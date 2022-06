Questa sera si contenderanno il titolo Argentina e Italia, riparte la Nations League, qualificazioni Qatar con Scozia – Ucraina. Successo del Goias in Coppa del Brasile ai rigori

Mercoledì 1° giugno si è aperto con il calcio sud americano. Si è infatti giocata nella notte la partita valida per la Coppa del Brasile tra Bragantino e Goias: una rete di Matheus Sales al 43′ ha portato la sfida in parità considerando il match di andata finito 2-1. Pertanto è proseguita ai calci di rigore con gli errori da una parte per due volte di Artur e Aderlan e una volta di Alerrandro e dall’altra quelli di Felipe Bastos, Nicolas, Caetano e Danilo Barcelos per il successo della squadra ospite dopo ben 13 rigori. In Colombia successo per 2-0 del Bucaramanga sul Junior: una rete per tempo con Moreno al 36′ quindi raddoppio di Mena all’8′ della ripresa. Nell’altro incontro invece 2-2 tra Atletico Nacional e Millonarios: dopo due gol in avvio di Barrera per offside e Olivera per fallo, al 13′ un’autorete di Candelo sblocca il punteggio quindi primo pareggio della squadra di casa con Barrera al 42′. Nella ripresa al 29′ in gol Ruiz Rivera e pari di Guzman al 33′. Nella Canadian Premier League pirotecnico 4-3 del Forge in casa dell’Edmonton con i padroni di casa nel primo tempo per due volte in vantaggio. Ricco programma della Coppa dell’Imperatore dove ci troviamo ai 32esimi di finale con i più netti successi per Kawasaki, Kofu, Iwata e soprattutto Shimizu, quest’ultimo vittorioso per 8-0 sullo Shunan Public. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale ricordiamo che questa sera spicca la Finalissima tra Italia e Argentina così come la gara di qualificazione ai Mondiali tra Scozia e Ucraina. Nel pomeriggio invece ci sarà la gara di esordio della nuova Nations League con Polonia – Galles e la finale dell’Europeo U17 tra Francia e Olanda.

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP - QUALIFICAZIONE

Angola - Central African Rep. 18:00

Libia - Botswana 18:00

Ghana - Madagascar 21:00



ALGERIA LIGUE 1

Constantine - Setif 17:45

Oran - Saoura 17:45



ANDORRA PRIMERA DIVISIÓ - SPAREGGIO

UE Engordany - La Massana 20:30



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA - PLAY OFFS

Palmaflor - Always Ready 22:00



BRASILE COPPA DEL BRASILE

Bragantino - Goias 0-2 (Dopo Rigori)



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Edmonton - Forge 3-4 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA - QUADRANGOLARE

Bucaramanga - Junior 2-0 (Finale)

Atl. Nacional - Millonarios 2-2 (Finale)



ESTONIA COPPA DI ESTONIA

Tallinna Wolves II - Flora U19 19:00SRF



EUROPA EUROPEI U17 - PLAY OFF

Francia U17 - Olanda U17 18:00



EUROPA EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE

Norvegia U19 - Ucraina U19 16:00

Olanda U19 - Serbia U19 19:00



EUROPA EUROPEI U21 - QUALIFICAZIONE

Bielorussia U21 - Cipro U21 0-0 (Intervallo)

Faerøerne U21 - Ucraina U21 19:00



EUROPA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - PROMOZIONE

Scozia - Ucraina 20:45



EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE - LEAGUE A

Polonia - Galles 18:00



GIAPPONE COPPA DELL'IMPERATORE

Kawasaki - Sapporo Univ 5-0 (Finale)

Kobe - Toyama 3-2 (Finale)

Kofu - International Pacific Univesity 5-1 (Finale)

Shonan - Vertfee Yaita 3-0 (Finale)

Hiroshima - Honda Lock 2-0 (Finale)

Albirex Niigata - Kumamoto 1-4 (Finale)

Avispa Fukuoka - Okinawa SV 3-0 (Finale)

C-Osaka - Kansai 3-1 (Finale)

Chiba - Kanazawa 1-2 (Finale)

G-Osaka - Gifu 4-2 (Dopo Suppl.)

Iwata - Yamaga 5-2 (Finale)

Kashima - Niigata University 2-1 (Finale)

Kashiwa - Tsukuba Univ. 1-0 (Finale)

Kyoto - Kochi United 3-1 (Dopo Suppl.)

Machida - Grulla Morioka 1-3 (Finale)

Mito - Renofa Yamaguchi 1-2 (Dopo Suppl.)

Nagoya - Doshisha Univ. 2-0 (Finale)

Oita - Kagura Shimane 3-0 (Finale)

Okayama - Tochigi 0-1 (Finale)

Ryukyu - Omiya Ardija 1-4 (Finale)

Sagan Tosu - Verspah Oita 1-0 (Finale)

Shimizu - Shunan Public 8-0 (Finale)

Tokushima - Fukuyama City 2-1 (Finale)

Urawa - Fukushima Utd 1-0 (Finale)

V-Varen Nagasaki - Kagoshima Utd 1-0 (Finale)

Vegalta Sendai - Honda FC 2-1 (Finale)

Verdy - Blaublitz 2-1 (Finale)

Yamagata - Kusatsu 1-3 (Finale)

Yokohama M. - Suzuka Point 3-0 (Finale)



ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

Follonica Gavorrano - Torres 17:30



ITALIA SERIE D - FASE VINCITORI

Audace Cerignola - Gelbison Cilento 17:00

Rimini - Recanatese 18:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Vietnam - Afghanistan 2-0 (Finale)

Malesia - Hong Kong 1-0 (Intervallo)

Indonesia - Bangladesh 0-0 (*)

Repubblica Ceca U20 - Croazia U20 16:00

Kuwait - Singapore 17:00

Siria - Tagikistan 17:45

Ungheria U18 - Danimarca U18 18:00

Irlanda U19 - Islanda U19 18:30

Malta - Venezuela 19:00

Australia - Giordania 20:00



SPAGNA LALIGA2 - PLAY OFF PROMOZIONE

Tenerife - Las Palmas 21:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Swallows - Cape Town All Stars 0-1 (Intervallo)



TAIWAN PREMIER LEAGUE

Taiwan Steel - Taipower 1-2 (Finale)