e Mikolajewski.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma. Dalle ore 17:30 in campo Bologna e Vis Pesaro per la gare amichevole. Si gioca anche in Belgio e al via la 2. Bundesliga alle ore 20:30 con Schalke-Hertha.

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Aldosivi - Argentinos JrsQualificato 1-2 (Finale)

Belgrano - Independiente 23:15



ARMENIA PREMIER LEAGUE

FC Gandzasar - Ararat 1-0 (*)



AUSTRIA BUNDESLIGA

LASK - Sturm Graz 20:30



BELGIO JUPILER LEAGUE

KV Mechelen - Club Brugge 20:45



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

BATE - Vitebsk 0-0 (Intervallo)



BRASILE COPA BETANO DO BRASIL

Sao Paulo - Athletico-PR 2-1 (Finale)

Flamengo - Atletico-MG 0-1 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna - Botev Vratsa 0-0 (*)

CSKA 1948 Sofia - Septemvri Sofia 20:15



COLOMBIA COPA COLOMBIA - PRIMA FASE - PLAY OFF

Ind. Medellin - Jaguares de Cordoba 1-1 (Finale)

Millonarios - Real Cartagena 3-1 (Finale)



CROAZIA HNL

Lok. Zagreb - Vukovar 1991 20:00



DANIMARCA 1ST DIVISION

Aalborg - Hobro 19:00

B.93 - Hillerod 19:00

Kolding - Koge 19:00



DANIMARCA SUPERLIGA

Fredericia - FC Copenhagen 0-0 (*)

Vejle - Odense 20:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia - Kuressaare 18:30



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

VPS - Mariehamn 0-0 (*)



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Schalke - Hertha 20:30



IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians - Drogheda 20:45

Cork City - Galway 20:45



LITUANIA A LYGA

Riteriai - FK Panevezys 0-0 (*)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Parma (Ita) - Pro Vercelli (Ita) 3-1 (Finale)

Ath. Bilbao B (Esp) - Eibar (Esp) 0-1 (Finale)

Brema (Ger) - Hoffenheim (Ger) 0-1 (Finale)

Augusta (Ger) - Crystal Palace (Eng) 1-3 (Finale)

Bologna (Ita) - Vis Pesaro (Ita) 17:30SRF

Clermont (Fra) - Annecy (Fra) 0-0 (*)

Le Mans (Fra) - Caen (Fra) 18:30

Sittard (Ned) - Leverkusen (Ger) 19:00

Dijon (Fra) - Biesheim (Fra) 19:30

Gimnastic (Esp) - Andorra (And) 20:00

Guimaraes (Por) - Celta Vigo (Esp) 21:00



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP

Alajuelense (Cos) - Plaza Amador (Pan) 1-2 (Finale)

Diriangen (Nic) - Municipal (Gtm) 1-1 (Finale)



NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP

Monterrey - Cincinnati 2-3 (Finale)

Charlotte - Juarez 1-4 (Finale)

Guadalajara - New York Red Bulls 0-1 (Finale)

Colorado Rapids - Santos Laguna 2-1 (Finale)

Cruz Azul - Seattle Sounders 0-7 (Finale)

Los Angeles Galaxy - Tijuana 5-2 (Finale)



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Juan Pablo II - A. Lima 1-2 (Finale)

U. de Deportes - Grau 3-1 (Finale)

Los Chankas - Comerciantes Unidos 20:00

Alianza Atl. - Melgar 22:15



POLONIA EKSTRAKLASA

Zaglebie - Korona 0-0 (*)

Plock - Piast 20:30



ROMANIA SUPERLIGA

Farul Constanta - Metaloglobus Bucharest 0-0 (*)

Petrolul - UTA Arad 20:30



SLOVENIA PRVA LIGA

Radomlje - Domzale 1-0 (*)



SVEZIA SUPERETTAN

Örebro - Oddevold 19:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kolos Kovalivka - Kryvbas 2-1 (Finale)

Rukh Lviv - SC Poltava 1-1 (*)



UNGHERIA NB I.

Debrecen - MTK Budapest 20:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Buxoro - OKMK 0-1 (*)

Mashal Muborak - Pakhtakor 0-0 (*)



VENEZUELA LIGA FUTVE - CLAUSURA

Zamora - Yaracuyanos 23:00